Gia đình 6 người mặc đồ giản dị ở Gia Lai đi nhận ô tô mới gây sốt

Clip ghi lại khoảnh khắc 6 thành viên trong một gia đình mặc trang phục giản dị đến đại lý nhận ô tô đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hình ảnh mộc mạc nhưng đầy hạnh phúc của gia đình khiến nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và gửi lời chúc mừng.

Gia đình 6 người của anh C. đi nhận xe (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo tìm hiểu, nhân vật trong clip là gia đình anh C. (trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai). Sau nhiều năm tích góp, anh C, quyết định mua chiếc ô tô trị giá khoảng 700 triệu đồng để phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình.

Nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý ô tô, người trực tiếp hỗ trợ gia đình anh C. cho biết trước khi quyết định mua xe, anh đã tìm hiểu khá kỹ nhiều dòng ô tô khác nhau.

Cả gia đình đều rất hào hứng, hạnh phúc vì có phương tiện che nắng mưa cho các con.

Niềm phấn khởi của mẹ con nhà anh C. khi nhận xe (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại thời điểm thanh toán, anh C. mang theo nhiều cọc tiền được đựng trong túi nilon màu xanh.

Hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi cảm phục trước sự nỗ lực lao động, tích góp của gia đình để sở hữu chiếc xe mơ ước.

“Gia đình anh rất giản dị, mộc mạc. Nhìn vợ con cười và chụp hình bên chiếc xe mới, anh nói mọi cố gắng đều xứng đáng.

Đây không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là món quà anh dành cho gia đình”, nhân viên bán hàng chia sẻ.