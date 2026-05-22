Hai trẻ nhỏ người Pháp bị bố mẹ lừa tìm kho báu rồi bỏ rơi trong rừng

Barthélémy và Zacharie được phát hiện vào khoảng 19h ngày 19/5 trên một con đường nông thôn giữa các thị trấn Alcácer do Sal và Comporta ở Bồ Đào Nha. Một cặp vợ chồng địa phương là Eugénia và Artur Quintas nhìn thấy hai bé chỉ mang theo một bộ quần áo, hai miếng trái cây và hai chai nước.

Khi được phát hiện, cả hai liên tục khóc và la hét lớn vì hoảng sợ. Sau đó, anh Artus đã gọi điện báo cảnh sát. Ngay lập tức, 2 em nhỏ được đưa về đồn cảnh sát địa phương.

Hai em bé được đưa về đồn cảnh sát điều tra sau khi bị phát hiện lạc đường trong rừng (Ảnh: Mirror).

Qua kiểm tra, trên người các em nhỏ không mang theo bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Bé trai 5 tuổi cho biết, hai anh em bị lạc trong rừng. Trước đó, cả hai được bố mẹ đưa tới đây và nói rằng đi tìm kho báu, rồi sau đó những người lớn đều bỏ đi.

Là nhân chứng phát hiện vụ việc đầu tiên, anh Artus nói, hai em bé liên tục gọi cha của mình và khóc rất nhiều. Trên người của hai bé cũng dính đầy bùn đất cũng như các vết bầm tím. Một bé bị thương ở đầu gối.

Khi kiểm tra những vật dụng trong balo của đứa trẻ, anh Artus nghĩ ngay tới tình huống cả hai bị bỏ rơi có chủ ý.

"Nhìn vào cách họ chuẩn bị đồ cho con trong balo, tôi thấy có điều bất thường. Ngoài bộ quần áo mới để thay còn có thêm chút đồ ăn, nước uống", anh nói.

Sau khi bình tĩnh lại, bé trai 5 tuổi kể thêm về việc đều đến từ Pháp, được mẹ và cha dượng bịt mắt, dẫn vào rừng để chơi đùa. Cả hai bị lạc đường rồi tự tháo khăn bịt mắt. Hai bé liên tục gọi tên bố mẹ, nhưng không thấy ai đến đón. Người mẹ có tên Marine, 41 tuổi và cha dượng có tên Marc.

Cả hai liên tục lang thang suốt nhiều giờ đồng hồ giữa thời tiết khoảng 30 độ C cho tới khi được anh Artus phát hiện và đưa về đồn cảnh sát. Các xét nghiệm độc chất cũng được tiến hành và xác nhận rằng hai bé không bị cho dùng thuốc. Hiện tại, các em đã được đưa vào cơ sở chăm sóc tạm thời ở Bồ Đào Nha.

Những món đồ được tìm thấy trong balo của hai đứa trẻ (Ảnh: Mirror).

Theo truyền thông địa phương, Đại sứ quán Pháp đã liên hệ với hai anh em tại bệnh viện và đề nghị đưa các bé hồi hương sau khi xuất hiện thông tin cả hai bị đưa khỏi người giám hộ hợp pháp.

Ngày 21/5, lực lượng cảnh sát Bồ Đào Nha thông tin, họ đã xác định và bắt giữ một người đàn ông 55 tuổi và một phụ nữ 41 tuổi tại Fatima vì nghi liên quan tới hành vi bạo hành gia đình, bỏ rơi và đặt trẻ em vào tình huống nguy hiểm.

Một chi tiết quan trọng mới được tiết lộ đó là, trong cuộc điều tra phối hợp với cảnh sát Pháp cho thấy người phụ nữ có tên Marine (mẹ của 2 em bé) đến từ thành phố Colmar ở miền đông nước Pháp, được cho là đã rời khỏi đất nước cùng các con khoảng 2 tuần trước. Người này bị nghi đã tới Bồ Đào Nha.

Bà nội của hai bé đã báo cảnh sát về việc các cháu mất tích và cho rằng chúng bị mẹ bắt cóc. Người cha ruột của hai bé, hiện đã ly thân với Marine, cũng đã nộp đơn trình báo về vụ bắt cóc trẻ em.