Hành động của chàng trai Việt trong đêm khiến ông chủ Trung Quốc cảm kích

Anh Vương Gia Long (36 tuổi) đến từ tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, hiện sinh sống và làm việc ở tỉnh Bắc Ninh. Khoảng 1h sáng 2/4, khi trở về cửa tiệm trà sữa ở phường Quế Võ, anh nhận thấy có điều lạ.

Chủ quán Trung Quốc ở Bắc Ninh nhờ tìm danh tính chàng trai Việt để cảm ơn (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Khu vực vỉa hè trước cửa quán bị ướt sũng. Kiểm tra camera giám sát, anh phát hiện từ tối 1/4, vòi nước đặt trước cửa quán chảy xối xả. Nguyên nhân có thể do nhân viên quán quên chưa khóa vòi nước hoặc hệ thống gặp trục trặc.

Do đêm muộn, khu vực này cũng vắng vẻ nên không ai phát hiện sự cố. May mắn, khoảng 0h ngày 2/4, một nam thanh niên trẻ đi xe máy ngang qua. Thấy nước chảy tràn trề xuống vỉa hè, chàng trai vội dừng xe, khóa van nước, giúp quán tránh khoản tiền thiệt hại.

Nam thanh niên giúp khóa vòi nước của quán trong đêm (Ảnh cắt từ video).

Cảm kích trước hành động đẹp của nam thanh niên, anh Long đã chia sẻ video lên trang cá nhân, nhờ cộng đồng mạng Việt Nam tìm giúp danh tính của chàng trai để gửi lời cảm ơn.

Hiện bài viết nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác với hàng trăm bình luận. Trong đó không ít người cho rằng hành động của chàng trai tuy nhỏ nhưng rất ý nghĩa.

"Nếu không kịp khóa vòi có thể gây lãng phí lượng nước lớn bởi thời điểm xảy ra vụ việc vào lúc đêm muộn nên ít người phát hiện ra", tài khoản có tên Hùng Cường nhận định.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Long chủ tiệm trà sữa cho biết, nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ, anh đã tìm được nam thanh niên tốt bụng. Anh đang kết nối với chàng trai và ngỏ ý muốn mời người này uống trà sữa tại quán miễn phí trong một tháng như lời cảm ơn.

"Sáng sớm hôm nay, có bạn gửi tin nhắn riêng tới tôi và nói rằng nam thanh niên là bạn của họ. Tôi cũng bất ngờ bởi cư dân mạng Việt Nam quá giỏi. Những điều thú vị này cũng là lý do khiến tôi thêm yêu cuộc sống ở Việt Nam", anh Long nói.

Tâm sự về cơ duyên sống ở Việt Nam, chàng trai người Trung Quốc cho biết, hơn một năm trước, vì muốn thay đổi không khí, anh quyết định tới đây du lịch. Chuyến đi không quá dài nhưng anh kịp đặt chân tới nhiều vùng miền của đất nước.

Lần đầu tới mảnh đất hình chữ S, mọi thứ khác xa với những gì vị khách người Trung Quốc tưởng tượng. Anh bị cuốn hút bởi cảnh quan, ẩm thực và đặc biệt con người thân thiện hiếu khách.

"Từng nghe nói người Việt sống chan hòa, thân thiện, nhưng phải tới tận nơi để cảm nhận, tôi mới hiểu rõ điều này. Thời gian đầu mới đến, tôi hoàn toàn không thể giao tiếp mà phải dùng công cụ dịch thuật hỗ trợ.

Tuy vậy, nhiều người vẫn kiên nhẫn hỗ trợ, khiến tôi rất cảm kích. Thậm chí nếu không may bị ngã ngoài đường, có rất nhiều người lạ sẵn lòng tới đỡ tôi dậy. Điều này rất khác biệt so với những nơi tôi từng đi qua", anh bộc bạch.

Sau chuyến du lịch, anh quyết định chọn Bắc Ninh làm nơi lập nghiệp. Hiện anh mở 2 tiệm trà sữa và mọi thứ cũng vào guồng hoạt động bình thường.

Dù gắn bó với Việt Nam chưa lâu và chưa thể giao tiếp bằng tiếng Việt nhưng chàng trai Trung Quốc thừa nhận đã yêu mảnh đất này. Câu chuyện mới nhất được chàng trai lạ mặt giúp đỡ càng khiến anh có thiện cảm với con người nơi đây.

"Tương lai chưa thể nói trước điều gì, nhưng trước mắt tôi vẫn muốn được gắn bó với Việt Nam", anh tâm sự.