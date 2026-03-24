Keppel đồng hành hội thảo an ninh nguồn nước Đồng bằng sông Cửu Long

Cụ thể, Keppel đã đồng hành tổ chức hội thảo về an ninh nguồn nước, đồng thời tiếp tục mở rộng Living Well thông qua việc lắp đặt thêm các máy lọc nước sử dụng năng lượng mặt trời tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Ông Louis Lim, Giám đốc Điều hành, khối Bất động sản, Tập đoàn Keppel, phát biểu tại hội thảo (Ảnh: BTC).

Hội thảo “An ninh nguồn nước Đồng bằng sông Cửu Long trước biến đổi khí hậu” diễn ra vào ngày 22/3, cũng là Ngày Nước Thế giới, được tổ chức với sự đồng hành của Keppel. Song song với hội thảo, Keppel đã tài trợ hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn năng lượng mặt trời cho phường Khánh Hòa và xã Liêu Tú (TP Cần Thơ).

Ông Joseph Low, Trưởng đại diện Keppel tại Việt Nam, kiêm Chủ tịch, khối Bất động sản, Keppel Việt Nam, trình bày báo cáo tham luận về hành trình của Keppel trong việc hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu và hạn mặn tại ĐBSCL (Ảnh: BTC).

Ông Joseph Low, Trưởng đại diện Keppel tại Việt Nam, kiêm Chủ tịch, khối Bất động sản, Keppel Việt Nam, chia sẻ: “ĐBSCL đang phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ biến đổi khí hậu, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến nguồn nước và xâm nhập mặn.

Thông qua hội thảo này, chúng tôi mong muốn hỗ trợ thúc đẩy đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và các bên liên quan nhằm tăng cường an ninh nguồn nước và nâng cao khả năng chống chịu của ĐBSCL trước biến đổi khí hậu.

Song song đó, chúng tôi cũng tập trung vào các hoạt động thiết thực cho cộng đồng như Living Well - chương trình mang đã mang nguồn nước sạch đến với 157.000 người dân ĐBSCL”.

Thúc đẩy đối thoại về an ninh nguồn nước ở Đồng bằng sông Cửu Long

Hội thảo “An ninh nguồn nước Đồng bằng sông Cửu Long trước biến đổi khí hậu” có sự tham dự và đồng hành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đại diện các sở, ban, ngành của các tỉnh ĐBSCL, đại diện Keppel, các chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và sinh viên Đại học Cần Thơ.

Các vấn đề được bàn thảo tập trung vào vai trò của an ninh nguồn nước trong sự phát triển bền vững của khu vực, đặc biệt khi ĐBSCL phải đối mặt với xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu.

Các khách mời tham quan khu triển lãm Living Well, chương trình đem lại nước sạch cho vùng nhiễm mặn do Keppel khởi xướng, tại hội thảo (Ảnh: BTC).

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, chia sẻ: “Đối với ĐBSCL, những năm gần đây, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt vào mùa khô diễn ra ngày càng thường xuyên. TP Cần Thơ, trung tâm của vùng, mặc dù có hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc và nguồn nước tương đối dồi dào, vẫn đang chịu tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu”.

Các khách mời khám phá những mẫu nước chưa qua xử lý và nước đã lọc thu được từ hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn thuộc dự án Living Well lắp đặt tại các địa phương trong những năm qua (Ảnh: BTC).

Cũng tại sự kiện, PGS.TS Nguyễn Phú Quỳnh, Phó viện trưởng viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường, nhấn mạnh rằng ĐBSCL đang chịu các tác động ngoại biên nghiêm trọng, không thể đảo ngược. Ông cho biết việc phát triển ĐBSCL theo hướng bền vững đòi hỏi sự phối hợp của ứng dụng công nghệ, vận hành đa mục tiêu và tăng cường sự tham gia của các bên.

Living Well tiếp tục hành trình mang nước sạch đến các địa phương

Trong năm thứ 5 này, Keppel đã trao tặng hai hệ thống máy lọc nước năng lượng mặt trời với tổng công suất hơn 4,3 triệu lít nước sạch/năm cho phường Khánh Hòa và xã Liêu Tú, giúp mang lại nguồn nước ổn định cho hơn 68.000 người dân.

Ông Lee Leong Seng (phải), Giám đốc Bộ phận Phát triển Bất động sản Nhà ở, Khối Bất động sản, Keppel Việt Nam và ông Phan Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ, tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Triển khai lần đầu vào 2022, Living Well đã góp phần hỗ trợ những địa phương chịu ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn tại ĐBSCL. Chương trình đã mang nước sạch đến 157.000 người tại 11 xã thuộc 7 tỉnh thành (trước sáp nhập), thông qua 11 hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn với tổng công suất sản xuất 24 triệu lít nước sạch mỗi năm.

Keppel sở hữu nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và vận hành các công trình hạ tầng nước. Tại Singapore, Keppel phát triển và vận hành Nhà máy Khử mặn Keppel Marina East quy mô lớn có thể xử lý cả nước biển lẫn nước ngọt, nâng cao khả năng tự chủ nguồn nước của Singapore.