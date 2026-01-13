Hưng Yên: Đang vội vã, phụ xe bê luôn bảng hiệu hàng tạp hóa lên xe đi mất

Ngày 9/1, chị Tường Thị Phượng ở xã Đông Kết, tỉnh Hưng Yên, bối rối không biết tấm bảng hiệu cửa tiệm tạp hóa của gia đình biến mất không dấu vết.

Đây vốn là tiệm tạp hóa vừa khai trương cách đây không lâu. Chị có làm thêm tấm biển đặt phía trước cửa nhà với mục đích thông báo cho khách các đồ ăn uống mà cửa tiệm đang phục vụ.

Lơ xe bê bảng hiệu của quán ở Hưng Yên lên xe vì nhầm hành lý của khách (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Hỏi người nhà và các nhân viên trong quán nhưng không ai biết, chị Phượng rà soát camera giám sát đặt phía trước xem điều gì đã xảy ra. Điều khiến chủ quán không ngờ đã xảy ra.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, khoảng 11h30 ngày 9/1, một nhóm người đứng chờ xe khách ngay trước cửa hàng tạp hóa của chị. Lúc này, tấm biển vẫn còn nguyên. Sau đó, một chiếc xe khách dừng lại. Người phụ xe bước từ trên xuống để đón khách lên.

Khoảnh khắc người phụ xe mang nhầm tấm biển của hàng tạp hóa lên xe (Ảnh cắt từ video).

Giữa lúc vội vã, người đàn ông không để ý, tưởng nhầm bảng hiệu của hàng tạp hóa cũng là hành lý của khách nên đã bê luôn lên xe. Có lẽ cả người phụ xe và hành khách đều không biết gì về sự cố nhầm lẫn này.

Vì không biết làm cách nào để kết nối với tài xế lái chuyến xe này, chị Phượng đã đăng tải đoạn video lên trang cá nhân kèm theo lời nhắn nhờ mọi người hỗ trợ tìm cách liên hệ.

Bên dưới bài viết của chủ quán, nhiều người cho biết đây là chiếc xe chạy theo tuyến Hưng Yên - Quảng Ninh vào các khung giờ cố định trong ngày. Một số người từng gửi hàng hóa theo tuyến này nên đã nhắn riêng cho chủ quán số điện thoại của tài xế.

Khi chị Phượng liên hệ và mới nói được nửa chừng, người phụ xe lập tức hiểu ra vấn đề. Anh bật cười xin lỗi chủ quán và cho biết thời điểm đó vì vội đưa khách lên xe nên đã luống cuống và bị nhầm.

Tấm biển hiện được chủ quán kéo sát về phía trước mặt cửa hàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vì nghĩ đó là đồ của khách nên người này cũng mang luôn lên xe. Người đàn ông cũng đang tìm cách trả lại cho chủ quán. Đúng lúc này, anh nhận được cuộc gọi từ chị Phượng.

Sáng hôm sau, khi xe đi từ Quảng Ninh trở lại Hưng Yên, người phụ xe mang theo tấm biển về trả lại cho chủ quán. Anh cũng gửi lời xin lỗi tới chị Phượng vì sự cố không đáng có. Chủ quán cũng hiểu và thông cảm.

Hiện đoạn video của chị Phượng thu hút gần 3 triệu lượt xem với lượng tương tác lớn. Trong đó nhiều người cho biết đã bật cười khi xem được tình huống này.

Để tránh sự cố tương tự xảy ra, chủ quán cho biết đã kéo tấm biển về sát cửa hàng, không để ngoài vỉa hè để tránh bị nhầm lẫn.