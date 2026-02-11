Khách để quên ví chứa nhiều tiền, nữ chủ quán cà phê ở Hà Nội vội đi tìm

Chiều 10/2, một vị khách sau khi tới quán cà phê trong khu đô thị Xuân Phương Tasco (phường Xuân Phương, Hà Nội) đã để quên chiếc ví chứa nhiều tiền cùng giấy tờ quan trọng. Thay vì chờ đợi, chủ quán đã chủ động tìm cách liên hệ để trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Ngày 11/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Dương Thị Hằng - chủ quán - cho biết, khoảng đầu giờ chiều ngày 10/2, một nhân viên trong lúc dọn bàn phát hiện chiếc ví bị bỏ quên dưới ghế nên đã báo cho chị.

Nhân viên cũng thông tin đây là vị khách lạ, không phải khách quen. “Nếu là khách quen, tôi có thể xem camera rồi tìm cách liên hệ trực tiếp để thông báo cho khách đến nhận lại tài sản", chị nói.

Trước đó vài hôm một vị khách để quên máy tính tại cửa hàng của chị Hằng. Song vì anh này thường xuyên ghé quán nên chị nhanh chóng kết nối để khách tới lấy đồ.

Chiếc ví vị khách để quên tại quán của chị Hằng (Ảnh: Hằng Dương).

Đầu giờ chiều, quán khá đông khách nên chị Hằng chỉ kịp cất ví vào quầy, chờ xem chủ nhân có quay lại không. Nhưng chờ gần 3 tiếng vẫn chưa thấy ai đến hỏi, chị mới mở ví để tìm thông tin liên hệ.

Việc khách để quên tài sản như ví tiền, túi xách, điện thoại cũng từng nhiều lần xuất hiện ở quán. Bởi vậy, chị Hằng luôn duy trì nguyên tắc mở ví trước camera và có sự chứng kiến của các nhân viên trong quán.

Xem bên trong ví, chị Hằng thấy có giấy tờ liên quan đến ô tô như đăng kiểm, bảo hiểm, giấy tờ ngân hàng có tên Vũ Văn Thắng, nhưng không có số điện thoại hay căn cước công dân.

Trong một ngăn nhỏ, chị phát hiện 18 triệu đồng tiền mệnh giá 500.000 đồng và khoảng 5 triệu đồng tiền mệnh giá 200.000 đồng, 100.000 đồng.

Qua giấy tờ, chị biết chủ nhân chiếc ví có đăng ký xe ở Phú Thọ. Do địa chỉ ở xa, lại cận Tết, chị quyết định đăng thông tin lên trang cá nhân và một số hội nhóm với hy vọng bạn bè, người quen của khách sẽ nhìn thấy.

“Thật ra tôi cũng ngại đăng bài trên các hội nhóm vì nhiều người có thể hiểu lầm. Nhưng tôi nghĩ cận Tết rồi, số tiền không nhỏ, lỡ người ta cần gấp thì khổ”, chị bày tỏ.

Bài đăng nhanh chóng được chia sẻ. Ít giờ sau, một thanh niên đã nhìn thấy thông tin và chụp màn hình gửi cho anh Thắng - sếp của nhân viên này. Khoảng hơn 16h, nam nhân viên đến quán xin nhận lại ví thay cho sếp của mình.

Chị Hằng chia sẻ, quán luôn tìm cách trả lại đồ cho khách để quên (Ảnh: Hằng Dương).

Tuy nhiên, chị Hằng từ chối giao cho nam nhân viên này. “Tôi nghĩ đây là tài sản lớn, cần anh Thắng đến và chứng minh được mình là chủ nhân chiếc ví thì trả lại. Nhỡ đâu có người mạo nhận thì ai chịu trách nhiệm?”, chị nói.

Sau đó, chủ nhân chiếc ví - anh Vũ Văn Thắng - đã trực tiếp quay lại. Anh xuất trình giấy tờ trên ứng dụng VNeID để đối chiếu. Trước khi trao lại, chị Hằng hỏi kỹ về số tiền trong ví cùng các mệnh giá. Vị khách trả lời chính xác giấy tờ và số tiền trong ví, chị mới đồng ý trao trả.

"Tôi luôn thực hiện nguyên tắc kiểm tra đồ, trả đồ dưới camera để đảm bảo mọi việc minh bạch", chị cho hay.

Theo chị Hằng, quán nằm ở khu vực đông người qua lại, vị trí vị khách ngồi lại sát đường, khuất camera, chỉ cần chậm một chút thôi, người khác nhặt được mang đi thì cũng khó tìm lại. May mắn hôm ấy, nhân viên của chị phát hiện sớm.

Trao đổi với phóng viên, anh Vũ Văn Thắng cho hay, anh làm việc tại một công ty có trụ sở gần quán cà phê. Trưa 10/2, anh ghé quán cùng một vài người bạn. Tuy nhiên, ngồi được một lúc, anh ra về vì bị say cà phê.

"Tôi về đến văn phòng nghỉ ngơi và không nhớ ra chiếc ví của mình. Vài ba tiếng sau, tôi được nhân viên thông báo đọc được bài đăng của chị Hằng nên mới nhớ ra không mang ví về", anh Thắng nhớ lại.

Khi nhận lại được chiếc ví, anh Thắng rất vui và thêm tin vào những điều nhân văn trong cuộc sống. Người đàn ông cho biết, trước đây, anh từng một số lần nhặt được ví của các bạn sinh viên và tìm cách trả lại. "Tôi tin khi mình làm điều tốt thì mình cũng sẽ được người khác giúp đỡ" anh nói.

Chị Hằng cho biết, đây không phải lần đầu quán trả lại tài sản cho khách. Trước đó, từng có khách bỏ quên máy tính xách tay, điện thoại, thậm chí ví chứa hơn 2.000 USD (khoảng 51 triệu đồng) và hàng chục triệu đồng tiền mặt, giấy tờ. Có trường hợp khách để quên máy tính 6 ngày nhưng không quay lại, chị phải mang ra công an phường trình báo để tránh rủi ro.

Vị khách đến nhận lại tài sản (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Hằng kể: “Có bác đi liên hoan cuối năm làm rơi ví, lại uống chút rượu nên không để ý, sáng hôm sau tỉnh dậy mới đi tìm. Bác bảo trong ví có nhiều tiền nhưng giấy tờ mới quan trọng. Khi trả lại, tôi cũng yêu cầu đếm trước camera để rõ ràng cho cả hai bên”.

Câu chuyện đẹp giữa những ngày giáp Tết khiến nhiều người cảm thấy ấm áp về cách ứng xử tử tế giữa những người xa lạ. “Mình làm điều đúng thì thấy nhẹ lòng. Còn người ta nhận lại được tài sản cũng vui vẻ, phấn khởi hơn", chị Hằng chia sẻ.