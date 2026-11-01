Gia đình Việt làm gian bếp miền Tây trong vườn 2.000m2 ở Mỹ để bớt nhớ quê

Chi hàng nghìn USD dựng gian bếp miền Tây giữa nước Mỹ

Khuôn viên nhà chị Ngọc Loan tại Mỹ rộng khoảng 2.000m², phía trước là đồi thông, phía sau có hồ cá và dòng suối nhỏ. Gian bếp củi nằm ở cuối sân, được dựng bằng khung sắt, lợp mái tôn, gợi nhớ những căn bếp dân dã ở miền Tây Nam Bộ.

Chị Loan cho biết, gian bếp là món quà chị dành tặng mẹ là bà Ngọc (55 tuổi), với mong muốn giúp bà vơi nỗi nhớ quê khi sống nơi đất khách.

Gian bếp củi với những vật dụng quen thuộc gợi nhớ khung cảnh miền Tây Nam Bộ giữa nước Mỹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Loan từ TPHCM sang Mỹ định cư năm 2013 sau khi kết hôn, đến năm 2019 chị đón mẹ sang đoàn tụ. Khi vợ chồng chị đi làm, các con chị đi học, bà Ngọc thường ở nhà một mình. Dù vẫn giữ thói quen nấu các món Việt, chăm chút từng bữa cơm, bà đôi lúc buồn vì thiếu người trò chuyện, nhớ người thân và cuộc sống tại quê nhà.

Thấy mẹ thiếu không gian sinh hoạt quen thuộc, chị Loan cùng chồng cải tạo khu đất phía sau nhà thành nơi để bà nấu nướng, chăm sóc cây cối và thư giãn. Gian bếp được hoàn thiện cách đây khoảng 2 năm.

Chị Loan cho biết do thợ địa phương không quen với kiểu bếp dân dã miền Tây Việt Nam, gia đình chị chỉ thuê họ dựng khung sắt, lợp mái tôn và đổ nền xi măng. Những hạng mục còn lại, từ đi đường điện, đóng kệ gỗ đến xây bệ rửa chén, lát gạch, đều do hai vợ chồng tự thu xếp.

"Chi phí nhân công xây dựng tại Mỹ khá cao, dù công trình không có nhiều hạng mục phức tạp. Gian bếp xây một tuần mới xong, riêng tiền công thuê thợ dựng đã lên đến 2.000-3.000 USD (50-77 triệu đồng)", chị Loan nói.

Những vật dụng như chảo nhôm, nia tre, rổ rá được gia đình mang từ Việt Nam sang Mỹ để phục vụ việc nấu ăn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gia đình còn mất nhiều thời gian tìm mua vật dụng phù hợp với cách nấu nướng truyền thống. Một số món được mua tại Mỹ, số khác được chị đặt từ Việt Nam gửi sang hoặc nhờ mẹ mang sang sau những chuyến về thăm quê. Chảo nhôm, nia tre, rổ rá, khuôn bánh khọt, chảo đổ bánh xèo dần được đưa vào sử dụng.

Phía sau bếp, chồng chị Loan trồng thêm hàng dừa, đào hồ nuôi cá, gợi hình ảnh chiếc ao ở quê nhà.

Trước đó, gia đình đã bắt đầu làm vườn từ năm 2020, trồng rau củ quả phục vụ bữa ăn hằng ngày. Sau khi thuê người dọn cỏ dại, vợ chồng chị cuốc đất, lên luống, bón phân. Bà Ngọc đảm nhận phần lớn việc chăm sóc cây trồng.

Theo chị Loan, tìm giống rau và rau gia vị là một trong những công đoạn tốn nhiều công sức. Một số loại có thể mua hạt giống hoặc cây con từ cộng đồng người Việt tại Mỹ, nhưng những loại rau thơm như mùi tàu, ngò rí, húng quế lại khó tìm hơn.

Có lần, chị lái xe khoảng 3 tiếng đến chợ Việt ở Mỹ mua rau tươi về ngâm nước cho ra rễ rồi đem trồng. Không phải lần nào việc giâm cành cũng thành công, nhưng gia đình vẫn kiên trì thử lại.

"Có lúc chúng tôi giâm cành đến chục lần, cây mới bén rễ, nhưng nghĩ đến cảnh muốn nấu món Việt mà thiếu rau thơm, cả nhà lại kiên trì trồng các loại rau", chị Loan kể.

