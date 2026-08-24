Gần 100 tình nguyện viên Prudential gieo mầm xanh, tiếp nối hành trình “Trao gửi yên tâm”

Gần 100 nhân viên và tư vấn viên đã cùng nhau trồng 100 cây xanh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, góp phần phục hồi hệ sinh thái địa phương và lan tỏa tinh thần sống xanh.

Thông qua PRU Tình Nguyện, Prudential tạo cơ hội để đội ngũ nhân viên và tư vấn viên trực tiếp tham gia các hoạt động vì cộng đồng và môi trường. Mỗi hoạt động là một điểm đến trong hành trình tình nguyện, nơi tinh thần chung tay được chuyển hóa thành những đóng góp thiết thực cho xã hội.

Chung tay phục hồi hệ sinh thái Bình Châu - Phước Bửu

Một buổi sáng thứ 7, gần 100 nhân viên và tư vấn viên Prudential đã có mặt tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. Mỗi cây xanh được vun trồng không chỉ góp thêm một mầm sống cho khu rừng mà còn thể hiện tinh thần sẵn sàng hành động vì môi trường và cộng đồng của đội ngũ Prudential.

Là khu rừng sinh thái ven biển nguyên sinh duy nhất còn tương đối nguyên vẹn ở Đông Nam Bộ, Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu có vai trò phòng hộ vùng ven biển, bảo vệ cảnh quan, nghiên cứu khoa học và giáo dục bảo tồn.

Tại đây, các tình nguyện viên Prudential đã tự tay trồng 100 cây bản địa phù hợp với thổ nhưỡng cát ven biển, góp thêm nguồn lực thiết thực cho nỗ lực gìn giữ hệ sinh thái đặc hữu của khu vực.

Hoạt động này góp phần chung tay bảo vệ môi trường, gia tăng diện tích cây xanh và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, bền vững cho các thế hệ tương lai (Ảnh: Prudential Việt Nam).

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, ông Kevin Kwon - Tổng giám đốc Prudential Việt Nam cho biết, với Prudential, phát triển bền vững không chỉ được thể hiện qua những đóng góp cho cộng đồng mà còn bắt đầu từ việc xây dựng một môi trường - nơi mỗi nhân viên có cơ hội tham gia, đóng góp và tạo ra những giá trị tích cực.

“PRU Tình Nguyện là một trong những cách chúng tôi hiện thực hóa cam kết đó, tạo điều kiện để nhân viên và tư vấn viên cùng chung tay vì cộng đồng, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên. Chúng tôi tin rằng khi mỗi cá nhân được trao cơ hội đóng góp, những nỗ lực nhỏ sẽ cộng hưởng thành sức mạnh tập thể, tạo nên những tác động tích cực và bền vững cho xã hội. Thông qua những hành trình ý nghĩa này, chúng tôi mong muốn tiếp tục nuôi dưỡng một văn hóa doanh nghiệp nhân văn, nơi tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và niềm tự hào được nuôi dưỡng từ chính những hành động thiết thực mỗi ngày”, ông nhấn mạnh.

Prudential Việt Nam chung tay vì cộng đồng (Ảnh: Prudential Việt Nam).

Từ sáng kiến xanh đến cam kết phát triển bền vững cùng cộng đồng

PRU Tình Nguyện được Prudential triển khai như một hành trình tình nguyện, là cách Prudential chuyển hóa cam kết phát triển bền vững thành hành động cụ thể, đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Trao gửi yên tâm”.

Từ trồng cây, bảo vệ môi trường đến hiến máu nhân đạo và các hoạt động tình nguyện khác, mỗi hoạt động là một cơ hội để đội ngũ Prudential đóng góp thời gian, công sức và lan tỏa những giá trị tích cực.

Bà Lê Hương Ly, Phó tổng giám đốc pháp lý, Truyền thông và Đối ngoại Prudential Việt Nam, chia sẻ với Prudential Việt Nam, phát triển bền vững không chỉ là tạo ra giá trị hôm nay, mà còn là góp phần xây dựng một cộng đồng vững vàng hơn trước những thách thức của tương lai.

Hoạt động trồng cây trong chương trình PRU Tình Nguyện là hành động thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây cũng là một phần trong hành trình “Trao gửi yên tâm” của Prudential, hướng đến tăng cường khả năng chống chịu cho cộng đồng trên nhiều phương diện, từ giáo dục tài chính, chăm sóc sức khỏe đến môi trường.

“Chúng tôi tin rằng mỗi hành động hôm nay sẽ góp phần tạo nên một tương lai bền vững hơn cho cộng đồng và các thế hệ mai sau”, bà nhấn mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm, Prudential cho hay đã hỗ trợ 5.900 người hưởng lợi và hơn 400 tình nguyện viên đồng hành tại 11 tỉnh thành với hơn 33 sự kiện. Những kết quả này là minh chứng cho cam kết lâu dài của Prudential trong việc chung tay cùng cộng đồng xây dựng một tương lai bền vững hơn, tập trung vào hai trụ cột trọng tâm: thúc đẩy giáo dục quản lý tài chính toàn diện và tăng cường sức khỏe cộng đồng gắn với khả năng thích ứng trước biến đổi khí hậu.

Những mầm xanh được vun trồng cho môi trường tương lai (Ảnh: Prudential Việt Nam).

Từ những mầm xanh được vun trồng hôm nay, Prudential tiếp tục nối dài hành trình “Trao gửi yên tâm” bằng những hành động thiết thực, nơi mỗi thành viên đều có thể góp sức theo cách của mình.

PRU Tình Nguyện sẽ tiếp tục mở ra những điểm đến mới, kết nối đội ngũ Prudential với cộng đồng và môi trường, để tinh thần trách nhiệm không chỉ được lan tỏa qua những chương trình, mà trở thành những hành động được duy trì và nhân rộng theo thời gian.