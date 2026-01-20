Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen, hỗ trợ người trẻ kết hôn sớm

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân số và phát triển thành phố Hà Nội năm 2026 do Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà ký ban hành ngày 19/1 đặt mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế, khuyến khích các cặp vợ chồng và cá nhân sinh con, sinh đủ 2 con.

Kế hoạch này cũng nhấn mạnh, thành phố phấn đấu giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thích ứng với già hóa dân số. Mức sinh năm 2026 tăng 0,4‰ so với năm 2025.

Tuổi thọ bình quân đạt 76,8 tuổi. Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ là 91%.

Tỷ số giới tính khi sinh (số trẻ trai/100 trẻ gái) không quá 109,8/100. Tỷ lệ phụ nữ mang thai được tầm soát (sàng lọc trước sinh) đủ 4 bệnh (down, edward, patau, thalassemia) là 86%...

Hà Nội khuyến khích nam, nữ thanh niên kết hôn sớm (Ảnh minh họa: Đắc Phi).

Để đạt được các mục tiêu trên, thành phố sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền về thực hiện công tác dân số trong tình hình mới, đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, cung cấp thông tin pháp luật của Nhà nước về duy trì mức sinh thay thế, đặc biệt là quyền và nghĩa vụ của mỗi cá nhân, mỗi cặp vợ chồng trong việc sinh con.

Đặc biệt, Hà Nội sẽ nghiên cứu, xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ, can thiệp thích hợp khuyến khích nam, nữ thanh niên kết hôn sớm, các cặp vợ chồng sinh con sớm và sinh đủ 2 con trước 35 tuổi; chính sách hỗ trợ phụ nữ khi mang thai, sinh con; chính sách khuyến khích khen thưởng, động viên kịp thời những trường hợp thực hiện tốt chính sách dân số.

Nhiều nội dung tuyên truyền sẽ được xây dựng theo hình thức sinh động, mới mẻ nhằm tiếp cận giới trẻ. Theo đó, thành phố sẽ xây dựng các phóng sự, bản tin tuyên truyền trên truyền hình, truyền thanh và trên trang thông tin điện tử, các nền tảng xã hội, tổ chức các sự kiện truyền thông thu hút giới trẻ tham gia.

Các mô hình, câu lạc bộ hỗ trợ làm quen với các bạn chưa kết hôn; mô hình thanh niên sinh đủ 2 con trước tuổi 35… cũng sẽ được tổ chức.