Giáo viên vùng biên Tam Chung nhẹ nhõm khi lớp học có điện ổn định

Trường Mầm non Tam Chung có 7 điểm trường nằm rải rác ở các bản xa trung tâm xã. Riêng điểm trường Bản Ón, cách trung tâm xã hơn 20km, địa hình hiểm trở: Một bên là núi cao, một bên là vực sâu. Vào mùa mưa, việc di chuyển vô cùng khó khăn, có những ngày giáo viên phải đi bộ hàng giờ mới đến được lớp.

Trong thời gian dài, điểm trường Bản Ón không có đường điện riêng. Để duy trì sinh hoạt và dạy học, thầy cô buộc phải sử dụng nhờ nguồn điện từ điểm trường tiểu học gần đó, thông qua đường dây tạm với công suất thấp. Nguồn điện này thường xuyên chập chờn, lúc có lúc không, chỉ đủ thắp sáng cầm chừng, hoàn toàn không đáp ứng được nhu cầu dạy học và sinh hoạt bán trú.

Có những hôm đang dạy thì mất điện, lớp học tối, quạt không chạy, thời tiết oi bức khiến cả cô và trò đều mệt mỏi. Những hoạt động học tập cần hình ảnh trực quan, thiết bị hỗ trợ gần như không thể triển khai. Khi mất điện kéo dài, giáo viên phải chuyển sang nhóm bếp củi để nấu ăn cho học sinh, vừa vất vả vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Phần lớn học sinh của điểm trường là trẻ em người Mông, hoàn cảnh gia đình còn nhiều thiếu thốn. Có em đến lớp chỉ mang theo một nắm cơm trắng. Bữa ăn của mỗi trẻ mầm non chỉ 20.000 đồng mỗi ngày, từng bữa ăn đều phải tính toán rất chắt chiu. Trong điều kiện ấy, việc thiếu điện càng khiến công việc dạy học và chăm sóc trẻ thêm phần áp lực.

Chương trình “Giao nắng, chuyển yêu thương” đã tài trợ gói lắp đặt, kéo đường dây điện cho riêng giúp các thầy cô giáo tại trường mầm non Tam Chung yên tâm công tác (Ảnh: 247Express).

Vì vậy, khi chương trình “Giao nắng, chuyển yêu thương” do 247Express tổ chức phối hợp cùng đồn biên phòng địa phương hỗ trợ kéo đường điện riêng về điểm trường Bản Ón, các giáo viên ở đây đều vui mừng. “Mừng lắm, từ nay chúng tôi có thể sử dụng điện để nâng cao chất lượng dạy học, không còn cảnh lúc có lúc không”, một cô giáo chia sẻ.

Có điện ổn định, lớp học trở nên sáng sủa và an toàn hơn. Giáo viên có thể chủ động tổ chức các hoạt động học tập cho trẻ, sử dụng thiết bị hỗ trợ giảng dạy hiệu quả hơn. Việc nấu ăn bán trú cũng thuận lợi, giúp các em có bữa ăn đủ nóng, đảm bảo vệ sinh. Với giáo viên vùng cao, đó là một thay đổi rất lớn, giúp họ yên tâm hơn khi đứng lớp mỗi ngày.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ điện, trong khuôn khổ chương trình “Giao nắng, chuyển yêu thương”, 247Express còn mang đến sân chơi cho học sinh tại điểm trường với nhiều đồ chơi mới, khang trang hơn.

Chương trình còn hỗ trợ cải tạo sân chơi cho trường (Ảnh: 247Express).

Với trẻ mầm non vùng biên, có một sân chơi đúng nghĩa không chỉ giúp các em phát triển thể chất mà còn mang lại niềm vui, sự hào hứng mỗi khi đến lớp.

Trong chuyến thăm trường cùng chương trình, diễn viên Phương Anh Đào - với tư cách là nhân vật đồng hành cùng “Giao nắng, chuyển yêu thương” đã dành thời gian lắng nghe những chia sẻ của giáo viên về quá trình dạy học trong điều kiện thiếu điện trước đây. Sự quan tâm và lắng nghe ấy là nguồn động viên tinh thần lớn đối với thầy cô vùng biên, khi những khó khăn nơi đây được nhìn thấy và thấu hiểu.

Hành trình "Giao nắng, chuyển yêu thương" có sự tham gia của diễn viên Phương Anh Đào (Ảnh: 247Express).

Con đường đến trường của cô trò trường mầm non Tam Chung vẫn còn nhiều gian nan, nhưng lớp học giờ đây đã có điện ổn định, sân trường đã khang trang hơn. Với những hỗ trợ thiết thực từ 247Express thông qua chương trình “Giao nắng, chuyển yêu thương”, đây được xem là động lực để cô trò trường mầm non Tam Chung tiếp tục bám trường, bám lớp, nuôi dưỡng hy vọng cho tương lai của các em nhỏ nơi vùng biên này.

Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp chuyển phát dành cho doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập từ năm 2005.

Với hơn 200 bưu cục phủ sóng gần 34 tỉnh thành trên toàn quốc cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nền tảng công nghệ thông minh, 247Express cung cấp giải pháp vận chuyển linh hoạt, tối ưu theo từng mô hình kinh doanh, đáp ứng nhu cầu từ nội địa đến quốc tế. Hơn 20.000 khách hàng doanh nghiệp đã lựa chọn 247Express làm đối tác vận chuyển tin cậy.