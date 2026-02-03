Được ông đặt tên theo giấc mơ lạ, chàng điều dưỡng kể tình huống trớ trêu

Không ít người phải hỏi lại 2-3 lần khi lần đầu nghe thấy cái tên Lý Ngư. Có người bật cười vì tưởng nghe nhầm. Có người nghi ngờ đó chỉ là biệt danh. Lại có người nghĩ anh là người nước ngoài.

Nhưng với thiếu tá Trần Công Lý Ngư (SN 1988, điều dưỡng Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội), cái tên ấy không chỉ là một sự “khác thường” mà còn là câu chuyện gia đình, niềm tin văn hóa và phần nào phản chiếu chính hành trình đời sống của anh.

Giấc mơ cá chép và cái tên gửi gắm may mắn

Tên gọi Lý Ngư theo tiếng Hán có nghĩa là cá chép. Anh Ngư kể, vào đêm trước khi anh chào đời, ông nội anh mơ thấy mình bắt được một con cá chép lớn, to như… một con trâu.

Cùng đêm đó, bố anh cũng mơ bắt được cá chép, nhưng kích thước nhỏ hơn. Những giấc mơ trùng hợp ấy khiến cả gia đình đặc biệt chú ý.

Anh Ngư cho biết tên mình được ông nội đặt sau một giấc mơ đặc biệt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ông nội anh là một lương y, đồng thời rất am hiểu chữ Nho (tức chữ Hán). Từ những giấc mơ được xem là điềm lành, ông quyết định đặt tên cháu nội là Lý Ngư, với mong muốn đứa trẻ lớn lên sẽ gặp nhiều may mắn, biết vươn lên trong cuộc sống, giống như hình ảnh cá chép vượt vũ môn trong văn hóa phương Đông.

“Ông và bố mẹ mình khi đặt tên cũng chỉ mong cuộc sống của mình luôn gặp điều tốt đẹp. Cá chép là biểu tượng của may mắn, của sự kiên trì”, anh Ngư chia sẻ.

Sinh ra trong dòng họ Trần Công, gia đình anh vốn có truyền thống đặt tên ghép mang ý nghĩa rõ ràng. Bố anh là Trần Công Ích, các anh em trong họ có những cái tên như Công Dũng, Công Minh, Công Bằng...

Riêng anh mang tên Công Lý, kết hợp với tên riêng Lý Ngư, tạo nên cái tên vừa đặc biệt, vừa giàu lớp nghĩa.

Những tình huống dở khóc dở cười

Thời đi học, cái tên đặc biệt khiến anh Ngư trở thành trường hợp “được nhớ mặt gọi tên” khá thường xuyên. Anh kể, thầy cô hay gọi anh trả lời bài cũ, một phần vì cái tên quá nổi bật giữa lớp học.

Bạn bè thì không bỏ lỡ cơ hội đặt cho anh những biệt danh xoay quanh tên gọi như “Ngư lôi” hay “cá chép”. Tuy nhiên, khác với nhiều người mang tên lạ thường cảm thấy áp lực hoặc tự ti, anh Ngư cho biết mình chưa từng thấy khó chịu hay ngại ngùng vì điều đó.

“Mình thấy tên mình đặc biệt thật, nhưng chưa bao giờ cảm thấy tự ti hay áp lực. Ngược lại, mình nghĩ nó khá vui”, anh nói.

Chính sự thoải mái ấy khiến cái tên lạ không trở thành rào cản, mà dần dần trở thành một nét nhận diện riêng của anh.

Anh Ngư kể, khi anh công tác tại Khoa Hồi sức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, anh chăm sóc một bệnh nhi phải chạy ECMO trong thời gian dài.

Sau khi vượt qua cơn nguy kịch, bệnh nhi tỉnh lại nhưng vẫn còn ảnh hưởng của thuốc mê, chưa nhìn rõ bảng tên, em quay sang hỏi mẹ: “Anh tên là “Ngu” mẹ ạ?”.

Câu hỏi ngây ngô khiến cả ê-kíp vừa bất ngờ, vừa không nhịn được cười. Với anh Ngư, đó là một kỷ niệm vui, đủ để nhớ mãi.

“Lúc đầu nghe ai cũng giật mình, nhưng sau thì thấy rất buồn cười. Đó cũng là một trong những tình huống khiến mình nhớ nhất về cái tên của mình”, anh kể.

Cái tên Lý Ngư gắn với không ít câu chuyện “dở khóc dở cười” trong cuộc sống lẫn công việc của anh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ trong bệnh viện, ở đời sống thường ngày, nhiều người khi nghe tên anh đều phải hỏi lại vài lần cho chắc. Có người không tin đó là tên thật, có người lại nghĩ anh là người Trung Quốc. Sự tò mò ấy khiến anh phải giải thích về ý nghĩa tên mình không ít lần.

Tuy vậy, anh khẳng định chưa bao giờ có ý định đổi tên. Với anh, cái tên đã gắn bó với mình từ nhỏ, chứa đựng câu chuyện gia đình và những kỳ vọng tốt đẹp.

Khi cái tên “vận” vào cuộc đời

Nhìn lại chặng đường đã qua, anh Ngư cho rằng cái tên Lý Ngư phần nào phản ánh con người và cuộc sống của mình. Anh tự nhận mình là người khá may mắn, lạc quan và yêu cuộc sống.

Điều đặc biệt là hình ảnh cá chép trong tên gọi dường như có sự gắn kết thú vị với hành trình nghề nghiệp của anh. Sau khi ra trường, anh được điều động, làm việc trong lực lượng hải quân, làm nhiệm vụ chăm sóc, khám chữa bệnh cho bộ đội và ngư dân tại quần đảo Trường Sa trong hơn một năm.

“Cái tên nghĩa là cá chép, nên cũng có chút gắn với biển đảo quê hương”, anh nói.

Từng công tác tại Trường Sa, thiếu tá Trần Công Lý Ngư cho rằng cái tên đặc biệt càng gắn bó hơn với biển đảo quê hương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong môi trường khắc nghiệt nơi đầu sóng ngọn gió, công việc của người điều dưỡng quân đội không chỉ đòi hỏi chuyên môn mà còn cần bản lĩnh, sự kiên trì và tinh thần lạc quan. Những phẩm chất ấy, theo anh Ngư, có lẽ cũng là điều mà gia đình đã gửi gắm từ khi đặt tên cho anh.

Hiện tại, thiếu tá Trần Công Lý Ngư đã có gia đình và hai con. Con trai lớn của anh mang tên Trần Công Nhật Minh, con thứ hai là Trần Tú Uyên.

Khi đặt tên cho các con, anh cũng lựa chọn những cái tên mang ý nghĩa rõ ràng, đẹp và dễ gọi. Anh cho rằng việc đặt tên cho con là điều rất quan trọng, bởi cái tên sẽ theo con người ta suốt cả cuộc đời. “Cái tên gắn với cả cuộc đời của con cái, nên hãy đặt tên thật đẹp và ý nghĩa”, anh chia sẻ.