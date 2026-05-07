Huy Thanh Jewelry đồng hành xây trường, thắp sáng tương lai

Trong bức tranh phát triển của doanh nghiệp hiện đại, ngoài bài toán kinh doanh, trách nhiệm xã hội ngày càng trở thành thước đo quan trọng. Với Huy Thanh Jewelry, điều này không chỉ là định hướng mà đã trở thành hành động cụ thể, được duy trì suốt nhiều năm qua.

Sự đồng hành cùng dự án xây trường của báo Dân Trí và chương trình Nhân Ái là một dấu ấn tiêu biểu. Năm 2025, Huy Thanh Jewelry tổ chức chương trình đấu giá trang sức, quyên góp 410 triệu đồng để xây dựng điểm trường Huổi Quang 1, Điện Biên.

Lễ khởi công xây dựng điểm Trường Tiểu học Huổi Quang 1 (Ảnh: Huyền Nguyễn - Đình Tùng).

Ở khu vực còn nhiều thiếu thốn, nơi trẻ em phải học trong điều kiện tạm bợ, sự xuất hiện của ngôi trường mới mang ý nghĩa vượt xa giá trị vật chất. Đó là nền tảng để các em yên tâm đến lớp, là niềm tin vào con đường học tập thay đổi tương lai và cũng là cách cộng đồng chung tay thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền.

Không phô trương hay lựa chọn những hoạt động mang tính ngắn hạn, Huy Thanh Jewelry theo đuổi hướng tiếp cận bền vững, chú trọng hiệu quả lâu dài. Việc đồng hành cùng đơn vị báo chí uy tín như báo Dân trí giúp chương trình được triển khai minh bạch, đúng đối tượng, và lan tỏa rộng hơn tới cộng đồng.

Tinh thần nhân văn xây trường tiếp tục được nối dài khi thương hiệu trao tặng 182,5 triệu đồng cho chương trình Vết sẹo cuộc đời, số tiền tương đương với 5 ca phẫu thuật cho 5 em nhỏ.

Mỗi ca mổ thành công không chỉ cứu sống một sinh mệnh, mà còn mở ra một khởi đầu mới cho cả gia đình phía sau mỗi em - nơi hy vọng được hồi sinh từ những điều tưởng chừng mong manh nhất.

Dịp Tết Nguyên đán 2026, Huy Thanh Jewelry cũng cùng Vết sẹo cuộc đời tới thăm các em nhỏ đang điều trị bệnh tim bẩm sinh tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E.

Đại diện Huy Thanh Jewelry cùng các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh (Ảnh: Huy Thanh Jewelry).

Điều đáng chú ý là Huy Thanh Jewelry xây dựng các hoạt động cộng đồng theo hướng nhất quán và giàu tính kết nối.

Từ năm 2022 đến 2024, thương hiệu đã kiên trì triển khai chiến dịch cầu hôn như một hành trình tôn vinh tình yêu. Những màn cầu hôn được đầu tư chỉn chu, giàu cảm xúc không đơn thuần là khoảnh khắc cá nhân, mà còn trở thành câu chuyện truyền cảm hứng về tình yêu và sự gắn bó lâu dài.

Thương hiệu còn chủ động tạo ra những không gian kết nối gần gũi hơn với cộng đồng thông qua các workshop (buổi trao đổi) miễn phí dành cho các cặp đôi tại Đà Nẵng. Sự kiện là như một lời tri ân, đồng thời mang đến trải nghiệm thực tế, nơi khách hàng có thể chia sẻ, lắng nghe và cùng nhau vun đắp giá trị tình cảm.

Workshop dành cho các cặp đôi ở Đà Nẵng (Ảnh: Huy Thanh Jewelry).

Từ lớp học nơi vùng khó khăn đến những nhịp đập được hồi sinh và những câu chuyện tình yêu được nâng niu, Huy Thanh Jewelry đang âm thầm khẳng định một giá trị bền vững: vẻ đẹp không chỉ nằm ở ánh sáng của trang sức, mà còn ở những đóng góp thiết thực cho con người và xã hội.