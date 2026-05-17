Khu vườn độc lạ của mẹ đảm Quảng Ninh: Bầu “khổng lồ”, mướp tài lộc lúc lỉu

Chị Phương cho biết, xuất phát từ mong muốn cả gia đình có nguồn rau sạch, an toàn để sử dụng hàng ngày, năm 2019, chị đã tận dụng khoảng đất trống quanh nhà để trồng vài luống rau nhỏ thư giãn sau giờ làm việc.

Ban đầu, chị chỉ nghĩ trồng rau cho gia đình ăn, nhưng càng làm, chị càng thấy yêu khu vườn nên dành nhiều thời gian chăm chút hơn.

Suốt nhiều năm, gia đình chị từng bước cải tạo đất, dựng giàn leo, lắp hệ thống tưới và mở rộng diện tích trồng cây. Vì tận dụng nhiều vật liệu sẵn có nên chi phí ban đầu không quá lớn, chủ yếu dành cho đất, giống cây và hệ thống chăm sóc.

Hiện khu vườn của chị Phương trồng đủ loại rau củ, trái cây theo mùa như rau muống, cải, xà lách, mồng tơi, cà chua, dưa leo, đậu bắp, khổ qua, bầu, bí, mướp, táo hay bưởi tạo hình...

Trong số đó, những giàn bầu và mướp là khu vực chị yêu thích nhất vì vừa đem đến bóng mát vừa cho quả đẹp mắt. Đặc biệt, các quả bầu “nằm võng” khiến ai ghé thăm cũng bật cười thích thú.

Theo chị Phương, để có được những quả bầu tròn đều, không bị méo hay đứt cuống, chị phải chăm sóc rất kỹ từ khi quả còn nhỏ. Khi bầu lớn dần và bắt đầu nặng hơn, chị dùng võng lưới mềm để đỡ quả.

“Việc mắc võng giúp quả phát triển đều, đẹp và hạn chế va chạm khi trời có gió mạnh. Quả bầu lớn nhất tôi từng thu hoạch nặng gần 8kg”, chị nói.

Theo chị Phương, đây là giống bầu Đài Loan, có vị khá giống bầu Việt Nam, quả đặc ruột, ăn mềm ngọt thanh.

Không chỉ có bầu “nằm võng”, khu vườn còn nổi bật với những quả mướp táo, bí hay bưởi tạo hình tài lộc, hồ lô độc đáo. Theo chị Phương, công đoạn tạo dáng cho quả đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn và tỉ mỉ.

Khi quả còn non và đạt kích thước phù hợp, chị sẽ đưa vào khuôn định hình. Nếu làm quá sớm, quả dễ hỏng, quá muộn lại khó tạo được hình dáng đẹp.

“Trong quá trình quả phát triển phải thường xuyên kiểm tra độ thông thoáng, tránh bị nóng hoặc sâu bệnh. Mỗi loại cây có tốc độ phát triển khác nhau nên phải canh thời điểm rất kỹ”, chị chia sẻ.

Về chất lượng loại mướp này, chị Phương cho biết mướp táo có phần thịt dày, khi còn non ăn giòn và ngọt nhẹ, thích hợp để xào hoặc nấu canh.

Để rau củ vừa đẹp mắt vừa đảm bảo an toàn cho gia đình, chị ưu tiên chăm sóc cây theo hướng tự nhiên. Phân bón chủ yếu là phân hữu cơ ủ từ nguyên liệu tự nhiên và rác hữu cơ trong nhà bếp.

Thay vì lạm dụng thuốc hóa học, chị dùng nhiều biện pháp thủ công như bắt sâu, ngâm dung dịch gồm tỏi, ớt, gừng để phòng sâu bệnh hoặc trồng xen kẽ nhiều loại cây nhằm hạn chế côn trùng.

Theo chị Phương, quan trọng nhất là phải theo dõi cây mỗi ngày để phát hiện sớm vấn đề sâu bệnh cần khắc phục.

Nhờ chăm sóc kỹ lưỡng, khu vườn cho sản lượng rau quả khá dồi dào qua từng mùa. Không chỉ đủ phục vụ bữa ăn hàng ngày, chị Phương còn thường xuyên hái rau, trái cây mang biếu bạn bè, người thân và hàng xóm.

Niềm vui của chị Phương không chỉ là lúc thu hoạch mà còn là cảm giác được chia sẻ thành quả mình tự tay chăm sóc với mọi người.

Với bà mẹ Quảng Ninh, làm vườn không đơn thuần là trồng cây mà còn là cách cân bằng cuộc sống sau những giờ làm việc bận rộn.

“Được chăm cây, tưới rau mỗi ngày khiến tôi thấy thư giãn và nhẹ nhàng hơn. Tôi rất vui khi khu vườn nhỏ của mình, đặc biệt là những quả bầu nằm võng hay mướp tạo hình tài lộc, nhận được sự quan tâm của nhiều người trên mạng xã hội. Điều đó giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục sáng tạo và lan tỏa niềm vui làm vườn”, chị Phương chia sẻ.