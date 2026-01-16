Giúp chồng nói tiếng Anh với khách Tây, vợ tài xế taxi ở TPHCM gây sốt

Sau khi đón một hành khách người nước ngoài đặt xe qua ứng dụng, tài xế taxi Duy Khương (sống ở TPHCM) lái ô tô về nhà ga T2 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để người đàn ông làm thủ tục gửi hành lý.

Do bất đồng ngôn ngữ, vị khách giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh trong khi anh Duy Khương chỉ hiểu ở mức độ cơ bản. Vì vậy, nam tài xế đã lập tức “cầu cứu” sự hỗ trợ của bà xã Ngọc Huyền qua điện thoại.

Anh Duy Khương cảm thấy tự hào khi cưới được người vợ giỏi tiếng Anh, biết cách đối nhân xử thế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhờ vợ nói chuyện với khách nước ngoài. Có sự hỗ trợ của bà xã, tôi cảm giác tự tin hơn khi chở khách Tây", anh Duy Khương chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Đoạn video anh Duy Khương nhờ vợ nói chuyện với khách đã nhận được hơn 1,5 triệu lượt xem trên trang cá nhân.

Điều khiến mọi người ấn tượng hơn cả là giọng nói ấm áp, cách ứng xử đúng chừng mực của người vợ trong khi trò chuyện với chồng, cùng khả năng phát âm tiếng Anh chuẩn xác.

Kết thúc cuộc trao đổi, vị khách Tây dành lời khen về khả năng nói tiếng Anh rất tốt của chị Ngọc Huyền.

Tài xế taxi ở TPHCM nhờ vợ phiên dịch tiếng Anh gây sốt (Video: Nhân vật cung cấp).

Theo anh Duy Khương, bà xã Ngọc Huyền đang làm việc cho một công ty may mặc của Hàn Quốc, thường xuyên dùng ngoại ngữ nên khả năng giao tiếp thành thạo.

"Hàng ngày, chúng tôi yêu thương, tôn trọng nhau nên bà xã nói chuyện với chồng rất nhẹ nhàng, từ tốn, tạo cảm giác ấm áp", nam tài xế bày tỏ.

Được biết, trước đây anh Duy Khương làm nghề lái xe cứu thương, hầu như không phải giao tiếp với khách nước ngoài.

Gần một năm trở lại đây, chuyển sang lái taxi, anh có nhiều lần chở khách quốc tế nên phải sử dụng ngoại ngữ. Nhờ vốn tiếng Anh tích lũy từ thời đi học, cùng sự hỗ trợ kịp thời của vợ từ xa, các chuyến xe của anh đều diễn ra thuận lợi.

"Tôi tự hào khi cưới được người vợ giỏi ngoại ngữ, biết cách đối nhân xử thế. Trong cuộc sống, cô ấy là hậu phương vững chắc, đồng hành cùng chồng vun vén cho tổ ấm", nam tài xế chia sẻ.

Anh Duy Khương và chị Ngọc Huyền mới kết hôn được một năm. Tình yêu của họ bắt đầu sau khi nam tài xế gửi tin nhắn làm quen qua mạng xã hội.

Có thiện cảm với những tài xế điều khiển xe cứu thương, chị Ngọc Huyền nhắn tin trả lời lịch sự. Từ những lời hỏi han ban đầu, cả hai dần nhận ra sự đồng điệu trong cách trò chuyện cũng như quan điểm về cuộc sống.

"Kết thúc 3 ngày nhắn tin nói chuyện, chúng tôi gặp nhau ngoài đời. Một tháng sau, hai đứa xem ngày rồi tổ chức hôn lễ vào đầu năm 2025. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Lúc đó, tôi mong muốn cưới vợ để ổn định cuộc sống", người đàn ông cho biết.

Ban đầu, anh Duy Khương không được gia đình bên vợ ủng hộ. Nhiều người sợ chuyện tình cảm nhanh chóng sẽ khó bền lâu. Nam tài xế chọn cách lặng lẽ hành động để chứng minh quyết định kết hôn của bà xã là đúng đắn.

Tổ ấm hạnh phúc của anh Duy Khương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tôi không rượu chè, cờ bạc... tập trung làm ăn và chăm lo cho gia đình nhỏ, coi gia đình bên vợ như chính gia đình ruột thịt của mình”, anh chia sẻ.

Trước khi kết hôn với chị Ngọc Huyền, anh Duy Khương từng trải qua nhiều khó khăn. Từ ngày nên duyên vợ chồng, người đàn ông cảm thấy mọi chuyện thuận lợi, suôn sẻ.

Điều khiến nam tài xế vui nhất là sau giờ lái xe, có bữa cơm ấm áp do vợ chuẩn bị. Nhiều đêm, anh Duy Khương chở khách về muộn, chị Ngọc Huyền vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Với anh Duy Khương, 1 năm qua là quãng thời gian tuyệt vời và hạnh phúc trong cuộc đời. Đứa con đầu lòng chào đời giúp tổ ấm nhỏ thêm trọn vẹn niềm vui, rộn ràng tiếng cười mỗi ngày.