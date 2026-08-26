Fairmont Wedding Fest 2026 - khi lễ hội cưới được kể như câu chuyện tình

Fairmont Wedding Fest 2026: Written For Two - Một chuyện tình được viết giữa trái tim Hà Nội (Ảnh: BTC).

Từ ngày 5-6/9, Fairmont Hanoi lần đầu tổ chức Fairmont Wedding Fest 2026 với chủ đề “Written For Two - Một chuyện tình được viết giữa trái tim Hà Nội”. Sự kiện quy tụ gần 30 thương hiệu, nhà thiết kế và chuyên gia trong lĩnh vực cưới, đồng thời kết nối các đơn vị tổ chức cưới trong nước và quốc tế.

Lấy cảm hứng từ những bức thư tình viết tay, “Written For Two” bắt đầu từ ý niệm mỗi câu chuyện tình đều có một ngôn ngữ riêng, được tạo nên bởi những kỷ niệm, cảm xúc và dấu ấn chỉ thuộc về hai người. Các không gian sự kiện khác nhau của khách sạn lần lượt trở thành bối cảnh cho từng chương của một câu chuyện: Gặp gỡ - cảm hứng - hẹn ước - chung vui.

Người tham dự vì thế không chỉ xem một lễ cưới được chuẩn bị như thế nào, mà còn có cơ hội bước vào và trải nghiệm những khoảnh khắc khác nhau của ngày trọng đại.

Bốn chương thay cho một triển lãm cưới

Chương đầu tiên - Gặp gỡ, được thiết kế như khu vực chào đón khách của một đám cưới thực sự.

Tại đây, mỗi vị khách nhận một tấm “hộ chiếu cưới”, đóng vai trò như tấm bản đồ dẫn lối qua các không gian tiếp theo. Mỗi dấu mộc trên hộ chiếu tương ứng với một điểm chạm mới trong hành trình.

Khách tham dự tiếp tục bước vào chương hai - Cảm hứng, được mở ra trong Grand Ballroom rộng 1.100m² không cột, nơi những ý tưởng nghệ thuật độc đáo của Lutèce được hiện thực hóa qua không gian và từng chi tiết dàn dựng tinh tế, tái hiện diện mạo của một lễ cưới trang trọng. Tại đây, gần 30 thương hiệu và chuyên gia cưới cùng hội tụ, tạo cơ hội để các cặp đôi tìm kiếm những ý tưởng phù hợp với câu chuyện riêng của mình.

Không gian Grand Ballroom rộng 1.100m² không cột, được tái hiện trong diện mạo của một lễ cưới trang trọng (Ảnh: BTC).

Không gian cưới mở ra nhiều phong cách và ý tưởng khác nhau (Ảnh: BTC).

Trong hai ngày của Wedding Fest còn có hai màn trình diễn thời trang, giới thiệu các thiết kế lễ phục đầy cảm hứng cho ngày trọng đại. CALLA Bridal mang tới bộ sưu tập váy cưới 2027 “L’HÉRITAGE”, tôn vinh nghệ thuật may đo thủ công và vẻ đẹp cổ điển được tái hiện với tinh thần đương đại.

Trong khi đó, Văn Hùng Tailor mang đến “The Thread of Legacy”, kể câu chuyện về những giá trị được kế thừa, gìn giữ và tiếp tục phát triển qua gần 50 thiết kế Âu phục dành cho người đàn ông.

Một điểm nhấn khác là cuộc trò chuyện cùng Hà Đỗ, Giám đốc Sáng tạo Đẹp Magazine, xoay quanh chủ đề “Ngôn ngữ mới của đám cưới xa xỉ - Từ cảm hứng đến dấu ấn riêng”, mở ra những góc nhìn về cách cá nhân hóa phong cách và trải nghiệm trong ngày trọng đại. Song song đó, show cưới thực cảnh “Ngũ hồi hỷ sự” mang đến một lát cắt văn hóa Việt, tái hiện những nghi thức và nét đẹp của đám cưới truyền thống trong một cách tiếp cận đương đại.

Từ lời hẹn ước đến bữa tiệc chung vui

Chương ba - Hẹn ước đưa người tham dự đến một bối cảnh khác: khu vườn trong sân Fairmont Hanoi và Junior Ballroom.

Với ý tưởng “A Love Letter” của đơn vị 7799 Wedding Storyteller, khu vườn và Junior Ballroom mang đến không gian "vow ceremony" phong cách phương Tây. Tại đây, các cặp đôi cũng có cơ hội trực tiếp trao lời hẹn ước trong bối cảnh được dựng như một lễ cưới thực tế, thay vì chỉ quan sát một mô hình trưng bày.

Khu vườn Fairmont Hanoi, không gian lý tưởng cho khoảnh khắc trao lời hẹn ước (Ảnh: BTC).

Hành trình sau đó chuyển từ sự trang trọng của nghi lễ sang chương bốn - Chung vui.

Signature Ballroom được biến đổi thành không gian của một buổi tiệc sau lễ cưới (Wedding After Party), với âm nhạc, cocktail, ẩm thực và những trải nghiệm tương tác, khi cô dâu chú rể có thể dành thời gian tận hưởng bữa tiệc cùng gia đình và bạn bè.

Signature Ballroom - không gian After Party với trình chiếu "mapping" và bếp mở riêng biệt (Ảnh: BTC).

Từ wedding fest đến một điển kết nối của ngành cưới

Bên cạnh câu chuyện dành cho các cặp đôi, Fairmont Wedding Fest 2026 còn hướng đến việc tạo ra một “Wedding Hub”, nơi những người làm trong ngành cưới có thể gặp gỡ và trao đổi. Trong khuôn khổ sự kiện, Fairmont Hanoi kết nối 10 wedding planner (lên kế hoạch tổ chức) quốc tế với các đơn vị và đối tác tại Việt Nam, không chỉ giới thiệu năng lực tổ chức cưới tại Hà Nội mà còn mở ra cơ hội tìm hiểu về văn hóa, dịch vụ và tiềm năng của ngành cưới Việt Nam.

Đây cũng là cách Fairmont Hanoi mở rộng câu chuyện từ một lễ cưới trong khách sạn sang khái niệm “Wedding Destination” - nơi Hà Nội có thể là điểm bắt đầu, còn Hạ Long, Ninh Bình và những địa danh giàu bản sắc khác trở thành những phần tiếp theo của hành trình.

Fairmont Wedding Fest 2026 - Written For Two: Một chuyện tình được viết giữa trái tim Hà Nội (Ảnh: BTC).

Thời gian: Thứ bảy, 5/9 và chủ nhật, 6/9

Địa điểm: Fairmont Hanoi - Sảnh sự kiện - 29 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Sự kiện vào cửa tự do.

Đăng ký các hoạt động và thông tin chi tiết: https://www.fairmonthanoi.com/wedding-fest-2026/.

Fairmont Hanoi là khách sạn đầu tiên của thương hiệu Fairmont tại Việt Nam, tọa lạc gần hồ Hoàn Kiếm. Khách sạn có 241 phòng nghỉ, 8 nhà hàng, bar và lounge; tổ hợp CIRUA Spa, Fitness & Wellness Club rộng 3.500 m² và hơn 4.000 m² không gian hội nghị, sự kiện. Grand Ballroom không cột rộng 1.100 m² là không gian lớn nhất trong hệ thống phòng tiệc của khách sạn.