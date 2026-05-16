Lan tỏa tinh thần yêu nước từ hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Chương trình là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), chào mừng thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho biết hành trình năm nay mở đầu cho chuỗi 7 chặng xuyên Việt nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026).

Lễ khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 diễn ra tại Nghệ An sáng 16/5 (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, suốt 70 năm hình thành và phát triển, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã trở thành mái nhà chung đoàn kết các tầng lớp thanh niên cả nước, hun đúc lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến.

“70 năm là hành trình của biết bao thế hệ thanh niên đã dành tuổi xuân, mồ hôi và cả xương máu để viết nên những trang sử vẻ vang cùng dân tộc; từ đấu tranh giành độc lập, bảo vệ biên cương, biển đảo đến dựng xây, phát triển đất nước trong thời bình và hội nhập”, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho rằng trong giai đoạn phát triển mới, đất nước cần một thế hệ trẻ bản lĩnh, sáng tạo, có khát vọng phụng sự và tinh thần hội nhập mạnh mẽ.

Hội đồng Đội các cấp trao tặng 9.500 lá cờ Tổ quốc cho 30 xã biên giới ở Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Tôi yêu Tổ quốc tôi chưa bao giờ chỉ là khẩu hiệu. Đó là tiếng gọi từ trái tim, được nuôi dưỡng bằng nhận thức, bồi đắp qua trải nghiệm và chứng minh bằng hành động cụ thể mỗi ngày”, anh Nguyễn Tường Lâm chia sẻ.

Theo ban tổ chức, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 sẽ diễn ra từ tháng 5 đến ngày 15/10, trên phạm vi toàn quốc, kết hợp các hoạt động trực tiếp với truyền thông trên không gian mạng.

Hành trình gồm 7 chặng, tượng trưng cho 7 thập niên phát triển của tổ chức Hội, đi qua nhiều địa phương như: Nghệ An, Huế, Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa, Cà Mau, TPHCM và Hà Nội.

Mỗi chặng sẽ gắn với các hoạt động giáo dục truyền thống, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng và tôn vinh thanh niên tiêu biểu.

Việc lựa chọn Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - làm điểm khởi đầu mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần tiếp nối truyền thống của thế hệ trẻ hôm nay.

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng 700 bản đồ Việt Nam tại lễ khởi động hành trình (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trong khuôn khổ lễ khởi động đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như rước đuốc thiêng từ Nhà thờ Bác Hồ; đồng diễn flashmob với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; xếp hình “70 năm - Thanh niên Việt Nam”; chương trình “Hãy làm sạch biển” tại Cửa Lò; hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác” dành cho ngư dân vùng biển.

Dịp này, ban tổ chức cũng khánh thành sân bóng chuyền kỷ niệm 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại giáo xứ Yên Trạch (phường Cửa Lò), tổ chức chung kết và trao giải Pickleball “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, hội trại thanh niên cùng nhiều hoạt động gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Nghệ An.

Cũng dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng 700 bản đồ Việt Nam và 700 lá cờ Tổ quốc cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An. Hội đồng Đội các cấp trao 9.500 lá cờ Tổ quốc tới 30 xã biên giới của tỉnh. Tỉnh Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng trao tặng một sân chơi thể thao dành cho thanh thiếu nhi địa phương.