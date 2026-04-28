Kỷ niệm 10 năm tại Việt Nam, Miniso ra mắt cửa hàng chủ đề Miniso Friends đầu tiên tại TPHCM

Cửa hàng có diện mạo mới, mang đến một không gian trải nghiệm phong phú, mang đậm dấu ấn của các nhân vật bản quyền (IP), giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm.

Ngày khai trương tấp nập tại cửa hàng Miniso Friends đầu tiên tại Việt Nam (Ảnh: Miniso).

Tọa lạc tại tầng 3 của Vạn Hạnh Mall, cửa hàng Miniso Friends sau nâng cấp được thiết kế xoay quanh các hình tượng nhân vật bản quyền (IP) đầy sức hút. Không gian cửa hàng được phân chia thành các khu vực riêng biệt dựa theo từng nhân vật (IP), từ thế giới đồ chơi sưu tầm, hộp mù (blind box), thú bông cho đến các dòng mỹ phẩm và phụ kiện tiện ích.

Mô hình được sắp xếp theo từng nhân vật như Stitch, Gấu Pooh và Gift Bear cùng các khu vực trưng bày chuyên khu cho YOYO đã hiện thực hóa câu chuyện của các nhân vật (IP) ngay trong không gian thực tế. Từ đó tạo nên một môi trường bán lẻ đậm chất trải nghiệm, khuyến khích khách hàng khám phá và tương tác.

Miniso Friends có mô hình mới nhằm ưu tiên trải nghiệm trực tiếp sản phẩm IP (Ảnh: Miniso).

Là mô hình mới, Miniso Friends được xây dựng dựa trên cốt lõi là trải nghiệm bán lẻ các nhân vật bản quyền (IP), với tỷ trọng sản phẩm bản quyền cao hơn cùng các kịch bản bài trí cửa hàng đầy lôi cuốn, nhằm thúc đẩy khách hàng đến khám phá trực tiếp.

Tại Vạn Hạnh Mall, cửa hàng quy tụ hàng loạt các nhân vật (IP) nổi tiếng thế giới, trong đó các sản phẩm này chiếm khoảng 70% tổng danh mục hàng hóa. Đây cũng là điểm đến chiến lược để ra mắt các dòng đồ chơi IP mới và đang dẫn đầu xu hướng tại Việt Nam.

Không gian trưng bày bắt mắt, khuyến khích người dùng trải nghiệm trực tiếp (Ảnh: Miniso).

Điểm nhấn nổi bật bao gồm các sản phẩm hợp tác được người hâm mộ yêu thích như Sanrio, Chiikawa và IP độc quyền YOYO, với nhiều sản phẩm ra mắt lần đầu như bộ sưu tập YOYO Fly with the Wind Series, dòng Hello Kitty Leopard phiên bản độc quyền tại Đông Nam Á của Sanrio và Chiikawa Sakura Season Collection.

Bên cạnh đó, các IP nổi tiếng toàn cầu lần đầu xuất hiện tại Việt Nam như Star Wars và La Tiểu Hắc cũng góp phần mở rộng danh mục sản phẩm IP đa dạng, mang đến sự kết hợp giữa các thương hiệu quen thuộc và trải nghiệm IP mới trong cùng một không gian.

Blind box các nhân vật IP được giới trẻ ưa chuộng (Ảnh: Miniso).

Một trong những điểm nổi bật của sự kiện khai trương là sự xuất hiện của nam ca sĩ Quân A.P, cùng chuỗi hoạt động hướng đến người hâm mộ. Trong suốt sự kiện, mascot Gift Bear mang đến nhiều màn tương tác sôi động, thu hút đông đảo khách tham gia.

Khách tham quan còn có cơ hội tham gia hoạt động “Exchange YOUR Blind Box”, xoay quanh dòng Blind box Sanrio Forest Animal Series phiên bản giới hạn. Chuỗi hoạt động thể hiện cách Miniso khai thác trải nghiệm tương tác dựa trên IP, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa với hàng trăm người hâm mộ.

Nhân cột mốc 10 năm tại Việt Nam, việc ra mắt Miniso Friends đánh dấu bước phát triển và nâng cấp chiến lược của thương hiệu tại thị trường nội địa. Kể từ khi mở cửa hàng đầu tiên vào năm 2016, Miniso không ngừng mở rộng hệ thống trên toàn quốc, hiện diện tại nhiều khu thương mại và biểu tượng sầm uất như Landmark 81, Vincom Times City, Hồ Hoàn Kiếm và Nha Trang Center, phủ sóng hơn 30 đô thị lớn bao gồm TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và Nha Trang.

Hàng trăm khách hàng chờ đợi để được trải nghiệm ngay ngày khai trương (Ảnh: Miniso).

Trong suốt một thập kỷ qua, Miniso mang đến cho người tiêu dùng các sản phẩm IP nổi tiếng toàn cầu cũng như IP độc quyền, thông qua các mô hình bán lẻ lấy nhân vật độc quyền (IP) làm trung tâm, góp phần tạo nên trải nghiệm mua sắm thú vị, dễ tiếp cận cho nhiều nhóm khách hàng.

Trong thời gian tới, Miniso cho biết sẽ tiếp tục phát triển các mô hình bán lẻ tập trung vào IP, đồng thời nâng cao năng lực vận hành như một cửa hàng IP hàng đầu, nâng cao trải nghiệm mua sắm và mở rộng khả năng tiếp cận nội dung IP đến người tiêu dùng tại Đông Nam Á cũng như trên toàn cầu.

Tập đoàn Miniso là thương hiệu phong cách sống toàn cầu, cung cấp đa dạng các sản phẩm thiết kế dẫn đầu xu hướng. Công ty phục vụ người tiêu dùng chủ yếu thông qua mạng lưới cửa hàng Miniso rộng khắp, thúc đẩy trải nghiệm mua sắm thư giãn, mang tính khám phá và đầy cảm hứng với những bất ngờ thú vị dành cho mọi đối tượng khách hàng.

Thiết kế thẩm mỹ, chất lượng và giá thành hợp lý là cốt lõi của mọi sản phẩm trong danh mục phong phú của Miniso. Kể từ khi khai trương cửa hàng đầu tiên tại Trung Quốc vào năm 2013, Miniso đã xây dựng thương hiệu chủ chốt của mình trở thành một cái tên bán lẻ được công nhận trên toàn thế giới với mạng lưới cửa hàng khổng lồ toàn cầu.