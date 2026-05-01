Kỳ lạ cây khế hàng trăm năm tuổi, rỗng ruột vẫn xanh tốt quanh năm

Trong khuôn viên khu mộ tổ dòng họ Hoàng (xóm Thái Sơn 5, xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An), cây khế cổ thụ sừng sững, cao gần 10m, tán tròn xòe rộng che phủ một góc khuôn viên.

Cây khế hàng trăm năm tuổi, rỗng ruột vẫn xanh tốt quanh năm (Video: Hoàng Lam).

Ông Hoàng Văn Vượng (SN 1965, tộc trưởng dòng họ Hoàng) cho biết không rõ cây khế có từ thời gian nào. Trong gia phả của dòng họ thể hiện, vào năm 1848, khi dòng họ Hoàng chọn nơi đây để xây dựng lăng mộ đã có cây khế này. Cây khế có 3 nhánh chính và nhiều nhánh phụ, gốc cây khoảng 3 vòng tay người lớn.

Cây khế in hằn dấu vết thời gian với lớp vỏ xù xì, nhiều đoạn thân không còn lõi.

Ông Hoàng Văn Kiểm, Giám đốc trung tâm nghiên cứu lịch sử và văn hóa địa phương (tỉnh Nghệ An), cho biết tài liệu khảo cứu, điền dã cho thấy dòng họ Hoàng đã có mặt ở đây đến nay là đời thứ 19. Năm 1848, dòng họ quyết định dựng nhà thờ, xây khu lăng mộ, viết gia phả. Nếu tính mỗi đời 20-25 năm, dòng họ này đã có mặt tại đây trên dưới 400 năm, do vậy cây khế cũng khoảng từng đó năm tuổi.

Cây khế còn được gắn với nhiều giai thoại liên quan đến cuộc đời hoạt động cách mạng của bà Tôn Thị Quế (ảnh nhỏ) - nữ chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh dũng cảm, kiên cường, người con của quê hương Võ Liệt, huyện Thanh Chương cũ, tỉnh Nghệ An. Bà Tôn Thị Quế (1902-1992) cũng là một trong 10 nữ đại biểu Quốc hội đầu tiên của nước ta.

Theo ông Hoàng Văn Vượng, có giai thoại bà Quế cất giấu tài liệu tuyên truyền của Đảng, ẩn náu trong gốc cây khế để trốn tránh sự truy lùng của giặc Pháp trong thời gian diễn ra cao trào cách mạng 1930-1931.

Ông Hoàng Văn Kiểm cho rằng thông tin bà Tôn Thị Quế cất giấu tài liệu, ẩn náu trong gốc cây khế là có cơ sở. Trong ảnh là gốc cây khế đã bị rỗng ruột, có thể chứa cùng lúc 3 người lớn.

"Các tài liệu hội thảo khoa học và cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Thái Sơn và Lịch sử Đảng bộ huyện Đô Lương (cũ) thể hiện khu lăng mộ họ Hoàng là nơi rậm rạp, ít người qua lại, thuận tiện cho việc tổ chức các cuộc họp bí mật, cất giấu truyền đơn và ẩn náu của các đồng chí trong tổ chức Đảng do bà Tôn Thị Quế phụ trách", ông Kiểm thông tin.

Mặc dù rỗng ruột trong thời gian rất dài, cây khế vẫn xanh tốt quanh năm.

Ông Vượng cho hay, qua các cơn bão lớn giữa và cuối năm 2025, trong khi nhiều cây khác bị gãy, đổ thì cây khế này chỉ bị vặt trụi lá, còn trơ cành. Tuy vậy, một thời gian rất ngắn sau đó, cây lại đâm chồi, nảy lộc, lá xanh mướt, tán xòe rộng cả một khu vực.

Cây khế hàng trăm năm tuổi không thể chống lại quy luật tự nhiên nhưng từ lớp vỏ cây xù xì ấy, sức sống mãnh liệt của những mầm lá vẫn vươn lên.

Theo bà Hoàng Thị Mười (xóm Thái Sơn 5, xã Văn Hiến), cây khế ra hoa, kết quả gần như quanh năm, chỉ trừ tháng Chạp và tháng Giêng. Đây là loại khế chua, quả sai trĩu cành hay được người dân địa phương hái để nấu canh chua hay kho cá.

Ông Hoàng Văn Vượng mong muốn vai trò, đóng góp của cây khế cổ thụ đối với hoạt động cách mạng của tổ chức Đảng và bà Tôn Thị Quế, nữ đảng viên kiên trung của quê hương Xô Viết sớm được làm rõ. Ông cũng mong muốn các cơ quan hữu quan hướng dẫn dòng họ hoàn thiện hồ sơ để đề nghị công nhận cây khế là cây di sản Việt Nam.

Vị trí cây khế khoảng 400 năm tuổi tại xóm Thái Sơn 5, xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An (Ảnh: Google Maps).