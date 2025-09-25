Hốt hoảng phát hiện rắn trườn vào phòng ngủ, cô gái né cú đớp cực nhanh

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ hốt hoảng phát hiện một con rắn bò trong phòng ngủ, thu hút hơn 1 triệu lượt xem.

Theo hình ảnh trong video, khi đang mải xem điện thoại, người phụ nữ giật mình quay lại phía sau, phát hiện rắn đang trườn cạnh giường. Tưởng bị đe doạ, con rắn bất ngờ tung cú đớp buộc cô phải phản xạ rất nhanh để tránh nguy hiểm.

Người vợ hốt hoảng bật dậy khi phát hiện rắn (Ảnh: Cắt từ clip).

Đoạn video thót tim đã nhận được hàng nghìn ý kiến bình luận của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng rắn bò vào nhà, đồng thời nhắc nhở nhau đề phòng, tránh gặp nguy hiểm.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Văn Tuấn (sống ở xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ) xác nhận sự việc xảy ra tại nhà lúc 13h20 ngày 24/9. Đến nay, mỗi khi xem lại hình ảnh sự việc, người đàn ông chưa hết hoảng sợ.

Theo anh, đoạn video được trích xuất từ camera gắn trong phòng ngủ. Do vợ chồng làm việc cách nhà hơn 50km, nên gia đình gắn thiết bị này để quan sát con gái 3 tuổi từ xa.

Thời điểm xảy ra sự việc, anh Tuấn và bà xã đang chuẩn bị ngủ trưa. Nghe tiếng động lạ cạnh giường, người vợ vội vàng quay lưng lại, nhìn thấy con rắn dài hơn 1m đang lặng lẽ trườn.

Vợ chồng hốt hoảng phát hiện rắn chui vào phòng ngủ (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

"Vợ tôi bật dậy, bỏ chạy theo phản xạ tự nhiên. Không ngờ con rắn vẫn cố lao về phía cô ấy để tấn công. May mắn vợ phản ứng nhanh nên không bị cắn", anh Tuấn kể lại.

Được biết, trước khi xảy ra sự việc, buổi sáng, vợ anh Tuấn nhìn thấy một con rắn có kích thước tương tự ngoài vườn. Cặp đôi hoàn toàn không nghĩ con vật sẽ bò vào nhà theo lối cửa chính.

"Căn nhà của gia đình nằm giữa đồi rộng, xung quanh có nhiều cây, nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện loài bò sát này trong nhà.

Sau khi bắt được, tôi quyết định thả con rắn về tự nhiên. Đây là loại rắn ráo, không có độc. Nếu đó là rắn hổ mang, không biết chuyện gì sẽ xảy ra", người đàn ông chia sẻ.

Từ sự việc này, anh Tuấn khuyến cáo mọi người nên chủ động đề phòng rắn bò vào nhà. Các khu chung cư tại thành phố nằm gần nơi cây cối rậm rạp cũng tiềm ẩn nguy cơ loài bò sát này tìm đến trú ngụ. Vì vậy, các gia đình chú ý thường xuyên phát quang bụi rậm để hạn chế môi trường ẩn nấp của rắn và các sinh vật nguy hiểm khác.

Trước đó, báo Dân trí từng phản ánh mối nguy hiểm khi rắn chui vào điều hoà không khí trong những ngày nắng nóng.

Chuyên gia trong lĩnh vực điện lạnh cho rằng, loài vật này thường bò theo ống đồng (ống dẫn môi chất lạnh) phía ngoài dàn nóng để vào trong. Ngoài ra, việc thợ khoan rút lõi sử dụng mũi khoan có đường kính quá lớn so với yêu cầu khi thi công trong dàn lạnh có thể gây ra nhiều vấn đề, một số vị trí còn rộng sẽ trở thành nơi cư trú của rắn, chuột, côn trùng.

Việc rắn chui vào điều hòa dù không quá phổ biến, song các gia đình cũng nên lưu ý để tránh gặp phải các tình huống nguy hiểm. Nếu nhận thấy có nguy cơ cao rắn và côn trùng, chuột bọ... chui vào điều hòa, người dân nên dùng lưới kim loại chặn các vị trí cửa gió ra vào của điều hòa.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, nếu không may bị rắn cắn, người dân cần giữ bình tĩnh, cố định phần cơ thể bị cắn, tránh cử động mạnh làm lan độc tố, không tự ý chữa mẹo hay rạch vết cắn, mà phải nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời.