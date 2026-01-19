Hương Tết xưa trong vị bánh của Mường Thanh

Với người Việt, Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới, mà còn là hành trình trở về với những giá trị văn hóa xưa của dân tộc.

Từ mạch cảm xúc ấy, năm nay bộ quà Tết của Tập đoàn Mường Thanh lựa chọn kể câu chuyện Tết theo cách sâu lắng, thâm trầm và giàu ký ức - thông qua những thức quà Tết mang phong vị Tết xưa.

Từ những chiếc bánh, chiếc kẹo thân quen, Mường Thanh không chỉ mang đến trải nghiệm ẩm thực ngày Tết, mà còn gửi gắm một tinh thần: trân trọng những điều giản dị, gìn giữ những xúc cảm thiêng liêng về gia đình, về sự sum vầy và những ký ức có thể không bao giờ tìm lại nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Những thức quà quê dân dã kết hợp phong cách hiện đại, được tái hiện trong bộ sản phẩm bánh Tết Mường Thanh (Ảnh: Mường Thanh).

Theo đó, tập đoàn Mường Thanh đã mang đến những trải nghiệm ẩm thực thú vị đầy hương vị ngày xuân. Khi buổi chiều đầu xuân nhấp ngụm trà ấm và đón nhận sự tan chảy của những thức quà Tết từ Mường Thanh, bạn sẽ tìm thấy trong từng miếng bánh cái giòn tan, thơm bùi của thức quà xưa, nhưng lại ngỡ ngàng bởi hậu vị thanh tao, ít ngọt, hợp với xu hướng sống xanh hiện tại.

Đó là sự kết hợp tinh tế để mỗi món quà không chỉ là thức nhắm bên tách trà xuân, mà còn là một trải nghiệm đa giác quan - nơi quá khứ và hiện tại cùng hội ngộ trong một phong vị thanh đạm có chiều sâu.

Bộ quà Tết của tập đoàn Mường Thanh lựa chọn kể câu chuyện Tết theo một cách sâu lắng, thâm trầm và giàu ký ức (Ảnh: Mường Thanh).

Khởi đầu bằng kẹo ngũ cốc giòn tan gợi nhớ thức quà quê dân dã, rồi chuyển mình sang nét thanh tao của kẹo Nougat hoa hồng mềm mại, nồng nàn vị hiện đại. Nếu bánh quy trà xanh việt quất mang đến sự thanh đạm, tươi mới của xu hướng sống xanh, thì bánh quy chuối lại đánh thức vị giác bằng hương thơm nồng nàn của thức quả vườn nhà quen thuộc. Cuối cùng, bánh quy Red Velvet sôcôla kiêu sa như một nốt nhạc rực rỡ, hoàn thiện bản giao hưởng vị giác ít ngọt, tốt sức khỏe.

Chạm vào ký ức là thông điệp về những giá trị của ký ức gửi gắm qua hộp quà Tết Mường Thanh (Ảnh: Mường Thanh).

“Tập đoàn Mường Thanh tin rằng, giữa dòng chảy hội nhập, mỗi người đều có thể đón nhận những làn gió mới nhưng không rời xa gốc rễ dân tộc. Khát vọng ấy được gửi gắm trọn vẹn trong từng sản phẩm tâm huyết, từ chiếc bánh trung thu trong hội trăng rằm đến những sản phẩm quà Tết ý nghĩa được tập đoàn trao gửi và giới thiệu tới khách hàng. Đó không chỉ là sự thưởng thức vị giác, mà là hành trình nâng niu những giá trị văn hóa Việt thuần khiết”, đại diện tập đoàn chia sẻ.

Tập đoàn Mường Thanh mong muốn mang đến những trải nghiệm ẩm thực thú vị đầy hương vị ngày xuân (Ảnh: Mường Thanh).

Ngày hôm nay, giữa những không gian khách sạn hiện đại, khi bước chân vào bất kỳ khách sạn nào trong hệ thống Mường Thanh, khách hàng đều có thể bắt gặp một góc bánh dân gian thân quen với bánh rán, bánh sắn, bánh nếp… như một lời nhắc khẽ về cội nguồn, về ký ức chung của nhiều thế hệ.

Giữa không gian khách sạn hiện đại của hệ thống Mường Thanh, khách hàng có thể bắt gặp một góc bánh dân gian thân quen (Ảnh: Mường Thanh).

Đó không phải là hoài niệm để níu giữ quá khứ, mà là cách Mường Thanh đặt truyền thống vào đời sống đương đại, để mỗi bước chân ghé thăm đều mang theo một cảm giác quen thuộc, ấm áp. Sự thủy chung ấy, bền bỉ, lặng lẽ nhưng sâu sắc đã làm nên bản sắc riêng của Mường Thanh: thương hiệu Việt lớn lên cùng đất nước, và chưa bao giờ rời xa những giá trị căn cốt của mình.