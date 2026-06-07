Khởi động cuộc thi "Tình ca sinh viên 2026", tổng giải thưởng 2 tỷ đồng

Ban tổ chức cuộc thi "Tình ca sinh viên 2026" cho biết, cuộc thi không chỉ là nơi tìm kiếm những giọng hát hay mà còn là hành trình kết nối những trái tim yêu âm nhạc, lan tỏa giá trị tốt đẹp về tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam.

Cuộc thi được triển khai trên phạm vi toàn quốc dành cho sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, học viện. Cuộc thi có 4 lĩnh vực, gồm: Thanh nhạc, vũ đạo, kỹ năng biểu diễn và các nội dung đào tạo, huấn luyện liên quan.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 2 tỷ đồng.

Nhiều đại biểu tham dự họp báo cuộc thi "Tình ca sinh viên 2026" tại Cần Thơ (Ảnh: CTV).

Cuộc thi được kỳ vọng tạo một sân chơi chuyên nghiệp, minh bạch, giúp các sinh viên tự tin khẳng định bản thân và phát triển sự nghiệp nghệ thuật trong tương lai.

Sau cuộc thi, các thí sinh tham gia sẽ có cơ hội được kết nối với cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình. Thông qua mạng lưới này, sinh viên sẽ được hỗ trợ về định hướng nghề nghiệp, cơ hội việc làm, tư vấn khởi nghiệp, cũng như tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ và nguồn lực cần thiết để triển khai các ý tưởng kinh doanh trong tương lai.

Theo Ban tổ chức, một trong những điểm khác biệt của cuộc thi năm nay không chỉ dừng lại ở giải thưởng hay danh hiệu, mà còn mở ra cơ hội phát triển lâu dài cho người trẻ.

Ban tổ chức cũng dành nhiều suất học bổng cùng các phần quà hỗ trợ thiết thực cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại các trường tham gia và đạt thành tích tốt trong cuộc thi. Những hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, tiếp thêm động lực để các em vững tin trên con đường học tập và lập thân, lập nghiệp.