Hơn thập kỷ Tâm Minh Quân đưa hồng sâm Hàn Quốc đến gần hơn với người Việt

Hơn thập kỷ phát triển từ nền tảng hồng sâm Hàn Quốc

Năm 2013, Công ty TNHH TMDV Tâm Minh Quân bắt đầu hoạt động và phát triển thương hiệu Nhân sâm Việt Hàn, định hướng kinh doanh các sản phẩm nhân sâm, hồng sâm và chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Doanh nghiệp xác định đây là hướng phát triển lâu dài, từng bước xây dựng hệ thống đại lý phân phối và thương hiệu bán lẻ Nhân sâm Việt Hàn.

Trong quá trình phát triển, Tâm Minh Quân từng bước mở rộng hoạt động phân phối hồng sâm Hàn Quốc. Giai đoạn 2015-2020 đánh dấu cột mốc khi doanh nghiệp trở thành đơn vị phân phối hồng sâm KGC Jung Kwan Jang tại Việt Nam, tạo nền tảng để tiếp tục phát triển.

Vừa qua, Công ty TNHH TMDV Tâm Minh Quân chính thức khai trương trụ sở mới tại 102–104 đường Kênh 19/5B, phường Tây Thạnh, TPHCM (Ảnh: Tâm Minh Quân).

Hơn một thập kỷ hoạt động cũng là quá trình Tâm Minh Quân hoàn thiện hệ thống, từ phân phối sản phẩm đến dịch vụ và chăm sóc khách hàng. Với nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe, doanh nghiệp xác định chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và minh bạch là yếu tố quan trọng để tạo dựng niềm tin.

Những cột mốc củng cố uy tín trong hoạt động phân phối

Trong hành trình phát triển, những kết quả trong hoạt động phân phối KGC Jung Kwan Jang - Hồng sâm Hàn Quốc là một trong những dấu mốc của Tâm Minh Quân khi được đơn vị nhập khẩu sản phẩm KGC tại Việt Nam ghi nhận và trao tặng danh hiệu “Nhà phân phối sản phẩm KGC xuất sắc” trong hai năm liên tiếp 2024 và 2025.

Các ghi nhận là động lực để Tâm Minh Quân tiếp tục duy trì tiêu chuẩn sản phẩm và dịch vụ (Ảnh: Tâm Minh Quân).

Chính hãng và minh bạch là nền tảng tạo dựng niềm tin

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc và chất lượng sản phẩm chăm sóc sức khỏe, tính minh bạch trở thành yếu tố quan trọng khi lựa chọn.

Tâm Minh Quân định hướng hoạt động phân phối theo tiêu chí chính hãng, kiểm soát sản phẩm và cung cấp thông tin rõ ràng. Theo doanh nghiệp, đây là nền tảng giúp xây dựng sự an tâm và duy trì mối quan hệ lâu dài với người tiêu dùng.

Với các sản phẩm KGC Jung Kwan Jang, định hướng này được chú trọng khi Tâm Minh Quân hướng tới việc giúp người tiêu dùng Việt Nam tiếp cận hồng sâm Hàn Quốc có nguồn gốc rõ ràng thông qua hệ thống đại lý chính hãng Nhân sâm Việt Hàn.

Bên cạnh sản phẩm, Tâm Minh Quân hiện có hơn 400 đại lý, nhà phân phối trên toàn quốc và duy trì hệ thống bán lẻ Nhân sâm Việt Hàn. Tâm Minh Quân cũng triển khai giao hàng, hỗ trợ đổi trả và chăm sóc khách hàng, mang đến sự thuận tiện khi lựa chọn sản phẩm.

Giữ chữ “Tâm” trong quá trình phát triển

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, chữ “Tâm” là tiêu chí hàng đầu trong những giá trị cốt lõi của việc kinh doanh và chăm sóc khách hàng của Tâm Minh Quân.

Chữ “Tâm” không chỉ được thể hiện ở chất lượng sản phẩm mà còn trong cách xây dựng quan hệ với khách hàng, duy trì sự minh bạch và thực hiện các cam kết trước, trong và sau quá trình phân phối.

Tâm Minh Quân hiện có hơn 400 đại lý, nhà phân phối trên toàn quốc (Ảnh: Tâm Minh Quân).

Đây cũng là cơ sở để Nhân sâm Việt Hàn hướng tới hình ảnh là địa chỉ phân phối đáng tin cậy, nơi người tiêu dùng có thể tìm hiểu và lựa chọn hồng sâm Hàn Quốc với sự an tâm về nguồn gốc, chất lượng, đồng thời tạo nền tảng để doanh nghiệp mở rộng phân phối chính hãng.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp định hướng tiếp tục tìm kiếm và mở rộng hệ thống phân phối, hoàn thiện dịch vụ và duy trì hợp tác với KGC Jung Kwan Jang, qua đó đưa các sản phẩm hồng sâm Hàn Quốc đến gần hơn với người Việt.

Công ty TNHH TMDV Tâm Minh Quân

Địa chỉ: 102-104 đường Kênh 19/5B, phường Tây Thạnh, TPHCM

Điện thoại: 090 727 7779

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