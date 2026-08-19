Khoảng 11h ngày 17/8, sau một buổi sáng làm việc vất vả giữa thời tiết oi nóng, hơn 10 công nhân trong đội bốc gỗ mệt nhoài. Đến giờ nghỉ trưa, mọi người vẫn ở bên chiếc xe chở gỗ vì chưa tìm được chỗ tránh nắng.

Một người trong nhóm tìm đến nhà chị Lưu Gia Hân, ở thôn Làng Giàng, xã Thái Niên, Lào Cai, ngỏ ý xin ngồi nhờ một lát để ăn cơm và nghỉ ngơi.

Lúc ấy, trong nhà chỉ có chị Hân và con nhỏ. Nghe lời xin nghỉ nhờ, người phụ nữ nhanh chóng mở cửa, mời cả nhóm vào nhà cho mát.

Giữa trưa nắng ở Lào Cai, hành động của cô gái đến từ TPHCM gây chú ý (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Chị lấy quạt, chuẩn bị chiếu và tạo điều kiện để mọi người có chỗ ăn uống, nằm nghỉ sau buổi sáng làm việc nặng nhọc.

Ban đầu, chị Hân muốn mời cả nhóm vào trong nhà. Tuy nhiên, sau nhiều giờ làm việc, quần áo, giày dép của các công nhân đều lấm lem bụi bẩn. Mọi người có phần ngại ngần nên chọn ngồi ở khoảng sân trước nhà.

Thấy vậy, chị Hân mở rộng các cửa để đón gió. Khoảng sân vốn thoáng đãng càng trở nên dễ chịu khi gió từ nhiều phía ùa vào.

Từ sự e dè ban đầu, những vị khách xa lạ dần thoải mái hơn. Họ trải chiếu, dùng cơm rồi nằm nghỉ ngay tại khoảng sân nhà chị Hân.

Nhóm công nhân ăn uống, nghỉ ngơi tại nhà chị Hân (Ảnh cắt từ video).

Cả đội ở lại đến khoảng 14h. Khi trời dịu hơn, mọi người đứng dậy, quét dọn sạch sẽ khu vực vừa nghỉ rồi mới rời đi để tiếp tục công việc.

Khoảng 20h cùng ngày, một người trong đội quay lại nhà chị Hân để gửi lời cảm ơn. Qua cuộc trò chuyện, chị mới biết nhóm công nhân sinh sống ở xã Cam Cọn, cách nhà chị khoảng 30km.

Vì làm việc xa nhà, mọi người không thể trở về nghỉ trưa. Giữa lúc mệt mỏi và nắng nóng, một khoảng sân thoáng cùng chiếc quạt của gia đình chị Hân trở thành nơi nghỉ chân bất ngờ.

Việc người phụ nữ trong đội quay lại vào buổi tối để nói lời cảm ơn khiến chị Hân khá xúc động. Sau đó, chị chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc cả đội nghỉ trưa lên trang cá nhân như một cách lưu giữ kỷ niệm về cuộc gặp tình cờ.

Không ngờ, đoạn video nhận được gần một triệu lượt xem cùng nhiều bình luận bày tỏ sự yêu mến trước hành động giản dị của gia đình.

Được biết, chị Hân quê ở TPHCM. Sau khi lấy chồng, chị chuyển lên Lào Cai sinh sống và đến nay đã khoảng 4 năm.

Chị Hân quê ở TPHCM, đã lấy chồng và chuyển tới Lào Cai sinh sống khoảng 4 năm qua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ miền Nam ra vùng đất phía Bắc lập gia đình, chị dần quen với cuộc sống nơi đây. Theo chị, khoảng cách địa lý không khiến bản thân cảm thấy xa lạ, bởi trong những năm sinh sống ở Lào Cai, chị cũng nhận được nhiều tình cảm và sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh.

Có lẽ vì thế, khi đứng trước một nhóm người xa lạ đang cần một chỗ tránh nóng, chị không nghĩ quá nhiều.

"Tôi sống ở đây cũng nhận được nhiều tình cảm yêu thương của mọi người. Bởi vậy, nếu có thể san sẻ, giúp đỡ bất cứ ai trong khả năng của mình, tôi luôn sẵn lòng", chị Hân chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Trước đó, một câu chuyện tương tự xảy ra tại Bắc Ninh hồi cuối tháng 5 từng nhận được sự quan tâm của dư luận.

Trưa 27/5, trong đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tại một số nơi ở Bắc Ninh lên tới gần 40 độ C. Chứng kiến gần 20 công nhân làm đường ngồi ăn cơm giữa trời nóng, gia đình anh Quân, chị Hạnh ở phường Đình Bảng, Từ Sơn, mời mọi người vào nhà nghỉ.

Gia đình dọn phòng khách, lau sạch nền nhà, bật 2 điều hòa để nhóm công nhân có chỗ nằm nghỉ. Gần 20 người ở lại từ khoảng 11h30 đến gần 14h rồi tiếp tục công việc.

Chị Hạnh chia sẻ, gia đình chỉ nghĩ đơn giản rằng sau một buổi sáng làm việc dưới nắng nóng, nếu có chỗ mát để nghỉ trưa thì người lao động sẽ có thêm sức khỏe cho buổi chiều. Câu chuyện sau đó nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội bởi sự chân thành và mộc mạc của gia đình.

Giữa những ngày nắng nóng, một khoảng sân mát hay vài giờ được ngủ yên có thể chỉ là điều rất nhỏ. Nhưng với người đang mệt mỏi sau nhiều giờ lao động, đó lại là sự tử tế đến đúng lúc.