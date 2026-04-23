Hai ghế trống không người ngồi và lời nhắn bố mẹ của cô dâu trong lễ cưới

Ngày 23/4, những hình ảnh trong đám cưới của cô dâu Đào Thị Kim Ngân (SN 1999) và chú rể Đoàn Quyết Chiến (SN 1997, cùng quê Hà Tĩnh) thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Sự chú ý đặc biệt đến từ hoàn cảnh của cô dâu khi mồ côi cả bố lẫn mẹ từ nhỏ. Trong ngày trọng đại, ông bà nội đã đứng ra đại diện, thay các con đưa cháu về nhà chồng.

Hai ghế trống trong tiệc cưới và lời nhắn gửi của cô dâu tới bố mẹ đã khuất (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại lễ cưới, Kim Ngân đặt 2 ghế trống, trên đó là những bức thư với lời nhắn gửi xúc động dành cho bố mẹ đã khuất. Trong thư gửi bố, cô viết: "Gửi bố yêu dấu! Cuối cùng ngày này cũng đến - ngày em bé của bố bước lên xe hoa. Anh ấy là người mà con tin bố mẹ sẽ hài lòng khi gửi gắm. Chúng con nhất định sẽ hạnh phúc. Cả nhà thương bố".

Gửi mẹ, cô nhắn nhủ: "Hôm nay em bé đi lấy chồng. Con tin mẹ luôn hiện diện trong mọi chặng đường con lớn lên, kể cả hôm nay và mãi về sau. Bố mẹ hãy yên tâm, chúng con sẽ nắm tay nhau thật lâu và sống hạnh phúc. Thương nhớ mẹ!".

Những hình ảnh này khiến nhiều người xúc động, gửi nhiều lời chúc phúc tới cô dâu, chú rể.

Ông bà nội đứng ra đại diện, thay các con đưa cháu về nhà chồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Kim Ngân cho biết quê ở xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh. Khi cô 5 tuổi, bố qua đời vì bệnh nặng. Một năm sau, mẹ cũng mất vì quá đau buồn.

Từ năm 6 tuổi, Ngân mồ côi cả cha lẫn mẹ và được ông bà nội là ông Đào Văn Chắt (SN 1949) và bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1954) chăm sóc, nuôi dưỡng đến khi trưởng thành. "Ông bà luôn yêu thương, dạy dỗ và chăm lo cho tôi hết mực", Ngân xúc động kể.

Không phụ công nuôi dưỡng, cô chăm chỉ học tập, hiện làm giáo viên tại thành phố Vinh cũ (Nghệ An), trong khi chú rể Quyết Chiến làm kinh doanh.

Năm 2025, trong một chuyến thiện nguyện, 2 người quen biết rồi nảy sinh tình cảm. Khi công việc ổn định, họ quyết định kết hôn vào tháng 2 vừa qua. Đám cưới diễn ra trong sự chuẩn bị chu đáo từ hai bên gia đình. Ông bà nội của Ngân cũng sửa sang lại nhà cửa, sân vườn để không gian làm đám cưới rộng hơn.

Kim Ngân và khoảnh khắc bên ông bà nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong ngày cưới, ông bà nội lên tặng quà và dặn dò chú rể: "Hãy yêu thương cục vàng của ông bà". "Tôi ôm chầm lấy ông bà rồi bật khóc. Ông bà mắt đỏ hoe, cũng khóc rất nhiều trong ngày vui", Kim Ngân chia sẻ.

Cô cho biết dù đã lập gia đình riêng, hai vợ chồng sẽ thường xuyên về thăm ông bà nội. Cô mong ông bà luôn mạnh khỏe để tiếp tục dõi theo, đồng hành cùng con cháu trong chặng đường sắp tới.

Kim Ngân cũng gửi lời cảm ơn tới họ hàng hai bên cùng cộng đồng mạng đã quan tâm, chia sẻ và dành nhiều lời chúc phúc cho cặp đôi.

Chị Nguyễn Thị Sâm, Bí thư Đoàn xã Sơn Kim 1, cho biết chị Đào Thị Kim Ngân có hoàn cảnh thiệt thòi khi mồ côi cả bố lẫn mẹ từ nhỏ. Tuy vậy, chị đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Thời gian qua, dù làm việc xa quê, chị Kim Ngân vẫn tích cực có các hoạt động thiện nguyện hướng về quê hương.