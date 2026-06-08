Hành trình đỏ 2026: Thiên Khôi miền Trung kết nối những tấm lòng nhân ái

Chung tay vì cộng đồng

Các đơn vị máu được tiếp nhận dưới sự hỗ trợ của đội ngũ y, bác sĩ tại chương trình (Ảnh: Thiên Khôi Group).

Nằm trong chuỗi sự kiện hiến máu năm 2026 “Hành trình đỏ - Kết nối yêu thương” của Thiên Khôi Group, tiếp nối hành trình lan tỏa yêu thương từ chương trình đã diễn ra tại miền Nam (ngày 2/6 và 3/6), Ngày hội hiến máu tình nguyện tại Thiên Khôi Group Miền Trung đã thu hút đông đảo cán bộ, nhân viên và người dân tham gia.

Sự kiện không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu cho công tác cấp cứu, điều trị mà còn khẳng định tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng.

Toàn cảnh Ngày hội hiến máu "Hành trình đỏ - Kết nối yêu thương" tại Nhà Văn hóa Lao động Đà Nẵng thu hút đông đảo tình nguyện viên tham gia (Ảnh: Thiên Khôi Group).

Ngay từ sáng sớm 7/6, khu vực tổ chức đã đón đông đảo các tình nguyện viên tới tham gia. Sự hào hứng, tinh thần tự nguyện và mong muốn sẻ chia đã tạo nên bầu không khí ấm áp, tích cực, thể hiện nét đẹp văn hóa doanh nghiệp gắn liền với các hoạt động vì cộng đồng.

Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại

Hiến máu tình nguyện từ lâu đã trở thành hoạt động mang ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.

Tại chương trình, các tình nguyện viên đã được đội ngũ y bác sĩ hướng dẫn, tư vấn và thực hiện quy trình khám sàng lọc sức khỏe theo đúng quy định trước khi tham gia hiến máu. Công tác tổ chức được triển khai bài bản, đảm bảo an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia.

Quy trình khám sàng lọc được tổ chức bài bản, đảm bảo an toàn cho mọi tình nguyện viên trước khi tham gia hiến máu (Ảnh: Thiên Khôi Group).

Mỗi đơn vị máu được trao tặng không chỉ là món quà dành cho người bệnh mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm xã hội của tập thể cán bộ, nhân viên và cộng tác viên Thiên Khôi Group miền Trung.

Lan tỏa văn hóa nhân văn của Thiên Khôi Group

Không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, chương trình còn là dịp để các thành viên Thiên Khôi Group miền Trung cùng chung tay thực hiện những hành động thiết thực vì cộng đồng.

Thông qua ngày hội hiến máu, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội tiếp tục được lan tỏa trong toàn hệ thống. Nhiều thành viên chia sẻ niềm vui khi được góp một phần nhỏ bé của mình để hỗ trợ những bệnh nhân đang cần máu trong quá trình điều trị.

Một tình nguyện viên Thiên Khôi tươi cười trong quá trình hiến máu, mỗi đơn vị máu trao đi là một phần hy vọng được gửi đến bệnh nhân (Ảnh: Thiên Khôi Group).

Sự tham gia tích cực của các thành viên đã góp phần tạo nên thành công cho chương trình, đồng thời khẳng định nét đẹp văn hóa doanh nghiệp mà Thiên Khôi Group chú trọng xây dựng trong quá trình phát triển.

Tiếp nối hành trình sẻ chia

Với Thiên Khôi Group, những hoạt động vì cộng đồng là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững. Chương trình hiến máu tình nguyện tại Đà Nẵng tiếp tục nối dài chuỗi hoạt động thiện nguyện ý nghĩa của tập đoàn trên khắp cả nước. Mỗi giọt máu được trao đi là một thông điệp yêu thương được gửi gắm, góp phần mang đến cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Các tình nguyện viên Thiên Khôi Group cùng hưởng ứng sự kiện hiến máu, lan tỏa tinh thần "Kết nối yêu thương" đến cộng đồng (Ảnh: Thiên Khôi Group).

Thiên Khôi Group là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ bất động sản với hệ thống chi nhánh trên nhiều tỉnh, thành phố. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, tập đoàn chú trọng các chương trình vì cộng đồng thông qua nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực. Hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động được duy trì thường xuyên nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và văn hóa sẻ chia đến toàn thể thành viên cũng như cộng đồng.