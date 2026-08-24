Huy Thanh Jewelry ra mắt bộ sưu tập nhẫn cưới 2026 - “Bạn đời”

Riêng ngày 23/8 thu hút hơn 2.000 khách, khu vực tổ chức tại sảnh Tương lai đông kín trên cả 3 tầng quan sát, tạo nên một trong những hình ảnh nổi bật nhất của sự kiện.

Sự kiện thu hút hơn 2.000 khách (Ảnh: Huy Thanh Jewelry).

Trải nghiệm dành cho các cặp đôi

Trong hai ngày đầu tiên vào 21/8 và 22/8 ra mắt bộ sưu tập (BST) nhẫn cưới 2026 “Bạn đời”, Huy Thanh đã tiến hành tổ chức chuỗi trò chơi và thử thách dành riêng cho các cặp đôi.

Thay vì chỉ đến xem và thử nhẫn, khách hàng được cùng người yêu hoặc bạn đời tham gia những thử thách đòi hỏi sự thấu hiểu, phối hợp và đồng hành giữa hai người.

Nhiều cặp đôi tham gia sự kiện (Ảnh: Huy Thanh Jewelry).

Sau khi hoàn thành hành trình trải nghiệm, các cặp đôi có cơ hội nhận quà tặng vàng miễn phí từ Huy Thanh. Các hoạt động là cách thương hiệu đưa tinh thần “Bạn đời” ra khỏi câu chuyện sản phẩm để trở thành một trải nghiệm thực tế dành cho các cặp đôi.

Ngày 23/8 diễn ra lễ ra mắt chính thức với sự tham dự của khách hàng, đối tác, khách mời tại AEON MALL Hà Đông.

Điểm nhấn của chương trình là sự góp mặt của nhóm nhạc Da LAB, giao lưu và chia sẻ cùng khán giả về tình yêu, hôn nhân và cách mỗi thành viên chia sẻ về hai chữ: bạn đời. Không gian sự kiện thu hút hơn 2.000 người theo dõi tại khu vực sảnh Tương Lai và trên cả 3 tầng quan sát.

Nhóm nhạc Da LAB chia sẻ về “Bạn đời” trong sự kiện (Ảnh: Huy Thanh Jewelry).

Đại diện thương hiệu chia sẻ về ý tưởng hình thành BST “Bạn đời”, góc nhìn của Huy Thanh đối với tình yêu, hôn nhân hiện đại và định hướng phát triển các sản phẩm nhẫn cưới gắn với câu chuyện, cá tính của thế hệ trẻ.

Ông Đỗ Huy Thành - Tổng giám đốc Huy Thanh Jewelry phát biểu trong sự kiện ra mắt BST nhẫn cưới “Bạn đời” (Ảnh: Huy Thanh Jewelry).

Câu chuyện ra đời của bộ sưu tập nhẫn cưới “Bạn đời”

BST Nhẫn cưới 2026 của Huy Thanh mang tên “Bạn đời”, phát triển từ thông điệp: “1 + 1 = 1” - một người + một người = một nhà.

Theo định hướng của thương hiệu, bộ sưu tập được xây dựng từ quá trình tìm hiểu suy nghĩ và mong muốn của nhóm khách hàng trẻ đang bước vào độ tuổi kết hôn. Thay vì chỉ tiếp tục khai thác những hình ảnh quen thuộc như định mệnh, tơ hồng hay “hai nửa tìm thấy nhau”, Huy Thanh lựa chọn kể câu chuyện gần hơn với cách thế hệ này nhìn về một mối quan hệ lâu dài: hai cá thể trưởng thành, bình đẳng và chủ động lựa chọn đi cùng nhau.

Thông điệp “1 + 1 = 1” của BST cũng được phát triển từ cách nhìn này. “Một” không được hiểu là hai người hòa tan vào nhau, mà là cùng tạo nên một gia đình, một mái nhà và một hành trình chung; trong khi mỗi người vẫn giữ sự tự chủ, cá tính và không gian phát triển riêng.

Tinh thần đó tiếp tục được chuyển hóa vào ngôn ngữ thiết kế. Hình ảnh hai đường song song trở thành một chi tiết chủ đạo, tượng trưng cho hai người cùng đi trên một hành trình nhưng vẫn giữ khoảng không riêng.

BST cũng cho phép các cặp đôi linh hoạt lựa chọn và ghép nhẫn nam - nữ từ những thiết kế khác nhau, thay vì nhất thiết phải lựa chọn một cặp nhẫn giống nhau. Qua đó, mỗi người vẫn có thể lựa chọn chiếc nhẫn phù hợp với phong cách cá nhân nhưng khi đặt cạnh nhau vẫn tạo thành một tổng thể hài hòa.