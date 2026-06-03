Đoạn video được camera giám sát ghi lại khoảnh khắc một cô gái 31 tuổi bất ngờ rơi xuống hố ga trên đường.

Hình ảnh từ camera cho thấy, cô gái không hề hay biết nguy hiểm rình rập phía trước. Cô gái vừa thong thả đi bộ trên vỉa hè, vừa sử dụng điện thoại.

Khoảnh khắc cô gái trẻ người Brazil bất ngờ rơi tọt xuống hố ga trên phố (Nguồn video: New York Post).

Nạn nhân không biết rằng nắp cống phía trước bị lỏng nên tiếp tục bước đi như bình thường. Bất ngờ, ngay khi cô đặt chân lên nắp kim loại, cô gái bị “nuốt chửng” xuống lòng đất.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 31/5 trên một tuyến đường ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil.

Khoảnh khắc cô gái bị rơi xuống nắp cống (Ảnh cắt từ video).

Những nhân chứng nhìn thấy vội vã tới ứng cứu. Nạn nhân được đưa tới bệnh viện Andaraí Federal ở khu vực Maracanã. Theo truyền thông địa phương, cô bị thương ở mức độ trung bình.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ vài giờ trước khi tai nạn xảy ra, camera an ninh ghi cảnh hai người đàn ông tác động vào nắp cống. Chính quyền địa phương tin rằng, hai người này cố gắng đánh cắp phần nắp kim loại.

Cả hai đã nhấc được nắp cống ra khỏi vị trí, nhưng cuối cùng không mang nó đi. Một trong 2 người cố gắng đậy lại nắp cống, nhưng không thể đặt nó trở lại đúng vị trí và cố định chắc chắn.

Nhóm cứu hộ tới kiểm tra hiện trường (Ảnh: The Sun).

Truyền thông địa phương đưa tin, trước đó một vụ trộm tại một quầy bán báo, trong đó các nghi phạm lấy đi thuốc lá cùng nhiều mặt hàng khác.

Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng xác nhận rằng những kẻ đột nhập quầy báo chính là 2 người đã tác động vào nắp cống.

Hiện chính quyền địa phương đã cử đội cứu hộ tới kiểm tra hiện trường nhằm đảm bảo việc lắp đặt nắp cống đúng quy cách, an toàn cho người tham gia giao thông trên đường phố.