Hai túi Hermès của bà Trương Mỹ Lan đấu giá hơn 4 tỷ đồng có gì đặc biệt?

Thông tin hai chiếc túi xách Hermès thuộc diện tài sản kê biên của bà Trương Mỹ Lan sắp được đưa ra đấu giá với tổng giá khởi điểm hơn 4 tỷ đồng đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo thông báo từ cơ quan chức năng, một chiếc Hermès cỡ 25 có đính đá trắng ở khóa và viền túi, được định giá khởi điểm khoảng 1,771 tỷ đồng. Chiếc Hermès còn lại cỡ 30, thiết kế đơn giản hơn, có giá khởi điểm khoảng 2,343 tỷ đồng.

Mức giá này được đánh giá là phù hợp với mặt bằng chung của dòng túi Hermès Himalaya trên thị trường quốc tế, đặc biệt khi xét đến yếu tố hiếm và độ hoàn thiện thủ công cao.

Túi Hermès "bạch tạng" có tên gọi là Hermès Himalaya Crocodile Birkin (Ảnh: Hermès).

Trong giới thời trang cao cấp, Hermès từ lâu đã là biểu tượng của sự xa xỉ, nhưng dòng Himalaya còn được xếp ở một đẳng cấp riêng. Tại Việt Nam, những chiếc túi này thường được gọi bằng cái tên “Hermès bạch tạng”, khiến nhiều người lầm tưởng chúng được làm từ da cá sấu bạch tạng. Tuy nhiên, theo các nhà đấu giá quốc tế như Christie’s, thực tế không phải vậy.

Các mẫu túi Himalaya được chế tác từ da cá sấu sông Nile (Niloticus crocodile), một trong những loại da cao cấp và đắt đỏ nhất trong ngành thời trang. Tên gọi “Himalaya” không liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu, mà xuất phát từ hiệu ứng màu sắc đặc trưng.

Cụ thể, bề mặt túi có sự chuyển sắc tinh tế từ xám khói sang trắng ngọc trai, mô phỏng hình ảnh dãy núi Himalaya phủ tuyết. Để tạo ra hiệu ứng này, các nghệ nhân phải trải qua quy trình nhuộm và xử lý da vô cùng phức tạp, đòi hỏi tay nghề cao và thời gian dài.

Điểm đặc biệt của túi Hermès Himalaya nằm ở kỹ thuật thủ công gần như tuyệt đối. Mỗi chiếc túi được hoàn thiện bởi một nghệ nhân duy nhất trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày. Từng đường kim mũi chỉ, từng chi tiết nhỏ đều phải đạt độ chính xác cao nhất.

Túi Hermès Himalaya từ lâu đã là biểu tượng của sự xa xỉ (Ảnh: Hermès).

Quá trình nhuộm màu - yếu tố tạo nên giá trị cốt lõi - được xem là công đoạn khó nhất. Việc tạo ra sự chuyển màu tự nhiên, hài hòa mà không làm mất đi độ bền của da đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật điêu luyện.

Ngoài ra, một số phiên bản cao cấp còn được đính kim cương hoặc sử dụng khóa bằng vàng trắng 18K, khiến giá trị tăng lên đáng kể. Chính sự kết hợp giữa chất liệu quý hiếm và tay nghề thủ công đỉnh cao đã đưa dòng túi này trở thành biểu tượng trong giới sưu tầm.

“Chén thánh” của giới sưu tầm túi xách

Trong thế giới thời trang, Hermès Himalaya Birkin thường được ví như “chén thánh” - món đồ mà bất kỳ tín đồ hàng hiệu nào cũng khao khát sở hữu. Trong khi đó, phiên bản Kelly Himalaya lại được xem là một trong những chiếc túi hiếm nhất từng được sản xuất.

Điểm khiến những chiếc túi này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở vẻ ngoài, mà còn ở độ khan hiếm. Hermès kiểm soát chặt chẽ số lượng sản xuất và phân phối, khiến việc sở hữu một chiếc Himalaya trở nên vô cùng khó khăn.

Triệu phú Kylie Jenner và mẹ cũng sở hữu túi Hermès Himalaya (Ảnh: IG).

Thông thường, thương hiệu chỉ bán những mẫu túi này cho khách hàng thân thiết - những người có lịch sử mua sắm lâu dài và chi tiêu lớn. Điều này tạo ra một “cuộc chơi” trong giới thượng lưu bởi đây là món đồ thời trang không phải cứ có tiền là có thể mua được.

Giá trị của túi Hermès Himalaya không ngừng tăng trên thị trường thứ cấp, đặc biệt tại các phiên đấu giá quốc tế. Năm 2016, một chiếc Himalaya Birkin đính kim cương đã được bán với giá hơn 300.000 USD tại phiên đấu giá của Christie’s Hong Kong và lập kỷ lục thời điểm đó.

Chỉ một năm sau, kỷ lục này tiếp tục bị phá vỡ khi một mẫu tương tự được bán với giá khoảng 392.000 USD. Tại châu Âu, một chiếc Himalaya Birkin cũng từng đạt mức giá hơn 200.000 USD tại Christie’s London.

Những con số này cho thấy sức hút bền vững của dòng túi Hermès Himalaya, đồng thời lý giải vì sao 2 chiếc túi tại Việt Nam lại có giá trị lên tới hàng tỷ đồng.

Không chỉ là túi xách, mà là tài sản

Trong bối cảnh thị trường hàng xa xỉ phát triển mạnh, túi Hermès Himalaya không còn đơn thuần là phụ kiện thời trang, mà đã trở thành một loại tài sản có giá trị đầu tư. Nhiều nhà sưu tầm xem đây là “kênh trú ẩn” an toàn, tương tự như đồng hồ xa xỉ hay tác phẩm nghệ thuật.

Tỷ phú USD kiêm ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian cũng là tín đồ của Hermès Himalaya (Ảnh: IG).

Giá trị của túi thường tăng theo thời gian, đặc biệt với những mẫu hiếm hoặc còn giữ nguyên tình trạng tốt. Vì vậy, việc các sản phẩm này xuất hiện trong các phiên đấu giá luôn thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư.

Bên cạnh dòng Himalaya, Hermès còn sở hữu nhiều mẫu túi đắt đỏ khác như Birkin, Kelly hay Sac Faubourg. Một số thiết kế đặc biệt từng đạt mức giá hàng triệu USD, như Hermès Sac Bijou Birkin hay Hermès Rose Gold Kelly.

Chiến lược kiểm soát nguồn cung chặt chẽ, kết hợp với hình ảnh thương hiệu lâu đời, đã giúp Hermès duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành hàng xa xỉ. Đây cũng là lý do khiến mỗi sản phẩm của hãng, đặc biệt là dòng Himalaya, luôn được săn đón trên toàn cầu.