Hành trình 1.500 ngày ra mắt Trà Mật Ong BONCHA Chanh Nhật Yuzu

Với thế mạnh về nghiên cứu và phát triển, BONCHA ra mắt Trà Mật Ong BONCHA Chanh Nhật Yuzu, mang làn gió mới đến cho bản đồ đồ uống tinh tế độc đáo.

Phía sau mỗi sản phẩm được ra đời là quá trình nghiên cứu tỉ mỉ kéo dài. Theo đại diện BONCHA, đội ngũ chuyên gia R&D (nghiên cứu và phát triển) đã đặt trọn tâm huyết vào hàng trăm cuộc thử nghiệm, tỉ mỉ nghiên cứu để tìm kiếm những nguyên liệu đặc biệt.

Các kiến trúc sư hương vị không ngừng sáng tạo để tìm ra điểm chạm hoàn hảo: Nơi những xu hướng giải khát thời thượng của thế giới được bản địa hóa một cách tinh tế, vừa vặn với gu thưởng thức riêng biệt của người Việt.

Bên trong phòng nghiên cứu của BONCHA (Ảnh: BONCHA).

Với Trà Mật Ong Chanh Nhật Yuzu, đội ngũ R&D đã dành hơn 1.500 ngày từ lúc tìm kiếm ý tưởng đến thử nghiệm và ra mắt công chúng. Đây cũng được xem là dòng trà mật ong đóng chai kết hợp Yuzu đầu tiên mà BONCHA giới thiệu tại thị trường Việt Nam.

Bộ sưu tập BON-CITRON sở hữu bộ ba vị chua thanh mát độc đáo (Ảnh: BONCHA).

Đại diện thương hiệu cho biết, việc lựa chọn Yuzu cho bộ sưu tập vị chua thanh mát mới xuất phát từ quá trình nghiên cứu xu hướng tiêu dùng. Theo khảo sát, các dòng trà có hương vị chua chiếm được cảm tình của thực khách.

“Giới trẻ Việt Nam ngày càng cởi mở với những hương vị quốc tế mang đến cảm giác tươi mới, đặc biệt là các dòng citrus (hay các loại quả có múi như chanh, cam, quýt). Yuzu đáp ứng tốt các yếu tố đó nhưng vẫn giữ sự tinh tế và mùi hương đặc trưng”.

Yuzu là loại chanh có nguồn gốc từ Nhật Bản, được biết đến với hương thơm đặc trưng và vị chua thanh dịu. Trong giới ẩm thực và đồ uống, Yuzu thường là nguyên liệu cao cấp được sử dụng trong các món tráng miệng, cocktail hay trà nhờ khả năng tạo nên cảm giác tươi mát và hậu vị tinh tế. Những năm gần đây, nguyên liệu này trở thành xu hướng trong nhiều sản phẩm đồ uống thế giới và dần du nhập vào Việt Nam.

Trong công thức của BONCHA, vị chua thanh tinh tế của Yuzu được kết hợp với 100% mật ong nguyên chất giúp cân bằng vị chua và vị ngọt dịu tự nhiên và tạo nên hậu vị nhẹ nhàng cộng hưởng cùng vị chát nhẹ từ trà xanh tạo mang lại cảm giác thanh mát, dễ uống và phù hợp với nhiều thời điểm trong ngày.

Kết nối hương vị với phong cách sống

Cùng với vị chanh, tắc vốn quen thuộc với người dùng, Trà Mật Ong BONCHA Chanh Nhật Yuzu góp mặt vào bộ sưu tập BON-Citron vị chua thanh mát độc đáo. Bộ sưu tập này được định vị với tinh thần trẻ trung, hướng đến nhóm người dùng yêu thích sự năng động và sáng tạo. Theo thương hiệu, mỗi hương vị trong bộ sưu tập sẽ đại diện cho một phong cách sống khác nhau của giới trẻ hiện đại.

Trong khi vị chanh là lựa chọn kinh điển, sảng khoái tức thì vị tắc mang đến hương vị truyền thống quen thuộc, tân binh Trà Mật Ong Chanh Nhật Yuzu lại là một làn gió mới đầy tinh tế. Sản phẩm được kỳ vọng phù hợp với nhiều khoảnh khắc trong ngày của người dùng trẻ - từ lúc học tập, làm việc đến các buổi gặp gỡ bạn bè hay hoạt động ngoài trời.

Vị chua thanh mát của BONCHA chiếm trọn cảm tình của giới trẻ (Ảnh: BONCHA).

Từ những thử nghiệm trong phòng R&D đến khi xuất hiện trên thị trường, Trà Mật Ong Chanh Nhật Yuzu là bước khởi đầu cho hành trình khám phá các hương vị mới của BONCHA. Với định hướng sáng tạo, thương hiệu kỳ vọng mang đến thêm nhiều trải nghiệm đồ uống mang cảm hứng quốc tế dành cho giới trẻ Việt Nam.

Trà Mật Ong BONCHA từ 100% mật ong nguyên chất và chiết xuất trà xanh thanh mát là thương hiệu trà được giới trẻ yêu thích. Bộ sưu tập Trà Mật Ong BONCHA Citron gồm hương vị từ các loại quả thuộc họ citrus như chanh, tắc, chanh Nhật Yuzu mang đến trải nghiệm thanh mát thời thượng.

Sản phẩm được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Uniben - doanh nghiệp thực phẩm và nước giải khát hàng đầu Việt Nam, sở hữu 3 nhà máy hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu với các thương hiệu uy tín như 3 Miền, Reeva, BONCHA, JOCO, ABBEN.