Lặn biển thấy iPhone của du khách và phản ứng bất ngờ của nam nhân viên

Những ngày qua, câu chuyện một nhân viên quản lý trật tự du lịch biển Đà Nẵng lặn biển tìm tài sản thất lạc và bất ngờ vớt được chiếc iPhone 15 Pro Max, sau đó trả lại cho du khách Hàn Quốc đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Nhân vật trong câu chuyện là anh Phan Thanh Trinh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 (Đội Quản lý trật tự du lịch biển, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng).

Chiếc iPhone 15 Pro Max được anh Trinh tìm thấy (Ảnh: Anh Trinh).

Theo anh Trinh, tài sản đã được trao trả lại cho du khách vào ngày 18/4. Trước đó, khoảng 6h ngày 17/4, anh Ji Won (du khách Hàn Quốc) cùng một người bạn Việt Nam đi chèo SUP tại biển Mân Thái (phường Sơn Trà) có làm rơi điện thoại xuống nước. Do khu vực nước sâu, không xác định được vị trí rơi, cả hai đành chấp nhận mất tài sản.

Đến chiều 17/4, anh Trinh đang hỗ trợ tìm chiếc vòng kim loại cho du khách khác bị thất lạc ở biển Mân Thái. Trong quá trình lặn cách bờ khoảng 50m, ở độ sâu 2,5m và sử dụng máy dò kim loại, anh bất ngờ phát hiện chiếc điện thoại bị vùi dưới lớp cát.

Khi vớt lên, thiết bị vẫn hoạt động do được đặt trong túi chống nước. Tuy nhiên, máy đã bị ngắt kết nối sim nên không thể liên lạc với chủ nhân. Anh Trinh sau đó đăng thông tin lên mạng xã hội, đồng thời liên hệ các nhóm chèo SUP để tìm người đánh rơi.

Đến trưa 18/4, anh Ji Won cùng bạn đã đến nhận lại tài sản. Du khách cung cấp đúng mật khẩu mở máy và xác nhận chiếc điện thoại bị mất trong lúc chèo SUP trước đó.

Theo anh Trinh, khi nhận lại tài sản, du khách có đề nghị gửi tiền cảm ơn nhưng anh kiên quyết từ chối. “Du khách có dúi cọc tiền vào tay tôi, nhưng tôi nhất quyết từ chối vì bản thân chỉ muốn giúp đỡ khách đến du lịch tại Đà Nẵng chứ không phải vì tiền. Nếu vì lợi ích cá nhân, tôi đã không trả lại tài sản”, anh Trinh nói.

Theo chị Trần Thị Thảo Như (người đi cùng du khách), chiếc điện thoại chứa nhiều dữ liệu quan trọng. Việc tìm lại được tài sản khiến cả hai rất xúc động. Chị đã thay mặt du khách gửi thư cảm ơn đến anh Trinh và Đội Quản lý trật tự du lịch biển, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.

Trong thư, chị Thảo Như cũng bày tỏ ấn tượng với con người Đà Nẵng. "Tôi chỉ đến đây du lịch nhưng cảm nhận được cuộc sống, con người thật tuyệt vời”, chị Như viết.

Du khách đăng tải lời cảm ơn trên trang cá nhân của mình (Ảnh: Hoài Sơn).

Trên trang Facebook cá nhân, du khách Ji Won cũng chia sẻ lại sự cố mất tài sản và được anh Trinh tìm thấy, trao trả lại. “Tôi đã định trả chi phí nhưng tôi thực sự đánh giá cao sự giúp đỡ miễn phí. Đó là một sự giúp đỡ tuyệt vời, em chúc anh những điều tốt đẹp nhất trong tương lai, và anh luôn hạnh phúc”, anh Ji Won viết trên trang cá nhân.

Ngoài ẩm thực và cảnh đẹp hấp dẫn, con người Đà Nẵng cũng là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sức hút đặc biệt của thành phố.

Trong quý I, lượng khách đến Đà Nẵng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Thống kê cho thấy, các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ khoảng 4,2 triệu lượt khách, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 2,34 triệu lượt (tăng 16,2% so với cùng kỳ), khách trong nước đạt 1,86 triệu lượt (tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2025).

Mới đây, tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ Travel + Leisure công bố danh sách "hidden gem cities" - những điểm đến mang vẻ đẹp ẩn mình, giàu trải nghiệm và đầy sức gợi mở trên thế giới. Trong bảng xếp hạng này, Hội An đứng vị trí số 1 toàn cầu, trong khi Đà Nẵng xếp thứ 2, tạo nên cặp điểm đến dẫn đầu.