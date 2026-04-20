House Of Luggage giới thiệu thương hiệu Vali ACE Nhật Bản

ACE - Một trong những thương hiệu vali, balo và túi xách hàng đầu tại Nhật Bản, thành lập từ năm 1940 tại Osaka. Theo đuổi triết lý “chất lượng là ưu tiên hàng đầu”, ACE mang đến những thiết kế được nghiên cứu kỹ lưỡng, từ lựa chọn vật liệu đến quy trình sản xuất nghiêm ngặt. Nhờ đó, các dòng sản phẩm của ACE không chỉ đảm bảo độ bền mà còn tối ưu trải nghiệm sử dụng, phù hợp với nhu cầu di chuyển ngày càng hiện đại.

Tại Việt Nam, ACE được phân phối chính thức bởi House of Luggage (HOL), mở ra nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng nơi đây. Trong đó, Proteca là dòng vali cao cấp, được sản xuất tại Nhật Bản với công nghệ tiên tiến và độ hoàn thiện cao với phong cách hiện đại, linh hoạt cho công việc lẫn du lịch.

Bên cạnh đó, Kanana Project có thiết kế nhẹ nhàng, thanh lịch, HaNT dành riêng cho phái nữ với tính thẩm mỹ, sự tiện dụng trong từng chi tiết và Edgelink trẻ trung, hiện đại phù hợp với nhịp sống năng động.

HOL độc quyền phân phối ACE tại Việt Nam với 3 thương hiệu Proteca, ace. và Kanana Project

Tháng 4, thương hiệu ACE vừa cho ra mắt bộ sưu tập vali Ryent-Z với thiết kế độc đáo: Lớp vỏ được xử lý bề mặt sáng bóng như gương, kết hợp cùng các hạt tinh thể ngọc trai ẩn mình bên trong, tạo nên hiệu ứng lấp lánh và vẻ ngoài vô cùng cao cấp.

Kết hợp với nhiều tính năng tiện lợi như khóa số TSA chuẩn quốc tế, móc treo đồ bên hông trên size (kích cỡ) trung và đại, hệ thống bánh xe đôi cỡ lớn xoay chuyển linh hoạt và không gian chứa rộng rãi bên trong, cùng nhiều chi tiết thiết kế tỉ mỉ…, vali ACE Ryent-Z thích hợp cho những chuyến đi công tác hoặc du lịch dài ngày, cùng chế độ bảo hành 10 năm toàn cầu.

Bộ sưu tập vali ace. Ryent-Z ra mắt với 3 bảng màu sang trọng

HaNT (Have a Nice Time) được phát triển bởi một nhóm nhân viên nữ dựa trên ý tưởng "tạo ra những gì chúng ta thực sự muốn". Nổi bật chính là bộ sưu tập vali HaNT Polmellow mang phong cách cổ điển với chất liệu giả da nhám giúp hạn chế trầy xước, trọng lượng size xách tay nhẹ chỉ 2,8kg, khoang chứa rộng rãi và trang bị các túi phụ kiện tiện lợi cho việc sắp xếp. Hệ thống bánh xe đôi xoay 360° êm mượt, tích hợp khóa bánh xe với nút điều khiển ở mặt sau vali.

Bộ sưu tập ACE HaNT Polmellow với chế độ bảo hành 10 năm toàn cầu

Sản phẩm thương hiệu Proteca được sản xuất tại nhà máy Hokkaido - nơi được ví như “trái tim công nghệ vali Nhật”, để kiểm soát chặt chẽ chất lượng và thiết kế cho từng sản phẩm khi đến tay khách hàng.

Vali kéo Proteca Pocket Line 2 điển hình với thiết kế ngăn phụ phía trước tiện lợi cho việc lưu trữ hành lý. Công nghệ Magic Stop® - Khóa bánh xe thông minh chỉ cần một nút bấm đơn giản. Bánh xe siêu bền 360° vận hành êm ái, mượt mà, giảm âm lượng khoảng 30% so với bánh xe thông thường.

Vali Pocket Line 2 thương hiệu Proteca Nhật Bản

Kanana Project là dòng sản phẩm balo và túi xách hướng đến phụ nữ hiện đại, năng động và yêu thích khám phá. Với triết lý "Nhẹ - Thời trang - An toàn - Tiện ích", các sản phẩm Kanana được thiết kế với phom dáng mềm mại, màu sắc nữ tính và tính năng bảo mật cao, khóa ngầm an toàn, balo có ngăn laptop và túi chống trộm phía sau. Ngoài ra, mỗi chiếc balo còn có móc khóa độc quyền "Kanana charm" - biểu tượng cho hành trình bình an.

Các dòng sản phẩm balo, túi xách Kanana Project

Với hơn 80 năm phát triển, ACE không chỉ giữ vững vị thế tại thị trường Nhật Bản, mà còn từng bước khẳng định tên tuổi trên thị trường quốc tế. Sự kết hợp giữa truyền thống và tinh thần đổi mới đã giúp thương hiệu trở thành lựa chọn đáng tin cậy của hàng triệu người dùng trên toàn cầu.

