Dược phẩm Hoa Linh tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025

Đông đảo khách hàng tham quan gian hàng của Dược phẩm Hoa Linh (Ảnh: Dược phẩm Hoa Linh).

Hội chợ Mùa Thu 2025 là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại lớn nhất trong năm, với quy mô hơn 130.000m² trưng bày, khoảng 3.000 gian hàng và sự góp mặt của hàng nghìn doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sự kiện dự kiến thu hút hơn nửa triệu lượt khách mỗi ngày, trở thành điểm hẹn kết nối giao thương và tôn vinh văn hóa Việt Nam trên quy mô toàn quốc.

Hội chợ Mùa Thu 2025 với chủ đề “Kết nối con người với sản xuất kinh doanh” không chỉ là sự kiện giao thương, mà còn là nơi tôn vinh văn hóa, tri thức và khát vọng phát triển của người Việt. Siêu hội chợ quốc gia lần đầu tiên được tổ chức với 6 cái nhất: quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất, ưu đãi tốt nhất.

Những trải nghiệm nổi bật tại gian hàng Dược phẩm Hoa Linh

Với vai trò đại diện nhóm doanh nghiệp Thương hiệu Quốc gia, Dược phẩm Hoa Linh mang đến hình ảnh một thương hiệu Việt uy tín, bền vững và không ngừng đổi mới vì sức khỏe cộng đồng. Đồng thời giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp được nghiên cứu, phát triển từ nền tảng tinh hoa y học cổ truyền phương Đông.

Dược Phẩm Hoa Linh đại diện nhóm doanh nghiệp Thương hiệu Quốc gia tham gia sự kiện (Ảnh: Dược phẩm Hoa Linh).

Gian hàng Dược phẩm Hoa Linh tại sự kiện được thiết kế nổi bật với sắc xanh trắng chủ đạo, lấy cảm hứng từ biểu tượng bông sen trắng - hình ảnh gắn liền với triết lý tận tâm và phát triển bền vững. Không gian mang đến những trải nghiệm hài hòa giữa tinh thần truyền thống và phong cách hiện đại.

Tại đây, khách tham quan có thể khám phá hệ sinh thái sản phẩm tiêu biểu của Hoa Linh với những thương hiệu đã quen thuộc với hàng triệu gia đình Việt như: dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương, thuốc ho bổ phế Bảo Thanh, dầu gội dược liệu Nguyên Xuân, kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu.

Những sản phẩm nổi tiếng của Dược phẩm Hoa Linh đã đồng hành cùng triệu gia đình Việt (Ảnh: Dược phẩm Hoa Linh).

Cùng với đó là sự xuất hiện của các sản phẩm dược mỹ phẩm mới như Dầu gội dược liệu Nguyên Vương, Sữa tắm thảo dược Ngọc Thảo… cũng thu hút sự quan tâm lớn của khách đến tham quan gian hàng.

Sự đa dạng trong hệ sinh thái sản phẩm là minh chứng rõ ràng nhất cho nỗ lực không ngừng của Hoa Linh để mang đến hệ sinh thái sản phẩm chất lượng, an toàn và phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe - sắc đẹp ngày càng đa dạng của người tiêu dùng Việt. Đồng thời khẳng định năng lực nghiên cứu, sản xuất của Dược phẩm Hoa Linh trong việc bắt kịp xu hướng tự nhiên, bền vững dựa trên các thành phần thảo dược, dược liệu tự nhiên.

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện, đại diện Dược Phẩm Hoa Linh cho biết: “Tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025 là cơ hội để chúng tôi tiếp tục khẳng định vị thế Thương hiệu Quốc gia, đồng thời kết nối sâu rộng hơn với người tiêu dùng, đối tác, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây cũng là dịp để Dược phẩm Hoa Linh lan tỏa tinh thần sáng tạo, đổi mới và phát triển bền vững vì sức khỏe cộng đồng”.

Dược phẩm Hoa Linh 24 năm vì sức khỏe cộng đồng

Việc tham dự Hội chợ Mùa Thu 2025 lần này càng mang ý nghĩa đặc biệt khi Dược phẩm Hoa Linh kỷ niệm 24 năm thành lập (2001-2025) - cột mốc ghi nhận hành trình không ngừng nỗ lực vì sức khỏe người Việt. Từ một doanh nghiệp dược trong nước với quy mô nhỏ, Dược phẩm Hoa Linh đã vươn mình trở thành Thương hiệu Quốc gia với hệ sinh thái đa dạng với ba trụ cột chính: ngành hàng dược phẩm, ngành hàng dược mỹ phẩm và làm đẹp, ngành hàng thực phẩm.

Khách hàng lắng nghe tư vấn và trải nghiệm sản phẩm tại gian hàng của Dược phẩm Hoa Linh (Ảnh: Dược phẩm Hoa Linh).

Suốt hơn hai thập kỷ qua, Hoa Linh luôn kiên định với triết lý “Uy tín chất lượng để bền vững”. Triết lý ấy được thể hiện qua những giải thưởng như Top 5 công ty Đông Dược Việt Nam uy tín, nhiều sản phẩm đạt danh hiệu “Thương hiệu Quốc gia”, “Top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”, cùng nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) thiết thực: từ chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em, đến hỗ trợ cộng đồng vùng khó khăn.

Những thành tựu ấy là minh chứng cho triết lý kinh doanh nhân văn, đặt con người làm trung tâm của mọi giá trị bền vững mà Hoa Linh theo đuổi.

Giữa sắc thu Hà Nội rực rỡ, gian hàng của Dược phẩm Hoa Linh hứa hẹn sẽ là điểm dừng chân ấn tượng, nơi khách tham quan được trải nghiệm, kết nối và cảm nhận tinh thần “Uy tín - chất lượng - bền vững” đã làm nên thương hiệu Dược phẩm Hoa Linh được tin yêu suốt hơn hai thập kỷ qua.