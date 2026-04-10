Giải cứu cụ bà 89 tuổi ở Trung Quốc trèo từ tầng 27 xuống tầng 21

Sự việc xảy ra cách đây ít ngày, cụ bà được phát hiện đang ở bên ngoài tầng 26 của một khu chung cư cao tầng. Một nhân viên vệ sinh cùng bảo vệ tòa nhà nghe thấy tiếng kêu yếu ớt từ phía trên, ngẩng lên thì phát hiện bà đang bám chặt vào các thanh sắt bảo vệ dàn nóng điều hòa gắn ngoài tường.

Ngay lập tức, họ gọi cảnh sát và lớn tiếng trấn an, yêu cầu bà đứng yên chờ lực lượng cứu hộ. Tuy nhiên, trong lúc lực lượng cứu hộ đang trên đường đến, cụ bà vẫn tiếp tục lần theo các khung sắt để trèo xuống dưới.

Cụ bà trèo từ tầng 27 của chung cư (Ảnh: South China Morning Post).

Trong tình trạng kiệt sức, bà dừng lại ở tầng 21, cách mặt đất khoảng 50m. Do việc tiếp cận từ bên ngoài quá nguy hiểm, lực lượng cứu hộ quyết định triển khai phương án cứu hộ từ bên trong tòa nhà.

Các nhân viên cứu hộ nhanh chóng buộc dây an toàn cho cụ bà, sau đó cắt một phần khung sắt để tạo chỗ ngồi tạm trên bệ điều hòa giúp bà nghỉ ngơi. Họ cũng cung cấp áo khoác và nước uống để trấn tĩnh tinh thần bà.

Qua xác minh, cụ bà sống một mình tại tầng 27. Trước đó, bà vô tình bị khóa trong phòng ngủ và để quên điện thoại di động ở phòng khách. Trong lúc hoảng loạn, bà đã đưa ra quyết định cực kỳ nguy hiểm là trèo ra ngoài và lần theo các thanh sắt để xuống dưới, với ý định tự leo xuống tận tầng 1.

Lực lượng cứu hộ ứng cứu từ bên trong (Ảnh: South China Morning Post).

Sau khoảng 20 phút nghỉ ngơi, lực lượng cứu hộ sử dụng cáng cứu thương tạo thành cầu nối giữa bệ điều hòa và cửa sổ của một căn hộ ở tầng 21. Từ đó, họ cẩn thận đưa cụ bà vào bên trong an toàn.

Rất may, cụ bà không bị thương, chỉ rơi vào trạng thái mệt mỏi và hoảng sợ. Sau đó, gia đình bà có mặt tại hiện trường và gửi lời cảm ơn tới lực lượng cứu hộ.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 4 triệu lượt xem. Nhiều người bày tỏ sự thán phục trước thể lực và ý chí của cụ bà, gọi bà là “siêu bà” hay ví von là “phiên bản bà của Alex Honnold” (Alex Honnold là vận động viên leo núi tự do nổi tiếng, từng chinh phục tòa tháp Taipei 101 cao 508m mà không cần dây bảo hộ).

Cảnh tượng khiến nhiều người thót tim (Ảnh: South China Morning Post).

Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng hài hước bình luận: “Người sinh năm 1989 chưa chắc dám trèo từ tầng 27, vậy mà cụ bà 89 tuổi lại làm được”. Người khác cho rằng nếu không được phát hiện kịp thời, có thể bà đã tự mình trèo xuống đất.

Một số người thậm chí còn chú ý đến chất lượng công trình: “Nếu vật liệu không đảm bảo, có lẽ sự việc đã kết thúc theo cách rất khác”, một người làm trong ngành xây dựng nhận xét.