Giải pháp khí sạch đạt chứng nhận HACCP quốc tế nâng tầm không gian F&B chuyên nghiệp

Bài toán cơ sở F&B: Thiết kế, an toàn và trải nghiệm phải song hành

Ngành F&B hiện nay ghi nhận sự dịch chuyển mạnh mẽ khi các doanh nghiệp đang hướng đến cải thiện trải nghiệm tổng thể của khách hàng thay vì chỉ tập trung vào món ăn hay giá thành như trước đây. Đối với phân khúc cao cấp, nhà hàng không đơn thuần là điểm đến ẩm thực mà còn là không gian gặp gỡ, kết nối và tận hưởng những giá trị sâu sắc hơn.

Vì vậy, việc tối ưu hóa mọi yếu tố hiện hữu trong hành trình của thực khách chính là chìa khóa giúp thương hiệu tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt và bảo vệ sức hút bền vững.

Theo các chuyên gia, trải nghiệm của thực khách là sự tổng hòa của chất lượng món ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm, âm nhạc và cả ánh sáng không gian.

Trong đó, chất lượng không khí được xem là một trải nghiệm vô hình, tuy không dễ nhận thấy, nhưng lại đóng vai trò quyết định đến cảm xúc và sự an tâm của khách hàng.

Bà Lê Ngọc Quỳnh - CEO Tinh Hoa Ẩm Thực Group, đơn vị sở hữu thương hiệu Senté đạt Michelin 3 năm liên tiếp (2023-2025) chia sẻ: “Đầu tư vào thiết kế không gian và trải nghiệm khách hàng là cách chúng tôi thể hiện sự chu đáo và lòng hiếu khách. Cảm giác thoải mái hay yên tâm sử dụng dịch vụ chỉ thực sự được tạo ra khi nhà hàng cân bằng được âm thanh, ánh sáng, mùi hương và đặc biệt là chất lượng không khí”.

Bà Lê Ngọc Quỳnh - CEO Tinh Hoa Ẩm Thực Group cho rằng môi trường an toàn và dễ chịu là yếu tố cần thiết để khách yên tâm sử dụng dịch vụ F&B (Ảnh: Panasonic).

Cùng quan điểm, kiến trúc sư Takashi Niwa - người đứng sau thiết kế của chuỗi nhà hàng cao cấp (Sen Tây Hồ, Yazawa, Pizza 4P’s…), khẳng định rằng không gian F&B cần đóng vai trò như một phông nền tinh tế tạo sự thư thái tối đa cho các buổi gặp gỡ và trò chuyện của thực khách.

Ông nhấn mạnh: “Ưu tiên sự thoải mái về môi trường, bao gồm chất lượng không khí và nhiệt độ, là một trong những bài toán trọng tâm ngay từ bước thiết kế đầu tiên. Mục tiêu là để khách hàng có thể tập trung vào món ăn và những người mà họ đang đồng hành”.

Khi không khí trở thành một phần của dịch vụ F&B nói chung, việc lựa chọn các thiết bị đạt chuẩn quốc tế, hỗ trợ nâng cao chất lượng môi trường chính là cơ sở then chốt để doanh nghiệp cụ thể hóa cam kết về an toàn và trải nghiệm của khách hàng.

Giải pháp đạt chứng nhận quốc tế HACCP International của Panasonic: Bước tiến nâng tầm không gian F&B

Với chặng đường hơn 100 năm phát triển trên toàn cầu, Panasonic đã không ngừng đầu tư nghiên cứu và sáng chế các công nghệ vì người dùng. Một bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực này là thương hiệu Nhật Bản đã đạt chứng nhận quốc tế HACCP International cho sản phẩm điều hòa thương mại tích hợp công nghệ Nanoe™ X thế hệ 3, kế tiếp thành tựu của thiết bị xử lý không khí ziaino™ trước đó.

HACCP International là hệ thống uy tín toàn cầu nhằm đánh giá nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm, giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất vận hành và gia tăng uy tín quốc tế.

KTS.Takashi Niwa nhận định giải pháp không khí đạt chứng nhận quốc tế HACCP International là cơ sở vững chắc để thiết kế không gian F&B chuyên nghiệp (Ảnh: Panasonic).

Việc đưa một tiêu chuẩn khắt khe về an toàn thực phẩm vào thiết bị điều hòa đã tháo gỡ bài toán khó cho những người kiến tạo không gian. Kiến trúc sư Takashi Niwa nhận định: “Đây là cơ sở vững chắc để phát triển các ý tưởng thiết kế tối ưu, đồng thời giúp giải quyết những lo ngại về an toàn vệ sinh trong môi trường F&B chuyên nghiệp”.

Dưới góc độ quản trị, bà Lê Ngọc Quỳnh - CEO Tinh Hoa Ẩm Thực Group cho biết sẽ ưu tiên lựa chọn giải pháp từ thương hiệu uy tín, đã được kiểm chứng bằng những quy chuẩn toàn cầu. Việc ứng dụng các thiết bị đạt chuẩn quốc tế là chìa khóa để doanh nghiệp F&B tự tin khẳng định chất lượng cao cấp, đồng thời tìm ra lời giải cho bài toán vận hành an tâm.

Panasonic phát triển bộ giải pháp toàn diện nhằm nâng tầm khí sạch cho các cơ sở kinh doanh F&B (Ảnh: Panasonic).

Nhằm nâng tầm khí sạch cho ngành F&B, Panasonic đã phát triển bộ giải pháp toàn diện bao gồm điều hòa cục bộ, điều hòa trung tâm, hệ thống quản lý chất lượng không khí (CAMS), thông gió thu hồi nhiệt (ERV), và giải pháp thiết bị xử lý không khí trong nhà IAQ (quạt trần - quạt điện - quạt hút, kết hợp máy lọc không khí và máy hút ẩm), cùng giải pháp chiếu sáng. Sự kết hợp đồng bộ giữa các giải pháp giúp chuẩn hóa không gian và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm quốc tế.

Trong chiến lược dài hạn, Panasonic định hướng trở thành đối tác đồng hành cùng doanh nghiệp F&B ngay từ giai đoạn tham vấn, thiết kế đến vận hành chuyên sâu. Mục tiêu không dừng lại ở xây dựng không gian tối ưu công năng, tiết kiệm chi phí mà còn đóng góp trực tiếp vào hệ sinh thái an toàn thực phẩm tại Việt Nam.

Bằng việc đạt được chứng nhận quốc tế HACCP International cho giải pháp khí sạch, Panasonic đã đưa chất lượng không khí trở thành một mắt xích kiểm soát chủ động trong chuỗi cung ứng thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Tìm hiểu về sản phẩm của Panasonic tại đây.