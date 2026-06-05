GrabBike Tiếng Anh: Cơ hội để người trẻ thực hành kỹ năng ngoại ngữ

Với nhiều sinh viên và người trẻ nói chung, tiếng Anh là một trong những kỹ năng rất quan trọng và cần được trau dồi thường xuyên. Thế nhưng không phải ai cũng có môi trường thuận tiện để sử dụng và trau dồi ngôn ngữ này trong đời sống thực tế.

Trong bối cảnh đó, dịch vụ GrabBike Tiếng Anh ra đời, giúp các bạn trẻ có cơ hội “nâng cấp” cả thu nhập và kỹ năng. Mỗi cuốc xe không chỉ mang đến thu nhập, mà còn là một “lớp học thực tế” để các tài xế công nghệ rèn phản xạ, sự tự tin và kỹ năng giao tiếp.

Bác sĩ trẻ luyện tiếng Anh qua từng cuốc xe

16h30, sau khi kết thúc công việc tại bệnh viện, N.D.Khang (28 tuổi) lại chuẩn bị lăn bánh với vai trò một bác tài Grab. Chia sẻ về lý do chạy Grab, D.Khang cho biết sau khi tốt nghiệp chương trình sau đại học, bên cạnh công việc chuyên môn, anh muốn có thêm trải nghiệm và một khoản thu nhập nhỏ phục vụ cho dự định cá nhân.

Khi biết đến GrabBike Tiếng Anh, anh nhận thấy đây không chỉ là cơ hội có thêm cuốc xe, mà còn là cơ hội được giao tiếp nhiều hơn với người nước ngoài và cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh.

“Thấy Grab có chương trình GrabBike Tiếng Anh là tôi đăng ký ngay. Từ khi đăng ký, số lượng cuốc xe với khách nước ngoài tăng lên rõ rệt. Vì thế mà tôi có thêm nhiều cơ hội giao tiếp với các bạn nước ngoài để luyện nghe, luyện nói và phản xạ tự nhiên hơn”, D.Khang chia sẻ.

GrabBike Tiếng Anh mở thêm cơ hội để nhiều bạn trẻ nâng cao kỹ năng ngoại ngữ (Ảnh: Grab).

Với D.Khang, điểm khác biệt của GrabBike Tiếng Anh là dịch vụ này mang đến môi trường sử dụng ngoại ngữ rất đời thường. Thay vì chỉ học qua sách vở hoặc các đoạn hội thoại mẫu, anh được trò chuyện với khách thật, trong những bối cảnh thật như: khi xác nhận điểm đón, hỏi về điểm đến, trao đổi về tuyến đường hoặc đơn giản là trò chuyện vài câu trên hành trình.

Nhờ đó, kỹ năng nghe của anh được cải thiện đáng kể. Cũng như bao bạn trẻ khác, trước đây, khi học tiếng Anh, D.Khang chủ yếu quen với những giọng phổ biến như Anh - Anh hoặc Anh - Mỹ. Nhưng khi chở khách quốc tế với GrabBike Tiếng Anh, anh có cơ hội tiếp xúc với nhiều chất giọng khác nhau, từ khách Singapore, Philippines đến Ai Cập, Nam Phi và nhiều quốc gia khác.

Sau hơn hai tháng tham gia dịch vụ, D.Khang nhận thấy sự thay đổi rõ nhất không chỉ nằm ở kỹ năng, mà còn ở mức độ tự tin khi sử dụng ngoại ngữ. “Tôi thấy trong thời gian ngắn, khả năng tiếng Anh của mình có thể chưa thay đổi quá nhiều về chất lượng vì các trao đổi chủ yếu xoay quanh cuốc xe, nhưng cảm giác thoải mái, tự tin khi giao tiếp đã tăng lên rõ rệt”, anh chia sẻ.

Sự tự tin đó cũng hỗ trợ anh rất nhiều trong công việc chuyên môn. Là một bác sĩ, D.Khang đôi khi gặp bệnh nhân hoặc người nước ngoài cần trao đổi bằng tiếng Anh. Nhờ được giao tiếp thường xuyên qua các cuốc xe, anh tự tin hơn khi sử dụng ngoại ngữ trong môi trường khám chữa bệnh.

“Trong công việc khám chữa bệnh, nếu gặp khách nước ngoài, khách Đài Loan (Trung Quốc) hoặc Campuchia, tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Anh với họ thoải mái hơn, tự tin hơn trước đây", anh chia sẻ.

Sinh viên biến kỹ năng tiếng Anh thành cơ hội “nâng cấp” thu nhập

Với Nguyễn Nhật Quang, 19 tuổi, sinh viên năm nhất tại TPHCM, việc đăng ký GrabBike Tiếng Anh bắt đầu từ một suy nghĩ khá đơn giản: đã có vốn tiếng Anh, sao không tận dụng để vừa kiếm thêm thu nhập, vừa luyện giao tiếp trong những tình huống thật?

Vì thế, ngay khi dịch vụ GrabBike Tiếng Anh được ra mắt, Quang đã đăng ký ngay. “Với tôi, đây là một dịch vụ rất hay và bổ ích, giúp các bác tài, đặc biệt là tài xế sinh viên, rèn luyện kỹ năng phản xạ giao tiếp tiếng Anh”, Quang nói.

Với vốn tiếng Anh sẵn có, Quang cho biết bạn không gặp quá nhiều khó khăn khi phục vụ khách nước ngoài. Ngược lại, những cuốc xe như vậy khiến công việc trở nên thú vị hơn.

Các bác tài có vốn ngoại ngữ có thêm thu nhập thông qua dịch vụ mới của Grab (Ảnh: Grab).

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Quang là lần chở một vị khách người Đức. Trong suốt hành trình, cả hai trò chuyện sôi nổi và vui vẻ. Những câu chuyện trên đường đi khiến cuốc xe trở nên gần gũi hơn, không chỉ là mối quan hệ giữa tài xế và hành khách, mà giống như một cuộc gặp gỡ ngắn giữa hai người đến từ hai nền văn hóa khác nhau.

Với Nhật Quang, những khoảnh khắc như vậy giúp bạn thấy rõ giá trị của việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống thực tế. Không chỉ giúp giao tiếp với khách thuận lợi hơn, tiếng Anh còn mở ra thêm nhiều trải nghiệm, giúp bạn kết nối với nhiều người hơn.

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng đón nhiều du khách quốc tế, những dịch vụ như GrabBike Tiếng Anh không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển thuận tiện của khách nước ngoài, mà còn góp phần tạo thêm môi trường để người trẻ, đặc biệt là sinh viên có cơ hội sử dụng và rèn luyện tiếng Anh một cách tự nhiên, hiệu quả.