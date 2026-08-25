Lặng người trong mùa Vu Lan, nhiều phật tử bật khóc khi nhớ về cha mẹ

Sáng 25/8 (tức 13/7 Âm lịch), hàng trăm tăng ni, phật tử đã tề tựu về chùa Vạn Đức (phường Tam Bình, TPHCM) tham dự Đại lễ Vu Lan – Báo hiếu PL.2570 – DL.2026. Nghi thức Bông hồng cài áo diễn ra trong không khí trang nghiêm, lắng đọng, khiến nhiều người không kìm được xúc động, bật khóc khi nhớ về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.

Tiếng nhạc du dương vang lên trong nghi thức Bông hồng cài áo cũng là lúc nhiều phật tử bật khóc xúc động, nghẹn ngào nhớ về những vất vả, hy sinh của cha mẹ.

Đại lễ Vu Lan, diễn ra vào Rằm tháng Bảy âm lịch hằng năm, là một nét đẹp văn hóa tinh thần quan trọng của Phật giáo, nhắc nhở mỗi người về lòng hiếu thảo, tinh thần tri ân và công ơn sinh thành, dưỡng dục bao la của cha mẹ.

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" đã thấm sâu vào tâm hồn người Việt. Đồng hành cùng dân tộc suốt hơn hai nghìn năm, Phật giáo đã làm sâu sắc thêm tinh thần tri ân, đưa Vu Lan trở thành một giá trị văn hóa nhân văn giàu tình nghĩa.

Trong tiếng nhạc du dương cùng những lời giảng thấm đượm đạo lý của chư tôn đức sư thầy, nhiều người dân đã không kìm được nước mắt khi nhớ về công ơn dưỡng dục biển trời.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má phật tử tạo nên những khoảnh khắc xúc động tại buổi lễ. Anh Nguyễn Quốc Vũ (49 tuổi, phường Thủ Đức), người đã mất cả cha và mẹ hơn 10 năm trước, không kìm được nghẹn ngào khi nghe chư tôn đức giảng về đạo hiếu cùng sự hy sinh thầm lặng của đấng sinh thành.

Nguyễn Lê Tâm Như (20 tuổi, quê Vĩnh Long) chia sẻ: "Xa nhà lên thành phố học tập, mình mới thấu hiểu hết những vất vả, hy sinh của cha mẹ. Cha mẹ đã đánh đổi tất cả để dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Bởi vậy, mình luôn tự dặn lòng phải sống tử tế, trở thành người có ích để cha mẹ yên lòng và tự hào".

Nghi thức cài hoa hồng, một trong những phần lễ quan trọng và đong đầy cảm xúc nhất của ngày Vu Lan, được cử hành trong sự xúc động của toàn thể đạo tràng.

Mỗi sắc hoa mang một ý nghĩa sâu sắc: Hoa hồng đỏ dành cho người còn đủ cha mẹ; hoa màu hồng dành cho người mất cha hoặc mẹ; hoa trắng tinh khôi tưởng nhớ đấng sinh thành đã rời xa cõi tạm.

Màu hoa trên ngực áo không chỉ là biểu tượng, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người con phải luôn sống trọn đạo hiếu, trân trọng từng giây phút còn được ở bên cha mẹ.

Do đại lễ diễn ra vào ngày giữa tuần, nhiều phật tử đã cẩn thận mang những bông hoa hồng về nhà cho người thân. Chị Trần Thị Kế Uyên (53 tuổi) chia sẻ: "Các chị em bận đi làm không tới chùa được nên tôi mang hoa về cài cho mọi người. Với gia đình tôi, đây là nghi thức không thể thiếu vào mỗi dịp Vu Lan".

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các phật tử cùng hòa giọng tụng bài Sám Vu Lan. Những lời kinh vang lên như lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu sắc về sự hy sinh thầm lặng, cao cả của bậc làm cha, làm mẹ.

Không chỉ là nén hương tưởng nhớ tiền nhân, Vu Lan còn là dịp để mỗi người bày tỏ lòng biết ơn tới các thế hệ cha anh đi trước, những người đã góp phần dựng xây và gìn giữ cuộc sống bình yên hôm nay.

Giữa bộn bề cuộc sống, Đại lễ Vu Lan là khoảng trầm lắng quý giá để mỗi người dừng chân, hướng về cội nguồn và trân trọng những giá trị gia đình cốt lõi. Buổi lễ tại chùa Vạn Đức khép lại trong niềm hoan hỷ và đong đầy cảm xúc, gửi đi thông điệp nhân văn về tình yêu thương và lòng biết ơn lan tỏa trong cộng đồng.