Chương trình do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội (C06 - Bộ Công An) phối hợp tổ chức cùng Công ty TNHH MTV ISOFHCARE (ứng dụng IVIE-Bác sĩ ơi - thuộc One Mount Group), hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026), được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, kết hợp giữa chăm lo người bệnh, hiến máu tình nguyện và hỗ trợ tiếp cận các tiện ích số.

Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa các tiện ích số, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, đến gần hơn với người dân. Đồng thời, góp phần thực hiện thành công Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

IVIE-Bác sĩ ơi đồng hành cùng Cục C06 trong Chương trình “Hành trình nhân ái” tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Ảnh: BTC).

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương là cơ sở chuyên khoa đầu ngành về huyết học và truyền máu, nơi tiếp nhận và điều trị nhiều bệnh nhân mắc các bệnh lý về máu. Trong đó, nhiều bệnh nhân phải điều trị nội trú dài ngày, thường xuyên truyền máu và cần được theo dõi, chăm sóc liên tục, đặc biệt là các bệnh nhi mắc bệnh máu.

Nhằm chia sẻ khó khăn với các bệnh nhân, lực lượng cán bộ, chiến sĩ Cục C06, cán bộ nhân viên IVIE-Bác sĩ ơi, cùng các đơn vị đồng hành tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Hoạt động tiếp tục lan tỏa nghĩa cử “Hiến máu cứu người”.

Cán bộ, chiến sĩ Cục C06 cùng các đơn vị đồng hành tham gia hiến máu tại viện (Ảnh: BTC).

Song song với hoạt động hiến máu là công tác chuyển đổi số phục vụ người dân ngay tại cơ sở y tế. Cục C06 đã triển khai cấp căn cước lưu động và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 ngay tại Viện cho người bệnh và bệnh nhi dưới 14 tuổi, giúp người bệnh dễ dàng tích hợp bảo hiểm y tế và tiếp cận các tiện ích số, tối giản thủ tục hành chính khi khám chữa bệnh.

Cán bộ Cục C06 hỗ trợ các bệnh nhân cấp căn cước và định danh VNeID mức 2 (Ảnh: BTC).

Bên cạnh các hoạt động nhân ái, IVIE-Bác sĩ ơi cùng Cục C06 và các đơn vị đồng hành đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao quà cho hơn 300 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Khoa Bệnh máu trẻ em 1 và Khoa Bệnh máu trẻ em 2.

Với những bệnh nhi phải điều trị trong thời gian dài, bên cạnh sự chăm sóc về y tế, sự động viên từ cộng đồng cũng là nguồn khích lệ tinh thần đối với các em và gia đình. Những phần quà được trao trong chương trình vì vậy còn gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia và tiếp thêm động lực đến các em.

Hoạt động thiện nguyện tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương là một trong những chương trình trách nhiệm xã hội được IVIE-Bác sĩ ơi cùng Cục C06 phối hợp triển khai, hướng tới hỗ trợ người bệnh và lan tỏa những giá trị thiết thực, nhân văn đến cộng đồng.

Đại diện Cục C06, IVIE-Bác sĩ ơi và các đơn vị đồng hành trao tặng quà cho các bệnh nhi (Ảnh: BTC).

Với định hướng phát triển công nghệ lấy người dân làm trung tâm, IVIE-Bác sĩ ơi hướng tới việc đưa các giải pháp công nghệ trở thành những tiện ích thiết thực, góp phần hỗ trợ người dân trong hành trình chăm sóc sức khỏe.

Theo đó, hành trình chăm sóc sức khỏe không chỉ được nối dài qua các giải pháp y tế số, mà còn thông qua những hoạt động thiết thực vì cộng đồng. Đây cũng đã và đang là nền tảng cho sự hợp tác giữa IVIE-Bác sĩ ơi và Cục C06 trong ứng dụng công nghệ, dữ liệu và các giải pháp số, góp phần đưa các tiện ích y tế đến gần hơn với người dân.

Đại diện IVIE-Bác sĩ ơi cho biết công nghệ chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được ứng dụng vào những nhu cầu thiết thực của người dân. Bên cạnh việc phát triển các giải pháp y tế và chăm sóc sức khỏe số, ứng dụng này sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan, tổ chức trong những hoạt động hướng tới cộng đồng, qua đó góp phần thúc đẩy chăm sóc sức khỏe chủ động và đưa các tiện ích y tế số đến gần hơn với người dân Việt Nam.

IVIE-Bác sĩ ơi (thuộc One Mount Group) là ứng dụng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người Việt, giúp người dùng chủ động đặt lịch khám, tư vấn sức khỏe trực tuyến, mua bảo hiểm bổ sung và quản lý hồ sơ y tế trọn đời cho bản thân và gia đình ngay trên điện thoại.

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