Hát hò bằng loa kéo: Chịu đựng thì... ám ảnh, nhắc nhở thì sợ ẩu đả

Khốn khổ vì tiếng ồn nơi công cộng

Mới đây, một sự việc xảy ra tại khu cắm trại hồ Đồng Mô (Ba Vì, Hà Nội) đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo đó, một nhóm du khách mang theo loa kéo vào khu cắm trại, mở nhạc lớn và hát karaoke ngay giữa trưa (khoảng 14h), gây ảnh hưởng đến không gian chung.

Dù một gia đình có con nhỏ đã nhiều lần nhắc nhở, tình trạng ồn ào vẫn không được cải thiện. Mâu thuẫn leo thang, dẫn đến màn tranh cãi căng thẳng giữa hai bên.

Từ sự việc trên, nhiều người cũng bày tỏ sự bức xúc về tình trạng ô nhiễm tiếng ồn tại các điểm du lịch, không gian công cộng.

Đây không phải câu chuyện hiếm gặp bởi nhiều người cho hay, họ từng trải qua những kỳ nghỉ “ác mộng” vì loa kéo.

Hai người phụ nữ từ nhóm khách dùng loa kéo, tranh cãi gay gắt với gia đình có con nhỏ sau khi bị nhắc nhở (Ảnh cắt từ video).

Một độc giả chia sẻ với Dân trí rằng, chị vẫn chưa quên chuyến du lịch gia đình năm ngoái. Sau thời gian làm việc căng thẳng, chị cùng chồng, con và bố mẹ quyết định đi nghỉ dưỡng tại một resort ven biển.

“Tưởng rằng cả nhà sẽ có những ngày thư giãn đúng nghĩa, nhưng mọi kế hoạch thay đổi trong một bữa tối”, chị kể. Khi cả gia đình đang quây quần bên bàn ăn, một nhóm du khách gần đó bất ngờ mở loa kéo hết cỡ, vừa ăn nhậu vừa hát karaoke, chúc tụng ầm ĩ.

Âm thanh chát chúa, giọng hát lạc nhịp khiến không gian chung trở nên ngột ngạt. Bố mẹ chị đều đã ngoài 70 tuổi liên tục nhăn mặt, bịt tai vì tiếng hát, tiếng loa đập inh ỏi.

Khi phản ánh với nhân viên, chị chỉ nhận được câu trả lời: “Nhóm khách đó quen với quản lý”. Cả gia đình đành ăn uống vội vàng rồi quay về phòng trong sự ức chế.

Tranh cãi nảy lửa vì mở loa kéo hát karaoke giữa trưa ở hồ Đồng Mô (Video: Nhân vật cung cấp).

Tình cảnh tương tự cũng xảy ra với anh Tuấn (ở TPHCM) trong chuyến cắm trại cuối tuần cùng gia đình. Mong muốn tìm một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, nhưng ngay từ chiều, anh đã phải đối mặt với một nhóm khách khác đặt loa kéo, mở nhạc ầm ĩ và thay nhau hát hò.

Ban đầu, anh Tuấn cố gắng thông cảm vì nghĩ ai cũng cần xả stress sau một tuần làm việc. Nhưng đến tối, khi con nhỏ bắt đầu ngủ, tiếng nhạc không những không giảm mà còn lớn hơn. Những tiếng “gào” theo nhạc khiến đứa trẻ liên tục giật mình tỉnh giấc.

Không thể chịu đựng, anh sang góp ý nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn khó chịu cùng câu nói thách thức: “Không thích thì đi chỗ khác, đây là nơi công cộng”.

Nhiều người karaoke vỉa hè, nơi công cộng gây ảnh hưởng xung quanh (Ảnh: Toàn Vũ).

Lo ngại xảy ra xung đột khi đối phương là một nhóm đàn ông đông người, anh đành tìm đến quản lý khu cắm trại. Tuy nhiên, tình hình chỉ yên được một lúc rồi lại tái diễn, thậm chí họ còn quay loa thẳng về phía lều của gia đình anh để hát.

Không chỉ ở các điểm du lịch, nỗi ám ảnh từ loa kéo còn len lỏi vào nhiều khu dân cư.

Ông Nguyễn Văn Lâm (65 tuổi, Hà Nội) cho biết, giấc ngủ trưa vốn là khoảng thời gian quý giá để giữ gìn sức khỏe, đã bị phá vỡ kể từ khi nhà hàng xóm sắm loa kéo.

“Cứ khoảng 11h, khi tôi vừa chợp mắt là tiếng nhạc lại vang lên, kéo dài 2-3 tiếng liền. Không chỉ ồn ào, nhiều bài hát còn bị chế lời phản cảm, nghe rất mệt mỏi”, ông chia sẻ.

