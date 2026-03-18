Gần 2 thập kỷ đồng hành cùng người Việt, Kingsport khẳng định vị thế với nhiều giải thưởng

Giải thưởng là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững, lấy công nghệ và chất lượng làm nền tảng của thương hiệu.

Bước lên vị thế thương hiệu mạnh quốc gia

Tại Lễ công bố Thương hiệu mạnh quốc gia 2026 (Vietnam Top Brand Awards) tổ chức tại Dinh Độc Lập (TPHCM), Kingsport đã được xướng tên trong “Top 3 Thương hiệu Chăm sóc sức khỏe Quốc gia”.

Đây là giải thưởng thường niên uy tín do hội đồng thẩm định độc lập tổ chức. Để góp mặt trong bảng xếp hạng này, Kingsport đã vượt qua hàng nghìn hồ sơ doanh nghiệp, đáp ứng bộ tiêu chí khắt khe về chất lượng sản phẩm, năng lực đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và uy tín thương hiệu.

Việc tiếp tục góp mặt trong “Top 10 công ty thiết bị y tế và chăm sóc sức khỏe uy tín năm 2025” đã hoàn thiện bức tranh thành tựu, cho thấy sự phát triển bền vững thay vì thành công nhất thời.

Với Kingsport, giải thưởng không chỉ là danh hiệu, mà là cam kết trong việc mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe tại nhà tiện lợi, hiệu quả và phù hợp với nhiều người Việt.

Kingsport nhận chứng nhận “Thương hiệu chăm sóc sức khỏe quốc gia 2026” (Ảnh: Kingsport).

Xây vị thế bằng công nghệ và chất lượng

Đằng sau những danh hiệu là chiến lược đầu tư bài bản vào nghiên cứu và phát triển (R&D). Mỗi sản phẩm Kingsport ra đời là kết tinh của quá trình nghiên cứu nghiêm túc, hướng đến chuẩn mực công nghệ cao hơn cho thị trường Việt Nam.

Minh chứng là công nghệ Kingtech - thành quả của hơn 19.000 giờ nghiên cứu, giúp tái định nghĩa trải nghiệm ghế massage với thao tác mô phỏng chân thực như tay người. Bên cạnh đó, các công nghệ độc quyền như King Sonic, WarmTech Ultra hay trí tuệ nhân tạo AI Body Scan được phát triển dựa trên sự thấu hiểu thể trạng người Á Đông.

Toàn bộ quy trình sản xuất tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như CE, RoHS, Intertek, Quatest 3, bảo đảm chất lượng và độ an toàn trước khi sản phẩm đến tay người dùng.

Không chỉ dừng ở nền tảng công nghệ, uy tín thương hiệu còn được phản ánh qua những con số khảo sát thực tế. Theo Younet năm 2025, 96% người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn Kingsport khi có nhu cầu mua ghế massage; 99% yêu thích công nghệ Kingtech; 97% ghi nhận giấc ngủ và tinh thần được cải thiện; 96% đánh giá tích cực sự phục hồi chức năng vận động và 96% hài lòng với chất lượng dịch vụ.

Sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ bài bản và những chỉ số hài lòng cao là cơ sở giúp Kingsport xây dựng vị thế thương hiệu đầu ngành một cách bền vững - không chỉ bằng danh hiệu, mà bằng giá trị được kiểm chứng từ hàng triệu người dùng.

Kingsport định nghĩa lại chuẩn sống hiện đại bằng các thiết bị công nghệ hàng đầu (Ảnh: Kingsport).

Gửi gắm tầm nhìn thương hiệu qua nghệ thuật

Không chỉ dừng ở sản phẩm hay công nghệ, Kingsport lựa chọn nghệ thuật như một không gian chiến lược để truyền tải tầm nhìn thương hiệu.

Sự ra mắt MV “Ngồi Trên Ngai” cùng Hoàng Thuỳ Linh và MASEW không đơn thuần là xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc, mà là cách thương hiệu tái định nghĩa hình ảnh chiếc ghế massage - từ một thiết bị chăm sóc sức khỏe trở thành biểu tượng của sự tận hưởng và được nuông chiều ngay tại nhà.

Trong không gian văn hóa đại chúng, “ngai” không còn là biểu tượng của quyền lực, mà là vị trí của người xứng đáng được chăm sóc sau những nỗ lực mỗi ngày. Qua đó, Kingsport kể lại hành trình gần 20 năm đồng hành cùng sức khỏe người Việt: đưa trải nghiệm chăm sóc chuẩn cao cấp về không gian sống, để mỗi gia đình đều có “ngai” của riêng mình.

Nghệ thuật vì thế không phải một hoạt động truyền thông đơn lẻ, mà là cách Kingsport khẳng định vai trò tiên phong trong việc nâng chuẩn chăm sóc sức khỏe tại gia - nơi công nghệ phục vụ sự thư giãn, tái tạo năng lượng và chất lượng sống bền vững.

Gần hai thập kỷ bền bỉ cùng người Việt, Kingsport kiến tạo vị thế bằng nội lực thực chứng: đạt nhiều giải thưởng, nền tảng công nghệ được đầu tư bài bản và sự tin tưởng của hàng triệu gia đình. Từ phòng nghiên cứu đến không gian sống, từ thị trường đến sân khấu văn hóa đại chúng, thương hiệu từng bước khẳng định vai trò dẫn dắt trong ngành chăm sóc sức khỏe tại nhà - nơi mỗi sản phẩm không chỉ đại diện cho công nghệ, mà còn cho một chuẩn mực sống mới của người Việt.