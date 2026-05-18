Lắng nghe cơ thể từ những chỉ số: Người trẻ không còn đợi "có bệnh mới chữa"

Kết quả sơ bộ Điều tra STEPS (Điều tra quốc gia yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm) gần đây của Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy tỷ lệ hiện mắc tăng huyết áp ở người trưởng thành ở Việt Nam năm 2021 là 26,2%, tương đương khoảng 17 triệu người; tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường ở người trưởng thành là 7,06%, tương đương 4,6 triệu người.

Tăng huyết áp, đái tháo đường hay bệnh tim mạch có điểm chung là tiến triển âm thầm, gần như không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Do đó, chủ động theo dõi sát sức khỏe từ các chỉ số nhỏ nhất là một trong những “chìa khóa” để cải thiện.

Thói quen nhỏ âm thầm ảnh hưởng sức khỏe người trẻ

Áp lực công việc, thức khuya kéo dài, ít vận động hay chế độ ăn uống thiếu cân bằng đang dần trở thành những yếu tố phổ biến trong đời sống hiện đại. Đây cũng là nguyên nhân khiến các bệnh lý liên quan đến chuyển hóa và tim mạch ngày càng trẻ hóa.

Việc tiêu thụ thường xuyên thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều muối, đường và chất béo có thể ảnh hưởng đến khả năng điều tiết đường huyết của cơ thể. Trong khi đó, lối sống ít vận động dễ làm gia tăng mỡ nội tạng, tác động tiêu cực đến tim mạch và sức khỏe tổng thể.

Bên cạnh đó, căng thẳng kéo dài và thiếu ngủ liên tục cũng khiến cơ thể khó hồi phục, ảnh hưởng đến huyết áp, nhịp tim cũng như chất lượng sống về lâu dài.

Lối sống là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh lý liên quan đến chuyển hóa và tim mạch ngày càng trẻ hóa (Ảnh: HUAWEI).

Phần lớn những thay đổi này thường không biểu hiện rõ rệt ở giai đoạn đầu. Nhiều người trẻ vì cảm thấy bản thân vẫn khỏe mạnh nên dễ bỏ qua các dấu hiệu nhỏ như mất ngủ, tim đập nhanh, mệt mỏi kéo dài hay stress thường xuyên.

Để giải quyết tình trạng này, thay đổi lối sống và duy trì theo dõi sức khỏe định kỳ là một trong những giải pháp quan trọng để phòng ngừa bệnh lý lối sống từ sớm.

Đồng hồ thông minh và xu hướng chủ động theo dõi sức khỏe

Cùng với xu hướng sống khỏe, đồng hồ thông minh hiện nay được nhiều hãng công nghệ nâng cấp như những trợ lý sức khỏe cá nhân, có thể theo dõi chỉ số liên tục, phát hiện bất thường và cảnh báo sớm người dùng.

Huawei liên tục trình làng nhiều dòng thiết bị đeo tay với nhiều tầm giá khác nhau, đáp ứng nhu cầu theo dõi sức khỏe từ cơ bản đến toàn diện. Nổi bật trong số đó là WATCH FIT Series, hướng đến nhóm người dùng trẻ với thiết kế mỏng nhẹ, năng động, đồng thời tích hợp nhiều tính năng theo dõi sức khỏe và hỗ trợ tập luyện chuyên sâu.

Ra mắt toàn cầu tại Thái Lan hồi đầu tháng 5, HUAWEI WATCH FIT 5 Series gây ấn tượng nhờ các tính năng theo dõi sức khỏe và hỗ trợ tập luyện (Ảnh: HUAWEI).

Điểm chung của WATCH FIT 5 Series là khả năng ghi nhận liên tục các chỉ số sức khỏe quan trọng như nhịp tim, SpO2, chất lượng giấc ngủ hay mức độ căng thẳng. Thay vì chỉ hiển thị dữ liệu đơn thuần, thiết bị còn đưa ra gợi ý bài tập và nhắc nhở điều chỉnh lối sống phù hợp với từng người dùng.

Nhiều tính năng sức khỏe chuyên sâu xuất hiện trên đồng hồ thông minh phổ thông

Về tính năng, HUAWEI WATCH FIT 5 Series nâng cấp đáng kể so với thế hệ trước. Với phiên bản Pro, hãng lần đầu trang bị tính năng Đánh giá nguy cơ tiểu đường bằng cảm biến quang học PPG. Tính năng này hỗ trợ người dùng theo dõi các yếu tố liên quan đến nguy cơ chuyển hóa thông qua phân tích biến thiên nhịp tim, chất lượng giấc ngủ và khả năng hồi phục, từ đó chủ động theo dõi và phát hiện kịp thời nguy cơ mắc bệnh.

Tính năng Đánh giá nguy cơ tiểu đường lần đầu tiên được trang bị trên HUAWEI WATCH FIT 5 Pro (Ảnh: HUAWEI).

Hãng còn đưa thêm vào những tính năng như đo điện tâm đồ (ECG) và đánh giá độ cứng động mạch, và phân tích rối loạn nhịp tim qua sóng xung, giúp người dùng theo dõi những triệu chứng thường dễ bỏ qua.

Chế độ Mini Workout hoàn toàn mới với các bài tập ngắn giúp việc vận động trở nên dễ dàng hơn (Ảnh: HUAWEI).

Một điểm cộng khác của FIT 5 Series là chế độ Mini-workout với danh sách 30 bài tập cơ bản, không cần dụng cụ, chỉ từ 30 giây, có thể thực hiện ngay tại bàn làm việc. Tính năng này phù hợp với nhiều người trẻ có cuộc sống bận rộn hiện nay, giúp tạo thói quen vận động đều đặn mà không cần thay đổi lịch sinh hoạt.

Ngoài những tính năng mới cập nhật, HUAWEI WATCH FIT 5 Series kế thừa và nâng cấp những tính năng sức khỏe đặc trưng như theo dõi SpO2, phân tích giấc ngủ, quản lý sức khỏe cảm xúc giúp người dùng có đủ dữ liệu để hình dung ra bức tranh toàn diện về sức khỏe.

Đồng hồ thông minh không phải thiết bị y tế, không thay thế việc thăm khám định kỳ. Tuy nhiên, khả năng theo dõi liên tục, phát hiện sớm các bất thường và nhắc nhở hàng ngày đang giúp nhiều người xây dựng lối sống lành mạnh hơn mỗi ngày.

Trong bối cảnh các bệnh lý lối sống ngày càng trẻ hóa, những thiết bị như HUAWEI WATCH FIT 5 Series chính là mảnh ghép còn thiếu để hoàn thiện phong cách sống hiện đại và công nghệ đang thực sự trở thành một phần quan trọng trong xu hướng sống khỏe một cách chủ động.

Sản phẩm sẽ được ra mắt tại Việt Nam vào cuối tháng 5.