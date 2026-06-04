Khi những siêu du thuyền trị giá hàng trăm triệu USD xuất hiện tại Monaco, Cannes hay vùng biển Caribbean, người ta thường chỉ nhìn thấy vẻ ngoài xa hoa với hồ bơi vô cực, sân đỗ trực thăng, nội thất dát vàng và những bữa tiệc thượng lưu kéo dài xuyên đêm.

Ít ai biết rằng để duy trì cuộc sống xa xỉ ấy là hàng chục, thậm chí hàng trăm nhân viên làm việc liên tục phía sau hậu trường. Đây được xem là một trong những ngành nghề đặc biệt nhất thế giới. Tại đó, người lao động có thể kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Tuy nhiên, phía sau cuộc sống tưởng như hào nhoáng ấy là những áp lực khắc nghiệt, quy tắc bảo mật tuyệt đối và những bí mật ít khi được tiết lộ.

Những chiếc siêu du thuyền được giới tài phiệt yêu thích (Ảnh: tjbsuperyachts).

Mức thu nhập đáng mơ ước

Mới đây, Lauraine Jones, một quản lý tiếp viên trưởng đang làm việc trên siêu du thuyền tại miền Nam nước Pháp, đã chia sẻ về hành trình hơn 15 năm trong ngành.

Ít ai ngờ rằng người phụ nữ hiện quản lý hoạt động của những chiếc du thuyền sang trọng từng bắt đầu từ vị trí rất khiêm tốn. Công việc đầu tiên của bà là trên một chiếc thuyền buồm dài khoảng 30m với đội ngũ nhân sự ít ỏi.

“Lúc đó chỉ có tôi, thuyền trưởng, đầu bếp và kỹ sư. Chúng tôi phải làm mọi việc, từ phục vụ chủ tàu, lên kế hoạch tiệc tùng cho đến giặt giũ quần áo”, Jones nhớ lại.

Nhờ kinh nghiệm từng làm trong lĩnh vực hàng không và khách sạn, bà nhanh chóng thăng tiến. Sau nhiều năm làm việc, Jones trở thành tiếp viên trưởng kiêm quản lý khoang trên các siêu du thuyền hàng đầu thế giới.

Ở thời kỳ đỉnh cao, bà nhận mức lương khoảng 6.500 bảng Anh mỗi tháng, tương đương gần 230 triệu đồng. Con số này chưa bao gồm tiền thưởng, tiền tip từ khách hàng hoặc các khoản phụ cấp khác.

Lauraine Jones có kinh nghiệm làm việc trên các siêu du thuyền từ năm 30 tuổi (Ảnh: The Telegraph).

Đặc biệt, nhân viên du thuyền gần như không phải chi trả cho bất kỳ khoản sinh hoạt nào. Chỗ ở, thực phẩm, bảo hiểm và chi phí đi lại đều do chủ tàu hoặc công ty vận hành chi trả.

Với những người trẻ chưa lập gia đình, đây được xem là cơ hội hiếm có để tiết kiệm hàng tỷ đồng chỉ sau vài năm làm việc. Ngoài ra, tùy thuộc vào quốc gia đăng ký tàu và thời gian làm việc trên biển, nhiều nhân viên còn được miễn hoặc giảm đáng kể thuế thu nhập cá nhân.

Du lịch khắp thế giới nhưng không phải kỳ nghỉ

Một trong những điểm hấp dẫn nhất của nghề là cơ hội đặt chân tới những địa điểm xa xỉ bậc nhất thế giới.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Jones đã đi qua hàng chục quốc gia và những bến cảng nổi tiếng mà nhiều người chỉ biết qua ảnh. “Mùa hè chúng tôi ở Địa Trung Hải, mùa đông chuyển sang Caribbean. Có năm chúng tôi dành nhiều tháng ở Trung Đông, Malaysia hoặc Thái Lan”, bà kể.

Tuy nhiên, đằng sau những bức ảnh lung linh là lịch làm việc vô cùng khắc nghiệt. Không giống khách du lịch, nhân viên trên du thuyền hiếm khi có thời gian tận hưởng những địa điểm họ ghé qua.

Trên những chiếc siêu du thuyền là một thế giới hoàn toàn khác (Ảnh: tjbsuperyachts).

Một ngày làm việc kéo dài từ sáng sớm đến tận đêm khuya là điều bình thường. Trong những giai đoạn cao điểm, nhiều người gần như không có ngày nghỉ.

“Bạn có thể thức đến 2-3h để phục vụ chủ tàu và khách của họ, nhưng vẫn phải dậy lúc 7h để chuẩn bị bữa ăn”, Sacha Williams, một cựu nhân viên du thuyền, chia sẻ.

Theo cô, đây là môi trường làm việc đòi hỏi sức bền thể chất và tinh thần cực lớn.

Cuộc sống trong không gian khép kín

Khác với hình dung của nhiều người, nhân viên không sống trong những căn phòng sang trọng như chủ tàu. Phần lớn thủy thủ đoàn ngủ trong các khoang nhỏ dưới boong tàu. Nhiều người phải sử dụng giường tầng hoặc chia sẻ không gian với đồng nghiệp.

