Global Nutrition là 1 trong 7 công ty sữa bột pha sẵn trẻ em lớn nhất thị trường Việt Nam

Theo bảng xếp hạng thị phần doanh nghiệp sữa bột pha sẵn trẻ em tại Việt Nam từ NielsenIQ tháng 12/2025 (công bố 23/2/2026) cho thấy Global Nutrition đã vững vàng ở vị trí top 7 công ty sữa bột pha sẵn trẻ em lớn nhất thị trường Việt Nam, bên cạnh các công ty lớn trên thị trường.

Theo NielsenIQ, để có được vị trí này, thị phần của Global Nutrition đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đạt gấp 2,65 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Các sản phẩm chủ lực như Alponte thu hút sự quan tâm của khách hàng tại điểm bán (Ảnh: Global Nutrition).

Trong bối cảnh thị trường sữa đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn, Global Nutrition vẫn kiên định giữ vững và mở rộng thị phần, không ngừng bứt phá và khẳng định vị thế bằng những con số tăng trưởng ấn tượng.

Kết quả này không chỉ phản ánh năng lực cạnh tranh vượt trội mà còn là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững và sự tin tưởng ngày càng lớn từ thị trường dành cho Global Nutrition.

Vị thế mới trong thị trường sữa tại Việt Nam

Thị trường sữa tại Việt Nam vốn sôi động, nơi các thương hiệu trong nước cạnh tranh với những tập đoàn đa quốc gia giàu kinh nghiệm và tiềm lực. Trong bức tranh ấy, việc Global Nutrition bứt phá vươn lên top 7 doanh nghiệp có thị phần sữa bột pha sẵn cho trẻ em lớn nhất tại Việt Nam theo NielsenIQ không chỉ là bước tiến, mà còn cho thấy sự thay đổi trong lựa chọn của người tiêu dùng.

Từ tâm lý ưu tiên hàng ngoại, người tiêu dùng ngày càng gia tăng niềm tin cho những thương hiệu Việt đầu tư nghiêm túc vào chất lượng và tiêu chuẩn sản xuất.

Bộ sản phẩm Alponte của Global Nutrition được các bậc cha mẹ tin dùng (Ảnh: Global Nutrition).

Đà tăng trưởng của Global Nutrition diễn ra song hành với chu kỳ phát triển mới của thị trường sữa Việt Nam. Theo IMARC, quy mô toàn ngành được dự báo đạt 13,37 tỷ USD vào năm 2033 với tốc độ tăng trưởng kép 9,5%. Dữ liệu từ Metric cho thấy phân khúc sữa nước pha sẵn tăng trưởng mạnh tới 131% chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025.

Những tín hiệu tích cực này mở ra dư địa lớn cho các sản phẩm dinh dưỡng tiện lợi, đồng thời tạo lợi thế dài hạn cho các doanh nghiệp thấu hiểu thể trạng trẻ em Việt và không ngừng đổi mới như Global Nutrition.

Tăng trưởng trên nền tảng chất lượng

Giai đoạn gần đây, thị trường sữa Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đã chứng kiến nhiều biến động từ kinh tế toàn cầu, áp lực chi phí nguyên liệu, gián đoạn chuỗi cung ứng và nhiều khó khăn khác. Trên tình hình đó, Global Nutrition đã chứng minh rằng: khi khó khăn bủa vây, chất lượng chính là “giấy thông hành” để tồn tại.

Trong gần 1 thập kỷ hoạt động, Global Nutrition đặt chất lượng lên hàng đầu, từ việc lựa chọn nguyên liệu, nghiên cứu công thức dinh dưỡng đến việc hợp tác chiến lược với các nhà máy đạt chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, sở hữu dây chuyền sản xuất hiện đại và quy trình kiểm soát nghiêm ngặt.

Việc ưu tiên nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ các quốc gia hàng đầu giúp các nhãn hiệu chủ lực Alponte và Dr. Henry duy trì giá trị dinh dưỡng ổn định, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Trong bối cảnh thị trường dịch chuyển từ cạnh tranh giá sang cạnh tranh chuyên môn và giá trị thương hiệu, chính sự minh bạch về nguồn gốc và uy tín thương hiệu đã tạo nên lợi thế dài hạn cho Global Nutrition, biến niềm tin của người tiêu dùng thành động lực tăng trưởng.

Các sản phẩm của Global Nutrition chiếm lĩnh kệ hàng tại hàng nghìn điểm bán trên toàn quốc (Ảnh: Global Nutrition).

Dấu ấn thương hiệu và trách nhiệm xã hội

Song hành cùng đà tăng trưởng, Global Nutrition khẳng định vị thế qua những dấu ấn chuyên môn và trách nhiệm cộng đồng. Doanh nghiệp được vinh danh tại các giải thưởng như Top 10 Thương hiệu mạnh quốc gia 2025, Top 5 Thương hiệu tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương 2024, Thương hiệu Vàng thời đại số 2024 và Top 10 Thương hiệu hàng đầu ASEAN 2023, đồng thời là thành viên uy tín lâu năm của Hiệp hội Sữa Việt Nam.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Quang Trung - Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam chia sẻ tại hội thảo do Global Nutrition tổ chức (Ảnh: Global Nutrition).

Bên cạnh những thành tựu về thương hiệu, giá trị của Global Nutrition còn nằm ở hành trình phụng sự xã hội. Đó là các hội thảo khoa học chuyên sâu phối hợp cùng Hiệp hội Sữa Việt Nam, đến những chuyến xe chở hàng nghìn phần quà dinh dưỡng dành tặng trẻ em vùng khó khăn tại Đắk Lắk, Hà Giang, Nghệ An… và các vùng sâu, vùng xa, vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Mỗi ly sữa trao đi không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn dinh dưỡng chất lượng cao cho trẻ nhỏ, mà còn khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong việc góp phần kiến tạo một hệ sinh thái sức khỏe cộng đồng vững mạnh.

Global Nutrition trao tặng quà cho Trường Mầm non Mường Lống, Nghệ An (Ảnh: Global Nutrition).

Việc gia nhập top 7 doanh nghiệp dẫn đầu không chỉ là cột mốc về quy mô thị trường, mà còn đưa Global Nutrition vào tâm điểm của cuộc đua về năng lực nghiên cứu và đổi mới sản phẩm.

Trong bối cảnh ngành sữa đang tái định hình, sự kiên định với chất lượng cao và chuỗi cung ứng ổn định là "chìa khóa" để doanh nghiệp nắm giữ lợi thế dài hạn. Thành tích này là lời khẳng định vị thế của Global Nutrition trên bản đồ ngành sữa tại Việt Nam, sẵn sàng cho những mục tiêu bứt phá trong thập kỷ tiềm năng phía trước.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Global Nutrition

Điện thoại: 1900 066 600

Website: https://globalnutrition.vn/