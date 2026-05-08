Grab triển khai chiến dịch “Quán Tốt Bụng” để tiếp sức mùa nắng nóng cho bác tài

Grab Việt Nam vừa triển khai chiến dịch “Quán Tốt Bụng” kéo dài đến hết ngày 15/6 để tiếp sức mùa nắng nóng cho bác tài Grab trên toàn quốc. Thông qua sự chung tay của cộng đồng đối tác thương nhân, khoảng 1.500 điểm tiếp sức sẽ được bố trí để cung cấp nước mát, khăn lạnh miễn phí và một số tiện ích khác để phần nào san sẻ những vất vả của bác tài khi phải lái xe trong thời tiết nắng nóng.

Chiến dịch không chỉ là nỗ lực của Grab trong việc chăm lo cho đối tác tài xế mà còn lan tỏa lòng tử tế và tinh thần gắn kết trong toàn hệ sinh thái Grab.

Nước mát và khăn lạnh sẵn sàng tiếp sức cho các bác tài (Ảnh: Grab).

Tại các điểm tiếp sức của “Quán Tốt Bụng”, đối tác thương nhân sẽ chủ động bố trí các bình nước phía trước cửa hàng, đồng thời duy trì việc bổ sung nước mát và khăn lạnh trong suốt thời gian triển khai chiến dịch. Nhờ đó, bác tài có thể dễ dàng dừng lại tiếp nước hoặc nghỉ ngắn để tiếp tục có những hành trình thoải mái, an toàn hơn.

Bác tài Grab tại các điểm tiếp sức “Quán Tốt Bụng” (Ảnh: Grab).

Chị Lê Thị Quyên, đại diện cơm thố Anh Nguyễn, chia sẻ: “Tôi thấy chương trình rất thiết thực và ý nghĩa, đặc biệt trong những ngày thời tiết nắng nóng như hiện nay. Dù mới triển khai vài ngày nhưng quán đã đón nhiều bác tài ghé lấy nước mát và khăn lạnh, ai cũng rất vui vẻ, phấn khởi. Chúng tôi cũng đang tiếp tục bố trí thêm điểm tiếp sức tại các cơ sở khác để hỗ trợ được nhiều bác tài hơn nữa”.

Khoảng 1.500 điểm tiếp sức được bố trí với sự chung tay của cộng đồng đối tác thương nhân trên toàn quốc (Ảnh: Grab).

Bên cạnh đó, chiến dịch cũng sẽ ghi nhận và vinh danh những đối tác thương nhân có đóng góp tích cực trong quá trình triển khai. Song song, Grab triển khai các hoạt động tương tác trực tuyến nhằm khuyến khích người dùng và đối tác cùng chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa trong thời gian diễn ra chương trình.

Những câu chuyện tiêu biểu sẽ được lan tỏa trên các kênh truyền thông của Grab và có cơ hội nhận các phần quà hấp dẫn.