Dù đã nhiều lần góp ý, tình trạng vẫn không thay đổi, ông luôn mất ngủ, chỉ có thể nằm nghỉ trong trạng thái mệt mỏi. “Không phải ai cũng đủ sức chịu đựng tiếng ồn như vậy mỗi ngày”, ông nói.

Cuối cùng ông phản ánh lên tổ dân phố, hàng xóm mới chịu tạm dừng. Nhưng đổi lại, mối quan hệ hai bên trở nên căng thẳng. “Từ đó, mỗi lần gặp tôi, họ đều tỏ thái độ không mấy thiện cảm”, ông Lâm thở dài.

Chị Thu Hằng, sống tại một khu chung cư ở Hà Nội, cũng từng rơi vào tình cảnh tương tự khi đôi tai bị tra tấn bởi tiếng ồn kéo dài từ các hộ kinh doanh dưới chân tòa nhà. Theo chị, để thu hút khách, nhiều cửa hàng thường xuyên bật nhạc lớn, thậm chí duy trì suốt nhiều giờ liền.

Làm việc tại nhà, chị Hằng gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc đóng kín cửa cả ngày. “Nhiều lúc tôi chỉ muốn mở cửa sổ cho thoáng nhưng không thể chịu nổi tiếng ồn”, chị chia sẻ.

Để thu hút khách hàng, người bán liên tục mở loa với âm lượng lớn (Ảnh minh hoạ: Toàn Vũ).

Đặc biệt vào các dịp khuyến mãi hay ngày lễ, tình trạng càng trở nên nghiêm trọng. “Khi ấy, họ mở nhạc từ sáng đến tối, có hôm kéo dài xuyên cả buổi trưa, không lúc nào được yên”, chị nói.

Sau thời gian dài chịu đựng, chị Hằng liên hệ với ban quản trị tòa nhà làm việc với các hộ kinh doanh, yêu cầu không mở nhạc lớn nơi công cộng. Chỉ khi đó, cuộc sống sinh hoạt của gia đình chị mới dần trở lại bình thường.

Những câu chuyện nối tiếp nhau cho thấy, từ khu du lịch đến khu dân cư, tiếng ồn từ loa kéo đang trở thành nỗi ám ảnh chung của nhiều người.

Không chỉ gây phiền toái, tình trạng này còn làm gia tăng xung đột, ảnh hưởng đến chất lượng sống và các mối quan hệ trong cộng đồng.

Hình thức giải trí vô hại có thể là nguồn cơn gây ra hệ lụy nghiêm trọng

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, đã xảy ra không ít vụ mâu thuẫn, đánh nhau gây thương tích, thậm chí án mạng có nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn do tiếng ồn khi hát karaoke, sử dụng loa kéo.

Thực tế này cho thấy, nếu không được kiểm soát, hình thức giải trí tưởng chừng vô hại này có thể trở thành nguồn cơn của những hệ lụy nghiêm trọng.

Dù Nhà nước đã ban hành nhiều quy định liên quan đến quản lý tiếng ồn, song tình trạng vi phạm vẫn diễn ra ở các khu dân cư, khu vực công cộng, khu du lịch.

Theo luật sư, nguyên nhân chủ yếu là do việc xác định mức độ vi phạm còn gặp nhiều khó khăn. Để xử lý, cơ quan chức năng phải thực hiện các bước như trưng cầu giám định, đo đạc, phân tích mẫu môi trường… Tuy nhiên, các thủ tục này thường mất nhiều thời gian, trong khi hành vi gây ồn lại diễn ra trong thời gian ngắn, gây trở ngại cho việc xử phạt.

Bên cạnh đó, quy trình xử lý đòi hỏi chuyên môn trong đo đạc tiếng ồn, khiến việc áp dụng chế tài trên thực tế chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Do vậy, việc xử lý triệt để các vi phạm liên quan đến tiếng ồn, đặc biệt là hát karaoke tự phát, dùng loa kéo vẫn còn nhiều vướng mắc.

Quy định mức tiếng ồn cho phép theo khung giờ (Ảnh chụp màn hình).

Để khắc phục tình trạng này, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng cơ quan chức năng cần được trang bị các thiết bị đo tiếng ồn chuyên dụng, dễ sử dụng nhằm kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Đồng thời, cần tăng cường lực lượng tuần tra, giám sát tại các khu vực có nguy cơ cao; rà soát, chấn chỉnh kịp thời hành vi vi phạm.

Song song với đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người dân về bảo vệ môi trường, hạn chế tiếng ồn và các chế tài xử lý vi phạm cũng cần được đẩy mạnh.

Luật sư cũng khuyến cáo, khi gặp trường hợp gây ồn quá mức, người dân nên phản ánh tới công an hoặc UBND địa phương, quản lý khu vực dịch vụ… để được giải quyết theo quy định; tuyệt đối không tự ý xử lý dẫn đến xô xát, vi phạm pháp luật. Việc ghi lại hình ảnh, video làm bằng chứng cũng là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng xem xét, xử lý.