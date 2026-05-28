Enoda Home tăng trưởng 70% doanh thu nhờ bài toán tối ưu kho vận tốc độ cao

Thị trường đồ gia dụng thông minh và phụ kiện tiện ích gia đình tại Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ khi nhu cầu chăm sóc không gian sống của người dân ngày càng cao. Trong làn sóng đó, Enoda Home - thương hiệu sắp xếp nhà cửa theo phong cách Nhật Bản - đã nhanh chóng vươn lên thành một trong những tên tuổi nổi bật trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT).

Thế nhưng, ít ai biết rằng đằng sau mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 70% trong năm qua của thương hiệu này là cả một cuộc cách mạng về tư duy vận hành kho bãi.

Từ ý tưởng "bình dân hóa" phong cách sống Nhật Bản

Enoda Home, thương hiệu thuộc Công ty TNHH Creative E-Commerce có trụ sở tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) ra đời vào cuối năm 2023. Nhận thấy người Việt ngày càng chú trọng đến việc tối ưu không gian sống nhưng thị trường lại thiếu các giải pháp vừa túi tiền, Enoda Home đã chọn lối đi riêng.

Góc không gian sống tối giản, ngăn nắp với các sản phẩm của Enoda Home (Ảnh: Enoda Home).

Thay vì chỉ bán những chiếc hộp lưu trữ cơ bản, Enoda Home định vị sản phẩm như một phong cách sống hiện đại, gọn gàng mang tinh thần Nhật Bản. Điểm cộng của thương hiệu là các thiết kế hình khối mô-đun linh hoạt, màu sắc nhã nhặn và dễ dàng lắp đặt. Với mức giá chỉ từ 10.000 đến 100.000 đồng, bất kỳ ai cũng có thể sở hữu một góc nhà ngăn nắp.

Nhờ đánh đúng tâm lý số đông, Enoda Home nhanh chóng mở rộng mô hình bán hàng đa kênh tự chủ, từ các sàn TMĐT lớn, mạng xã hội, website cho đến các điểm bán lẻ offline (trực tiếp). Đơn hàng đổ về ngày một nhiều cũng là lúc bài toán vận hành bắt đầu thử thách doanh nghiệp trẻ.

Cái bẫy của sự tăng trưởng: Kho hàng quá tải

Khi quy mô đơn hàng tăng phi mã, hệ thống quản lý nội bộ của Enoda Home lộ rõ những điểm nghẽn. Trước đây, công tác quản lý tồn kho của thương hiệu phụ thuộc nhiều vào thủ công, dẫn đến dữ liệu hàng hóa giữa các kênh thường xuyên lệch nhau. Nhân viên kho phải thao tác song song trên hai hệ thống khác nhau để đối soát, vừa tốn thời gian lại vừa dễ sai sót.

Tốc độ đóng gói không bắt kịp tốc độ chốt đơn bắt buộc Enoda Home phải cải cách hệ thống (Ảnh: Enoda Home).

Tốc độ đóng gói không bắt kịp tốc độ chốt đơn. Tình trạng nhầm hàng, thiếu hàng hoặc giao chậm xảy ra trong các đợt cao điểm trở thành rào cản lớn, kìm hãm trải nghiệm khách hàng và ảnh hưởng đến uy tín gian hàng. Ban lãnh đạo Enoda Home hiểu rằng nếu không tối ưu được mặt sau của hệ thống back-end là kho hàng, doanh nghiệp không thể đi xa.

Bước ngoặt chuẩn hóa quy trình từ lời khuyên của người trong ngành

Trong quá trình tìm kiếm giải pháp, thông qua sự giới thiệu từ một đối tác bán hàng có kinh nghiệm tại thị trường Indonesia, Enoda Home đã biết đến BigSeller - nền tảng quản lý bán hàng đa kênh chuyên sâu.

Hệ thống này đáp ứng đúng các nhu cầu hiện tại của kho hàng: từ đồng bộ tồn kho real-time (thời gian thực) cho đến tối ưu hóa quy trình đóng gói. Hợp tác cùng BigSeller, Enoda Home bắt tay vào công cuộc thay đổi toàn diện diện mạo kho bãi.

Việc phân loại đơn và nhặt hàng được cải thiện hiệu quả sau khi kho hàng được sắp xếp trật tự với BigSeller (Ảnh: Enoda Home).

Bà Đỗ Thu Trang, Nhà sáng lập Enoda Home chia sẻ: “Điểm cải tiến rõ rệt nhất là hệ thống quản lý kho (WMS) của BigSeller giúp luồng đơn hàng di chuyển rất logic và suôn sẻ. Giao diện trực quan nên nhân viên mới chỉ cần hướng dẫn qua là có thể thao tác mượt mà, giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian đào tạo”.

Đặc biệt, tính năng phân loại đơn hàng (picking/sorting) của BigSeller đã trở thành "cứu cánh" cho Enoda Home trong các dịp siêu sale lớn. Đại diện đội ngũ vận hành kho của Enoda Home nói: “Vào ngày hội mua sắm 8/8/2025, áp lực đơn hàng rất lớn. Tuy nhiên, nhờ tính năng quy đổi vị trí thực tế của hàng hóa lên hệ thống của BigSeller, việc phân loại đơn và nhặt hàng diễn ra rất nhanh. Nhân viên chỉ cần quét mã là biết chính xác hàng ở đâu, không còn tình trạng chạy tới chạy lui tìm kiếm như trước”.

Bên cạnh đó, ứng dụng BigSeller trên điện thoại cũng giúp các nhà quản lý Enoda Home theo dõi sát sao trạng thái từng đơn hàng, nắm được hiệu suất của từng nhân sự và kiểm soát dòng hàng mọi lúc mọi nơi một cách minh bạch.

Kho hàng Enoda Home được sắp xếp khoa học, đẩy nhanh tốc độ đóng gói (Ảnh: Enoda Home).

Trái ngọt tăng trưởng 70% doanh thu và mục tiêu năm 2026

Sự hỗ trợ về mặt công nghệ từ BigSeller đã mang lại những con số biết nói cho Enoda Home. Hiệu suất xử lý đơn hàng trung bình của mỗi nhân viên kho đã tăng vọt từ 145 đơn lên 190 đơn/ngày. Riêng vào mùa cao điểm, con số này có thể chạm mốc 210 đơn/ngày.

Gỡ được nút thắt kho hàng, Enoda Home tự tin đẩy mạnh các chiến dịch marketing và bán hàng. Kết thúc năm 2025, thương hiệu ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu lên tới 70%.

Nói về chặng đường sắp tới, đại diện Enoda Home khẳng định: “Với nền tảng vận hành vững chắc hiện tại cùng sự đồng hành của BigSeller, chúng tôi đặt mục tiêu tiếp tục chinh phục mức tăng trưởng 60% trong năm 2026, mở rộng thêm thị phần và mang không gian sống tiện ích, ngăn nắp đến nhiều gia đình Việt hơn nữa”.