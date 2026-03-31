Giả vờ "xì hơi" trên máy bay khiến khách khó chịu, người đàn ông bị cấm bay

Yeferson Cossio, 31 tuổi, một nhà sáng tạo nội dung người Colombia với hơn 12,5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, vừa bị một hãng hàng không cấm bay và dọa kiện tụng vì giả vờ "xì hơi" trên không trung.

Các hãng truyền thông ngày 31/3 đưa tin, Cossio đã kích hoạt một thiết bị phát ra tiếng "xì hơi" kèm mùi thật để trêu đùa những hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Avianca từ Bogota (Colombia) đến Madrid (Tây Ban Nha) hôm 11/3.

Chân dung nhà sáng tạo nội dung người Colombia cố ý tạo ra âm thanh như tiếng "xì hơi" và mùi gây khó chịu trên máy bay để trêu đùa (Ảnh: News).

"Âm thanh và mùi khó chịu tỏa ra trong khoang cabin của máy bay ở độ cao hơn 10.000m khiến nhiều người khó chịu. Đây không phải là một trò đùa", một hành khách cho hay.

Hành động này được thực hiện khi máy bay qua Đại Tây Dương, khiến việc hạ cánh khẩn cấp gần như không thể. Các chuyên gia trong ngành hàng không cho rằng, ở môi trường kín với hệ thống tuần hoàn không khí có áp suất, hành động này sẽ gây rủi ro trực tiếp cho hành khách.

Avianca là hãng hàng không thương mại lớn ở Nam Mỹ. Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 29/3, đại diện hãng hàng không cho biết họ phản đối bất cứ hành vi nào gây nguy hiểm cho an toàn hoạt động và làm ảnh hưởng tới trải nghiệm của hành khách.

Hiện hãng hàng không Avianca được cho là khởi động thủ tục pháp lý chống lại vị khách người Colombia. Đến nay, Cossio chưa đưa ra phản hồi về việc bị cấm bay.

Trước đó, vào tháng 2/2018, một máy bay của hãng hàng không Hà Lan phải hạ cánh khẩn cấp ở Áo sau khi hành khách không ngừng "xì hơi" dẫn tới xô xát lẫn nhau trên khoang hành khách.

Theo Straits Times, sự việc xảy ra trên máy bay của hãng hàng không Transavia Airlines bay từ Dubai (UAE) tới Amsterdam (Hà Lan) khi 2 hành khách mang quốc tịch Hà Lan xô xát với một cụ già ngồi gần.

Nguyên nhân được 2 người đàn ông đưa ra là cụ già không ngừng “xì hơi” và khiến cho họ cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, khi họ yêu cầu người đàn ông lớn tuổi dừng lại, ông cụ vẫn tiếp tục "xì hơi".

Mâu thuẫn nổ ra khiến họ “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Thậm chí, vụ xô xát còn kéo theo sự tham gia của một tiếp viên hàng không khi người này cố gắng can thiệp. Khi không thể kiềm chế được việc xô xát trên máy bay, phi hành đoàn đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay thủ đô Vienna (Áo) và nhờ sự trợ giúp của cảnh sát.

Phía hãng hàng không xác nhận có 4 người tham gia vụ việc gồm 2 người đàn ông quốc tịch Hà Lan và 2 người phụ nữ là 2 chị em gái. Trong đó, 2 vị khách nữ đã cư xử không đúng mực và dùng ngôn ngữ lăng mạ người khác.

Cuối cùng, cả 4 hành khách đều bị hãng Transavia ban lệnh cấm bay. Bởi vậy, họ buộc phải tìm một hãng thay thế để bay từ Vienna về Amsterdam.