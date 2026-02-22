Khoảnh khắc bàn thờ đột nhiên đổ sập, gia chủ hốt hoảng

Khoảng 17h ngày 17/2 (tức mồng 1 Tết), anh Lê Văn Quyết ở huyện Hải Hậu, Nam Định cũ (nay thuộc xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình) đang ngồi ở phòng khách xem điện thoại.

Khi đang chăm chú lướt đọc thông tin trên điện thoại, anh Quyết giật mình bởi tiếng động mạnh. Đó là khoảnh khắc bàn thờ của gia đình bất ngờ bị đổ sập xuống dưới. Toàn bộ các đồ cúng lễ, mâm ngũ quả, bát hương và di ảnh thờ bố của anh Quyết cũng rơi hết.

Ninh Bình: Bàn thờ đột nhiên đổ sập đúng mồng 1 Tết, gia chủ hốt hoảng (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Lúc này, anh Quyết đang ngồi trên ghế cách bàn thờ không xa, nhưng may mắn không bị bất cứ đồ vật nào rơi trúng người. Chứng kiến cảnh tượng bàn thờ bị đổ bất ngờ, nam thanh niên gần như chết sững. Anh lo lắng vội chạy vào trong phòng để thông báo với mẹ.

"Khi ấy, tôi rất hoảng sợ vì bàn thờ vốn là nơi linh thiêng nhất trong nhà để thờ cúng. Không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ biết gọi người lớn nhờ hỗ trợ", anh nhớ lại.

Khoảnh khắc bàn thờ bị đổ sập đúng vào mồng 1 Tết (Ảnh cắt từ video).

Sau đó, các thành viên trong nhà vội vã thu dọn đồ đạc, lau chùi phòng khách và tìm vị trí mới để sắp xếp không gian thờ cúng. Lúc này là chiều mồng 1 Tết nên chưa có cửa tiệm bán đồ thờ cúng nào mở cửa, gia đình phải đợi tới sáng hôm sau để mua lại đồ mới.

Nam thanh niên cho biết, bàn thờ được gia đình anh dựng lên từ 3 năm trước, là nơi có đặt di ảnh của bố và bát hương. Cũng giống như mọi nhà, vào dịp lễ Tết, gia đình đều bày biện lên bàn thờ các món lễ vật, đồ cúng để tưởng nhớ người đã khuất.

Gia đình anh Quyết cho rằng, thời điểm bàn thờ bị sập xuống, có thể trước đó đang để khá nhiều đồ cúng với trọng lượng nặng, khiến giá đỡ bị suy yếu dần.

Vụ việc xảy ra vào đúng ngày đầu năm khiến gia đình không tránh khỏi lo lắng. Tuy nhiên sau khi bình tĩnh lại, mọi người đều động viên nhau và cho rằng đây chỉ là sự cố trùng hợp không ai mong muốn.

Gia đình thay bàn thờ mới và đặt ở vị trí phù hợp trong nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi còn nói đùa với mẹ rằng, có thể vì bố muốn thấy cảnh cả nhà đoàn tụ đầm ấm với nhau vào ngày Tết. Sau đó, mẹ cũng động viên chúng tôi cần suy nghĩ tích cực, mong một năm mới bình an", anh nói.

Sau sự cố này, gia đình anh Quyết đã thay một bàn thờ mới to đẹp, chắc chắn và dựng ở vị trí phù hợp trong nhà. Họ không dùng loại bàn thờ treo như trước.