Hưng Yên: Hai chị em lấy hai anh em ruột, hạnh phúc vì bố mẹ chồng tâm lý

Mối lương duyên đặc biệt 2 chị em ruột lấy 2 anh em ruột cùng quê

Cùng quê hương ở Thái Bình cũ (nay thuộc tỉnh Hưng Yên), hai chị em ruột là Đào Thị Phương (SN 1992) và Đào Thị Thảo (SN 1997) lần lượt nên duyên với hai anh em ruột Nguyễn Duy Thành (SN 1986) và Nguyễn Duy Lâm (1989).

Với chị Phương, điều may mắn nhất không chỉ là cuộc hôn nhân hạnh phúc, việc em gái ruột cũng trở thành em dâu trong cùng gia đình, giúp cuộc sống thêm thuận hòa, gắn bó.

Năm 2008, anh Thành đã rời nhà lên Điện Biên, hỗ trợ chị gái sinh con nhỏ. Sau đó, anh xin được công việc nấu ăn tại trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Nậm Kè thuộc Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, nên quyết định ở lại sinh sống và làm việc.

Tới năm 2013, sau khi tốt nghiệp, chị Phương cũng lên nhà người thân ở đây và xin việc đúng trường nơi anh Thành đang công tác.

Gia đình anh Thành – chị Phương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hai con người cùng quê, sống xa nhà và cùng lập nghiệp ở một nơi khiến họ có thêm điểm chung. Thời gian đầu, họ coi nhau là bạn bè đồng nghiệp và chỉ nhắn tin nói chuyện qua lại đơn thuần.

Một kỷ niệm xảy ra khiến mối quan hệ thay đổi.

Tết năm đó, chị Phương bắt xe khách từ nhà lên Điện Biên. Anh Thành nhắn hỏi có cần ra đón không vì sợ chị bị say xe. Biết anh Thành vừa đi chơi khá mệt mỏi, lại thêm khoảng cách từ Mường Nhé ra bến xe gần 200km nên cô gái từ chối.

Tuy nhiên sáng hôm sau, khi xe khách vừa vào bến, chị bất ngờ thấy anh Thành đã có mặt ở đó từ lúc nào. Sau lần này, tình cảm đôi bên dần nảy nở. Anh Thành thường xuyên chăm sóc người yêu bằng những bữa ăn hàng ngày. Tối đến, anh không quản ngại đi gần 20km tới nhà thăm bạn gái.

Tới mùa hè năm 2015, thấy tình cảm đôi bên cũng chín muồi, chị Phương đưa anh Thành về quê ra mắt bố mẹ. Ban đầu, chuyện tình của họ bị người lớn can ngăn vì cho rằng hai tuổi lấy nhau không hợp. Nhưng sau đó, qua những lần tiếp xúc, bố mẹ chị Phương dần xiêu lòng vì thấy chàng trai có tính cách hiền lành, thật thà chất phác. Cuối cùng, bố mẹ đôi bên đều đồng ý để cả hai về chung một nhà.

Sau khi lập gia đình, họ tiếp tục trở lại Mường Nhé sinh sống và làm việc. Đến nay sau hơn 11 năm chung sống, chị Phương hạnh phúc vì cuộc hôn nhân êm ấm, chưa từng xảy ra cãi vã. Chị tâm sự, trước khi cưới, hai vợ chồng đã bàn bạc thống nhất, bất cứ ai bận rộn sẽ được đối phương hỗ trợ. Đến nay, anh Thành vẫn giữ được lời hứa năm xưa.

"Chồng tôi chưa từng nói những câu nặng nhẹ với vợ. Anh biết công việc của tôi bận hơn, nên thường chủ động san sẻ việc nhà, chăm sóc con cái. Ở nhà, anh đảm nhận hết việc nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, nhưng ngại nhất chuyện rửa bát", chị Phương cười.

Hiện gia đình chị đã mời bố mẹ chồng lên ở cùng để tiện việc chăm sóc. Chị bộc bạch, nhờ bố mẹ chồng tâm lý, sẵn lòng hỗ trợ mọi việc nên việc làm dâu trở nên nhẹ nhàng. Nhà cách trường hơn 25km nhưng có ông bà đỡ đần, chị hoàn toàn yên tâm công tác.

Hai chị em ruột làm dâu cùng một nhà

Bản thân chị Thảo - em ruột của chị Phương cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, sau khi lập gia đình, họ vẫn được về chung một nhà.

Năm 2016, khi chị Phương sinh con đầu lòng, hai mẹ con về nhà ngoại ở một thời gian. Lúc này, chị Thảo đang làm công nhân tại một nhà máy may ở địa phương. Trong khi đó, anh Lâm - em ruột của anh Thành cũng mới từ Nhật Bản trở về.

Anh Lâm chị Thảo cũng về chung một nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dịp Tết năm 2017, gia đình anh Thành từ Điện Biên về Vũ Thư (Thái Bình cũ). Cả đoàn sang đón mẹ con chị Phương về nhà chồng ăn Tết. Do em bé còn nhỏ nên bố mẹ chồng nhờ chị Thảo sang chơi với cháu vài ngày cho quen nhà cửa. Đây cũng là lần đầu tiên, chị Thảo và anh Lâm gặp nhau.

Dù mới tiếp xúc nhưng anh Lâm đã nảy sinh tình cảm quý mến cô em ruột của chị dâu. Sự vô tư thân thiện của cô gái, khiến chàng trai rung động. Tình cảm đôi bên càng nảy nở sau chuyến du xuân cùng gia đình. Tới mùa hè năm đó, họ quyết định công khai với bố mẹ đôi bên.

"Khi tin tưởng vào tình cảm của chính mình, chúng tôi thưa chuyện với phụ huynh. Bố mẹ hai bên đều bất ngờ và mừng rỡ vì không nghĩ rằng lại được kết tình thông gia thêm một lần nữa", anh Lâm nói.

Sau đám cưới, vợ chồng anh Lâm lên Hà Nội học việc một thời gian. Tới năm 2019, họ trở về Điện Biên sinh sống để được gần bố mẹ, anh chị.

Đại gia đình quây quần vào dịp Tết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong một năm đầu, đại gia đình sống chung một nhà. Cuộc sống quây quần thêm nhiều thành viên khiến họ càng thêm gắn kết. Không lâu sau, vợ chồng anh Lâm chuyển ra nhà riêng, chỉ cách gia đình anh trai chị gái khoảng 300m. Họ vẫn giữ nếp sinh hoạt, sum họp với nhau vào ngày cuối tuần.

Với chị Phương, khi hai chị em ruột cùng làm dâu trong một gia đình càng giúp cuộc sống dễ dàng hơn. Sự thân thiết cũng lan tới các thế hệ sau khi con cái của 2 gia đình đều thương yêu nhau vì được chứng kiến những gắn bó từ nhỏ.

"Bố mẹ chồng sống tâm lý với con cháu, nên tôi mừng và yên tâm khi có thêm em gái về làm dâu. Giữa chúng tôi không có quan hệ chị dâu - em dâu bởi vốn dĩ đều là ruột thịt. Được ở gần nhau, có gì cũng hỗ trợ sẻ chia khiến mọi thứ đều thuận lợi hơn", chị Phương bộc bạch.

Sau nhiều năm gắn bó tại Điện Biên, hai gia đình nhỏ vẫn giữ được sự hòa thuận, trở thành câu chuyện đặc biệt về hai cặp anh em – chị em ruột cùng nên duyên và lập nghiệp nơi vùng cao.