“Bạn ở cạnh những người khác 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Không có nhiều không gian riêng tư và gần như không thể tránh khỏi xung đột nếu không biết cách kiểm soát cảm xúc”, Williams cho biết.

Chính vì vậy, các công ty tuyển dụng thường đánh giá rất cao khả năng làm việc nhóm, ứng xử khéo léo và chịu áp lực. Trong nhiều trường hợp, những kỹ năng mềm này còn quan trọng hơn bằng cấp.

“Suốt gần 20 năm trong ngành, hầu như không ai hỏi tôi học trường nào. Điều họ quan tâm là tôi có thể giải quyết vấn đề và giữ bình tĩnh trong tình huống căng thẳng hay không”, Williams nói.

Bí mật lớn của giới siêu giàu trên những siêu du thuyền

Nếu mức lương hấp dẫn là điều thu hút người lao động thì yêu cầu bảo mật tuyệt đối mới là đặc điểm khiến nghề này trở nên đặc biệt.

Theo một thuyền trưởng từng có hơn 15 năm phục vụ giới siêu giàu ở Địa Trung Hải và Caribbean, điều các tỷ phú thực sự mua không chỉ là sự xa hoa mà là quyền riêng tư.

Bảo mật và kín tiếng là những yếu tố đầu tiên mà các nhân viên làm việc trên siêu du thuyền được yêu cầu (Ảnh: The Cut).

Nhiều cuộc gặp gỡ trên siêu du thuyền không bao giờ xuất hiện trên báo chí. Các vị khách có thể là nguyên thủ, chính trị gia, tỷ phú, ngôi sao điện ảnh hoặc những nhà đầu tư quyền lực nhất thế giới.

Danh tính của họ, nội dung các cuộc trò chuyện hay những gì diễn ra trên tàu đều được bảo vệ nghiêm ngặt. Mỗi buổi sáng, nhân viên không chỉ dọn dẹp bàn tiệc hay khoang nghỉ mà còn xóa sạch mọi dấu vết của những gì đã diễn ra đêm hôm trước.

Toàn bộ thủy thủ đoàn phải ký các thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt trước khi nhận việc. Họ không được đăng ảnh lên mạng xã hội, không được tiết lộ tên khách hàng.

Một số chủ tàu còn yêu cầu kiểm tra lý lịch rất sâu, từ hồ sơ tài chính đến các mối quan hệ cá nhân. Trong một số trường hợp đặc biệt, nhân viên thậm chí phải trải qua các bài kiểm tra định kỳ nhằm đảm bảo không tiết lộ thông tin ra bên ngoài.

Không phải ai cũng có thể bước chân vào ngành

Mỗi năm, hàng nghìn người trẻ đổ về những cảng du thuyền nổi tiếng như Antibes (Pháp), Palma de Mallorca (Tây Ban Nha) hay Fort Lauderdale (Mỹ) với hy vọng tìm được công việc đầu tiên.

Nhiều người chấp nhận làm thử không lương hoặc bắt đầu từ những vị trí thấp nhất để tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, việc được tuyển dụng không hề dễ dàng.

Ngoài kỹ năng chuyên môn, các ứng viên thường phải đáp ứng tiêu chuẩn về ngoại hình, sức khỏe, tác phong và khả năng giao tiếp. Đặc biệt, yếu tố được đánh giá cao nhất là sự kín đáo và đáng tin cậy.

Trong thế giới của giới siêu giàu, một nhân viên giỏi không phải là người xuất hiện nổi bật nhất mà là người gần như vô hình, luôn hoàn thành công việc nhưng không để lại bất kỳ rủi ro nào.

Đổi sự tự do lấy mức thu nhập cao

Dù mức lương cao hấp dẫn nhưng các nhân viên phục vụ trên du thuyền các tỷ phú cũng phải đáp ứng tiêu chí khắt khe (Ảnh: Dockwalk).

Sau nhiều năm làm việc trên biển, những người trong nghề đều thừa nhận mức lương hàng trăm triệu đồng mỗi tháng là hoàn toàn xứng đáng với áp lực họ phải đối mặt.

Công việc này mang đến cơ hội kiếm tiền nhanh, trải nghiệm nhiều nền văn hóa và xây dựng mạng lưới quan hệ đặc biệt. Tuy nhiên, đổi lại là những tháng ngày xa gia đình, lịch làm việc dày đặc và cuộc sống gần như bị ràng buộc hoàn toàn vào nhu cầu của chủ tàu.

Một thuyền trưởng kỳ cựu từng nhận xét: “Đối với các tỷ phú, du thuyền là nơi duy nhất họ có thể tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Họ sẵn sàng chi bất kỳ khoản tiền nào để có được cảm giác đó”.

Và để duy trì thế giới riêng biệt ấy, đội ngũ phục vụ trên những siêu du thuyền phải chấp nhận sống trong một môi trường đặc biệt, nơi mức lương đáng mơ ước luôn đi kèm những yêu cầu khắt khe mà không phải ai cũng đủ khả năng đáp ứng.