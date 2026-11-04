Câu chuyện đang thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc trong những ngày qua bởi cách ứng xử của vị khách khi hiểu lầm được hóa giải. Thay vì im lặng khi tìm lại được tài sản, người này chủ động gọi điện, thẳng thắn nhận lỗi và đến tận cửa tiệm giặt là để nói lời xin lỗi.

Theo tờ Jiupai News, ngày 2/11, bà Triệu - chủ một cửa tiệm giặt là ở Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) - cho biết, khoảng tháng 5 năm nay, một khách hàng quen mang chiếc áo khoác lông vũ đến cửa hàng để giặt.

Hình ảnh vị khách mang hoa quả tới xin lỗi chủ tiệm giặt là sau khi tìm thấy số vàng (Ảnh: Theo Sohu).

Sau khi nhận lại áo, vị khách cho biết 50gram trang sức vàng để trong túi áo đã biến mất. Người này nói đã tìm kiếm nhiều lần ở nhà nhưng không thấy, trong khi vẫn nhớ rõ mình từng để số vàng trong túi áo trước khi mang đi giặt.

Nghi ngờ tài sản thất lạc trong quá trình cửa hàng xử lý quần áo, vị khách quay lại tìm kiếm. Bà Triệu cho biết hai bên đã kiểm tra kỹ tại cửa tiệm nhưng không tìm thấy số vàng.

Sau đó, sự việc được trình báo cảnh sát tại Thành Đô. Cảnh sát địa phương có xác nhận vụ việc.

Theo lời chủ tiệm, khách hàng là người quen lâu năm, tính tình hiền lành, quan hệ giữa hai bên trước đó khá tốt.

Bà tin người này không cố tình vu oan cho cửa hàng mà chỉ thực sự không tìm thấy tài sản nên mới sinh ra nghi ngờ.

Dù vậy, sự việc vẫn khiến bà Triệu chịu áp lực trong thời gian dài.

Chủ tiệm giặt là thừa nhận, mỗi lần gặp lại vị khách, cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng, còn bản thân bà luôn mang cảm giác nặng nề vì hiểu lầm chưa được giải quyết.

Khoảng nửa năm sau sự việc, bà Triệu bất ngờ nhận được cuộc gọi từ vị khách. Vị khách thông báo đã tìm thấy số trang sức vàng bị thất lạc. Người phụ nữ khẳng định, những nghi ngờ trước đó của mình đối với cửa tiệm là không đúng.

Không chỉ gọi điện xin lỗi, vị khách còn mang theo hoa quả đến tận cửa hàng để trực tiếp nói lời xin lỗi chủ tiệm. Đoạn video về cuộc trao đổi được camera giám sát trong cửa tiệm ghi lại, được bà Triệu chia sẻ công khai.

Hình ảnh trong video cho thấy, cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí vui vẻ, nhẹ nhàng. Trước khi ra về, vị khách nói sẽ quay lại tiệm giặt là để đăng ký sử dụng dịch vụ trong thời gian tới. Tuy nhiên, vị khách không đề cập tới số vàng bị thất lạc được tìm thấy ở đâu.

Về phần mình, chủ tiệm cho biết vừa vui mừng, lại xúc động khi nhận được cuộc gọi của vị khách. Điều khiến bà nhẹ lòng không chỉ bởi số vàng được tìm thấy. Bà bất ngờ trước thái độ chủ động nhận lỗi của khách.

"Có lẽ cô ấy thấy áy náy vì nghi ngờ cửa hàng suốt nhiều tháng qua. May mắn những hiểu lầm được hóa giải", chủ tiệm nói.

Được biết, cửa tiệm giặt là đã hoạt động khoảng 15 năm qua. Hiện câu chuyện nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng nước này. Phần lớn ý kiến cho rằng, thái độ của vị khách là điều rất đáng trân trọng.

Theo The Paper