Gian bếp trở thành nơi các thành viên trong gia đình quây quần nấu nướng, ăn uống vào dịp cuối tuần và ngày lễ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau nhiều năm vun trồng, khu vườn có thêm các loại cây ăn trái như dừa, đào, chanh, mận, hồng táo, chuối. Xen giữa những tán cây là các luống rau muống, cà chua, mướp, đậu bắp, dưa leo, ớt, củ kiệu, dọc mùng, khổ qua theo mùa.

Nhờ vậy, bà Ngọc có thể chủ động hái rau nấu canh, làm món xào hoặc chuẩn bị nguyên liệu cho các món ăn miền Tây.

Gia đình Việt ở Mỹ ngày nào cũng ăn món Việt Nam

Từ ngày gian bếp hoàn thành, bà Ngọc có thêm không gian riêng để nấu nướng. Gần như ngày nào bà cũng chuẩn bị các món Việt, từ bữa cơm gia đình đến những món bánh, món nước mang hương vị miền Tây.

Theo chị Loan, có hôm vợ chồng đi làm về đã thấy mẹ chuẩn bị hết món này đến món khác. Chị đôi lúc khuyên mẹ nghỉ ngơi, không cần nấu quá nhiều, nhưng với bà, nấu ăn vừa là đam mê vừa là niềm vui khi thấy con cháu ăn uống ngon miệng.

"Một phần là đam mê, con cái ăn uống vui vẻ thì mẹ cũng thích", chị Loan nói.

Trong không gian mở, xung quanh là cây cối và vườn rau do chính tay mình chăm sóc, bà Ngọc có thể vừa nấu ăn vừa tận hưởng khung cảnh quen thuộc. Sau khi xong việc bếp núc, bà thường ngồi nghỉ ngoài sân, nghe tiếng chim hót, tiếng ve kêu.

"Ngồi trong căn bếp này, tôi có cảm giác như đang ở quê nhà", bà Ngọc chia sẻ.

Bà còn tự tay hoàn thiện những chi tiết nhỏ trong gian bếp. Ban đầu, chị Loan định thuê người làm sẵn khu vực rửa chén ngoài trời, nhưng bà Ngọc muốn tự chọn gạch, lát từng viên và bố trí đường nước theo ý mình.

"Mẹ tôi nói không thích làm sẵn như vậy, cứ mua gạch về để mẹ tự lót. Mẹ sắp xếp thế nào, làm đường nước ra sao cũng muốn tự tay làm, giống như ở Việt Nam vậy", chị Loan kể.

Khu vực rửa chén ngoài trời được bà Ngọc tự tay chọn gạch, sắp xếp và hoàn thiện theo thói quen sinh hoạt ở quê nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vào dịp cuối tuần, ngày lễ hay Tết, khu vườn trở thành nơi tụ họp của đại gia đình. Mọi người cùng hái rau, chuẩn bị nguyên liệu rồi quây quần nấu nướng. Hai con chị Loan, dù sinh ra và lớn lên tại Mỹ, cũng dần quen với những món ăn truyền thống như bún mắm, bánh xèo, mực nướng.

Chị Loan thường nấu dư vài phần để biếu hàng xóm người Mỹ. Những người sống gần nhà đôi khi ghé chơi, tò mò về gian bếp ngoài trời và các món ăn được chế biến tại đây.

Dù sống xa quê, gia đình chị Loan vẫn duy trì thói quen ăn các món Việt mỗi ngày (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hằng tuần, vợ chồng chị Loan vẫn đưa các con và bà Ngọc đi chơi đây đó. Tuy nhiên, theo chị, những chuyến đi không thể thay thế cảm giác thân thuộc của quê nhà hay làm vơi nỗi nhớ Việt Nam.

Bà Ngọc thường về Việt Nam thăm người thân mỗi năm, còn chị Loan khoảng 2 năm mới có dịp trở về do bận chăm sóc con nhỏ.

Bởi vậy, giữa nước Mỹ, gian bếp cuối vườn vẫn đỏ lửa gần như mỗi ngày. Bà Ngọc tiếp tục trồng rau, hái trái, nấu những món ăn quen thuộc cho con cháu. Với gia đình chị Loan, gian bếp không thể xóa đi nỗi nhớ quê, nhưng giúp bà Ngọc duy trì những thói quen thân thuộc và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống xa xứ.