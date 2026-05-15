Larue đồng hành cùng Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

Trong khuôn khổ sự kiện, Larue ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) thành phố Đà Nẵng với chủ đề “Larue - Tự hào hương vị văn hóa ẩm thực Đà Nẵng”, đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu đồng hành cùng lễ hội.

Lễ công bố sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng đại diện các sở, ban, ngành; lãnh đạo HEINEKEN Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 3 từ trái qua), Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cùng đội ngũ HEINEKEN Việt Nam và thương hiệu bia Larue tại sự kiện (Ảnh: Trạng Nguyễn).

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa HEINEKEN Việt Nam và thành phố Đà Nẵng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương, đồng thời là minh chứng rõ nét cho cam kết gắn bó lâu dài của doanh nghiệp và thương hiệu Larue với văn hóa ẩm thực Đà Nẵng.

Đà Nẵng Food Tour là một trong những sáng kiến thuộc Đề án định hướng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm xây dựng và phát triển ẩm thực Đà Nẵng nói riêng, ẩm thực Việt Nam nói chung, trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc. Lễ hội năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng” kết hợp trải nghiệm ẩm thực, lễ hội và phong cách sống, được tổ chức nhằm tạo điểm nhấn khác biệt và góp phần nâng tầm du lịch thành phố.

Năm 2026 cũng là lần đầu tiên Larue đồng hành cùng Lễ hội Đà Nẵng Food Tour, mang đến không gian trải nghiệm bia Larue và sự kiện Beer Fest Night gắn liền với văn hóa ẩm thực địa phương tại công viên Biển Đông. Tại đây, du khách có cơ hội thưởng thức bia Larue kết hợp cùng các món ăn đặc trưng của Đà Nẵng, đồng thời khám phá hành trình hơn một thế kỷ hình thành và phát triển của thương hiệu.

Larue ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Sở VHTTDL thành phố Đà Nẵng với chủ đề Larue - Tự hào hương vị văn hóa ẩm thực Đà Nẵng (Ảnh: Trạng Nguyễn).

Gắn bó với Đà Nẵng từ năm 1909, Larue không chỉ là một thức uống quen thuộc mà còn trở thành một phần ký ức và nhịp sống của người dân Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Trải qua hơn một thế kỷ, Larue hiện diện trong nhiều khoảnh khắc gắn kết - từ không gian ẩm thực, các buổi sum họp gia đình đến những sự kiện văn hóa tiêu biểu làm nên dấu ấn của thành phố.

Từ Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng, Lễ hội biển Tam Thanh, Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng Đà Nẵng - Quảng Nam, đến chuỗi sự kiện Larue Countdown thường niên, Larue đã trở thành chất gắn kết, góp phần tạo nên không khí kết nối - nơi văn hóa ẩm thực, con người và trải nghiệm hòa quyện một cách tự nhiên.

Đại diện thương hiệu cho biết, Đà Nẵng giữ vị trí đặc biệt đối với HEINEKEN Việt Nam. Đây là nơi công ty đặt một trong những nhà máy sản xuất chiến lược trên cả nước, với khoảng 95% nhân sự là người địa phương, đồng thời tạo ra hàng nghìn việc làm trên toàn chuỗi giá trị tại khu vực miền Trung.

HEINEKEN Việt Nam không ngừng tăng cường đầu tư, mở rộng sản xuất và đồng hành chiến lược cùng sự phát triển của thành phố, đặc biệt trong bối cảnh Đà Nẵng đang chuyển mình để trở thành trung tâm kinh tế, du lịch và văn hóa năng động của khu vực.

Riêng trong năm 2025, HEINEKEN Việt Nam cho biết, thương hiệu đứng thứ hai về đóng góp ngân sách cho thành phố Đà Nẵng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, qua đó khẳng định cam kết mạnh mẽ và lâu dài của doanh nghiệp đối với địa phương.

“HEINEKEN Việt Nam trân trọng cơ hội được đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng trong các sáng kiến như Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026. Đây không chỉ là một sự kiện, mà còn là không gian tôn vinh sự gắn kết và những giá trị đặc sắc của văn hóa, ẩm thực địa phương - tinh thần mà Larue đã tự hào đồng hành trong hơn một thế kỷ.

Larue từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của người dân Đà Nẵng cũng như khu vực miền Trung. Với Larue, ẩm thực không chỉ dừng lại ở hương vị, mà còn là câu chuyện về văn hóa, con người và sự gắn kết cộng đồng.

Thông qua lễ hội lần này, Larue mong muốn góp phần tạo nên những khoảnh khắc trọn vẹn, nơi ẩm thực trở thành cầu nối lan tỏa niềm tự hào Đà Nẵng, tinh thần sẻ chia và sự gắn kết của người dân miền Trung”, ông James Crampton - Giám đốc Ngoại vụ cấp cao HEINEKEN Việt Nam cho biết thêm.

Ông James Crampton - Giám đốc ngoại vụ cấp cao HEINEKEN Việt Nam - chia sẻ về hành trình Larue, thương hiệu bia thuộc HEINEKEN Việt Nam, đồng hành cùng thành phố tại Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 (Ảnh: Trạng Nguyễn).

Trong hành trình phát triển tại miền Trung, HEINEKEN Việt Nam thông qua thương hiệu Larue bền bỉ theo đuổi cam kết phát triển bền vững với những hành động thiết thực cho cộng đồng như “Chung tay cùng Đà Nẵng vượt lũ 2025” hay “Cùng cộng đồng đón Tết An Vui 2025-2026”.

Những chương trình hỗ trợ kịp thời thể hiện tinh thần sẻ chia trong những thời điểm cần thiết nhất. Đó là cách thương hiệu chọn gắn bó lâu dài với một vùng đất, hiện diện cả trong những ngày sôi động lẫn khi thành phố cần chung tay.