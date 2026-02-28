Hai cặp anh em song sinh tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân

Anh em song sinh người dân tộc Khmer

Gia đình ông Nguyễn Chí Linh và bà Lý Thị Nế (dân tộc Khmer, trú tại xã Phú Tâm, TP Cần Thơ) sinh sống bằng nghề nông. Ông Linh có thời gian công tác ở công an xã khoảng 2 năm. Vợ chồng ông có hai con trai là cặp song sinh Nguyễn Quốc Huy và Nguyễn Quốc Hoàng (20 tuổi).

Nói về hai con trai của mình, ông Linh cho biết, cả hai đều mê sắc phục của lực lượng Công an nhân dân (CAND) từ khi còn nhỏ. Mùa tuyển quân năm nay, hai anh em Huy, Hoàng đã làm đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Hai anh em song sinh Quốc Hoàng (trái) và Quốc Huy cùng tình nguyện viết đơn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND trong mùa tuyển quân (Ảnh: CTV).

“Gia đình tôi rất vui và tôn trọng sự lựa chọn của các con”, ông Linh chia sẻ. Ông cho biết đã làm "công tác tư tưởng" cho các con về những khó khăn, thử thách, cũng như động viên con cố gắng phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thanh niên Nguyễn Quốc Huy bày tỏ, hai anh em quyết định thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND trước là để làm tròn nghĩa vụ với Tổ quốc, sau sẽ tiếp tục học tập với mong muốn được công tác lâu dài trong lực lượng CAND.

“Thật vui khi nguyện vọng của hai anh em đã trở thành hiện thực khi đều trúng tuyển năm nay. Chúng em hứa sẽ cố gắng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của gia đình và địa phương”, Huy nói.

Thanh niên Nguyễn Quốc Hoàng cũng không giấu được sự xúc động của mình. Theo Hoàng, bản thân hiểu môi trường kỷ luật trong lực lượng CAND có nhiều thử thách nhưng đó sẽ là nơi giúp mình trau dồi, rèn luyện bản lĩnh và trưởng thành hơn.

Việc hai anh em song sinh người dân tộc Khmer ở Cần Thơ cùng viết đơn tình nguyện nghĩa vụ tham gia CAND không chỉ là câu chuyện đẹp về trách nhiệm công dân, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần xung kích của tuổi trẻ Việt Nam, thể hiện sâu sắc lòng yêu nước và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Hai anh em song sinh Nhân, Nghĩa ở xứ biển Trần Đề

Hai anh em song sinh ở cửa biển Trần Đề (TP Cần Thơ) là Châu Hoàng Nhân và Châu Hoàng Nghĩa cũng viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đầu năm nay.

Châu Hoàng Nhân tâm sự, là thanh niên, chúng em nhận thức một cách sâu sắc vai trò, nhiệm vụ của tuổi trẻ cũng như của lực lượng CAND trong tình hình mới, nên đã chủ động làm đơn tình nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Điều mà hai anh em Nhân mong muốn là được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường kỷ luật, chính quy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của quê hương, đất nước.

Anh em song sinh Hoàng Nghĩa (trái) và Hoàng Nhân cùng tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (Ảnh: CTV).

Được biết, hai anh em Nhân, Nghĩa sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế ở mức bình thường ở ấp Đầu Giồng, xã Trần Đề. Cha của hai em là ngư phủ, còn mẹ ở nhà làm các loại bánh dân gian bán dạo trong xóm, với nguồn thu nhập không cao.

Bà Hứa Thị Sinh (mẹ của Nhân, Nghĩa) đã nhắc nhở các con cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng với truyền thông của quê hương.

Thanh niên Hoàng Nhân chia sẻ: “Chúng em cũng xác định sẽ phải đối mặt với những khó khăn, thử thách nhưng công an là môi trường tốt để rèn luyện, học tập, phấn đấu, giúp chúng em trưởng thành hơn nên rất vui khi nguyện vọng của mình đã thành hiện thực”.

Hai anh em Nhân, Nghĩa hứa sẽ quyết tâm cố gắng rèn luyện, học tập, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mong muốn của hai anh em được phục vụ lâu dài trong lực lượng CAND.